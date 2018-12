Những “bóng hồng” người Kurd trên chiến trường đánh IS ở Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 10/12, nhiều phụ nữ người Kurd thuộc lực lưọng YPG đang tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Hajin từ tay phiến quân IS. Ảnh: AMN. “Lực lượng YPG đã tham gia vào nhiều trận chiến chống khủng bố IS trước đây, trong đó có cuộc chiến tại Raqqa, Hasakah, Kobane và Tal Abyad”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Những bức ảnh mới được trang Al Masdar News đăng tải cho thấy các nữ chiến binh YPG người Kurd đang nỗ trợ đồng minh của họ đến từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến ở thị trấn Hajin. Ảnh: AMN. Trong khi đó, lực lượng SDF vẫn đang giao tranh với phiến quân IS để giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Hajin. Ảnh: ANHA. Theo các nhà hoạt động SDF, lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát một nửa thị trấn Hajin hồi tuần trước sau khi phá vỡ tuyến phòng thủ của nhóm khủng bố IS ở khu vực phía bắc thị trấn này. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, truyền thông của phiến quân IS phủ nhận thông tin này, tuyên bố lực lượng SDF chưa kiểm soát bất cứ khu vực nào của thị trấn, bao gồm cả bệnh viện địa phương và nhà thờ Hồi giáo. Ảnh: Reuters. Mặc dù thông tin SDF chiếm được một nửa Hajin chưa được xác minh, nhưng dường như họ đã giành quyền kiểm soát một số cứ điểm bên trong thị trấn này. Ảnh: Reuters. Một số nhà hoạt động SDF đã công bố những bức ảnh chụp các khu vực mà lực lượng này đã chiếm đóng ở Hajin để làm bằng chứng cho tuyên bố gần đây của họ. Ảnh: ARA News. Được biết, lực lượng SDF vẫn đang gặp khó khăn trong việc đánh chiếm toàn bộ Hajin, thành trì lớn cuối cùng của IS nằm gần bờ đông sông Euphrates, dù đã bao vây thị trấn này trong nhiều tháng qua. Ảnh: SDF Press.com. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Iraq đạt thoả thuận với người Kurd về dầu mỏ, ngân sách (Nguồn: VTC14)

