Thủ lĩnh IS tại Philippines bị tiêu diệt

Nhà chức trách Philippines xác nhận giám định ADN cho thấy thủ lĩnh phiến quân Maute thân IS tại Philippines đã bị tiêu diệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 14/4 cho biết kết quả giám định ADN một thi thể thu được sau các cuộc tấn công của lực lượng an ninh Philippines trùng khớp với Abu Dar, thủ lĩnh phiến quân Maute thân IS, theo Guardian.

"Điều này có nghĩa kẻ tự xưng là thủ lĩnh IS (ở Philippines) đã chết. Lực lượng của hắn hiện cũng đang bị phân tán sau chiến dịch thành công của quân đội", ông Lorenzana tuyên bố.

Thủ lĩnh lực lượng Maute tại Philippines Abu Dar đã bị tiêu diệt. Ảnh: Inquirer.

Quân đội Philippines trước đó tìm thấy thi thể của kẻ tình nghi là Abu Dar hồi tháng 3 sau cuộc các cuộc giao tranh tại thị trấn Tuburan, gần thành phố Marawi. Tuy nhiên, cái chết của thủ lĩnh IS tại Philippines chỉ được xác nhận sau khi giám định ADN cho kết quả trùng khớp với Abu Dar.

Cuộc chiến tại Tuburan diễn ra vài tuần sau khi lực lượng an ninh Philippines tấn công vào căn cứ của Maute tại thị trấn Sultan Dumalundong. Trong trận chiến ở Tuburan, thi thể của Abu Dar được tìm thấy trên một cái cáng, với một vết đạn bắn vào lưng.

"Bọn chúng đang tìm cách bỏ chạy, Abu bị bỏ lại có lẽ bởi vì khi đó hắn đã chết. Khi cái xác được tìm thấy, khuôn mặt đã bị đốt cháy, có lẽ để chúng tôi không nhận diện được hắn", Đại tá Romeo Brawner của quân đội Philippines cho biết.

Các tay súng của lực lượng phiến quân Maute thân IS. Ảnh: Inquirer.

Abu Dar được cho là người đã kế thừa vai trò thủ lĩnh IS tại Philippines từ Isnilon Hapilon, kẻ bị giết trong cuộc chiến tại Marawi năm 2017. Giới chức an ninh Philippines nhận định tên này có khả năng hùng biện và tuyển mộ tân binh, nhờ vào sự thông hiểu Hồi giáo và kinh Koran. Abu rời khỏi Marawi nhằm tìm kiếm quân tiếp viện, nhưng không thể trở lại chiến trường do bị phong tỏa.

Đại tá Brawner nhận định cái chết của Abu Dar sẽ làm suy yếu ảnh hưởng và đe dọa của Maute tại Marawi cũng như các thị trấn khác tại tỉnh Lanao Del Sur. Tuy nhiên, những mối đe dọa từ các nhóm thân IS khác vẫn là thách thức với lực lượng an ninh trên đảo Mindanao.

"Chúng tôi sẽ giám sát chặt việc chúng chọn ra một thủ lĩnh mới và tình hình phát triển lực lượng của chúng", Bộ trưởng Lorenzana cho biết.