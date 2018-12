Tuyệt vọng, IS “điên cuồng” tấn công liều chết để giữ thành trì Hajin

Theo Al Masdar News ngày 12/12, phiến quân IS đang làm mọi thứ để có thể giữ vững thành trì Hajin của bọn chúng tại tỉnh Deir Ezzor (Syria) trước những cuộc tấn công dữ dội của lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn. Ảnh: AMN. “Nhóm khủng bố IS đã bắt đầu tiến hành các cuộc đánh bom liều chết nhằm gây tổn thất nặng nề cho lực lượng SDF”, AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Chỉ riêng ngày 12/12, phiến quân IS đã tiến hành ít nhất 6 vụ đánh bom tự sát nhằm vào các căn cứ của SDF trong thị trấn Hajin. Phiến quân IS tuyên bố nhiều chiến binh SDF thiệt mạng trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, con số thương vong hiện vẫn chưa được xác định. Ảnh: AMN. Những vụ đánh bom gần đây của IS diễn ra vào thời điểm Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào người Kurd ở Đông Bắc Syria. Ảnh: Sputnik. “Nếu Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch quân sự trước khi người Kurd chiếm được Hajin, phiến quân IS có thể sống sót trong trận chiến Hajin này vì SDF sẽ phải tái triển khai lực lượng tới miền Bắc Syria”, nguồn tin cho hay. Được biết, ngày 12/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thông báo Ankara dự định sẽ khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào người Kurd ở Đông Bắc Syria trong vài ngày tới. Ảnh: Sputnik. Trước đó, Hội đồng An ninh Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định mối đe dọa vẫn còn đối với sự ổn định chính trị tại Syria đến từ các vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát ở khu vực phía đông bắc nước này. Ảnh: Reuters. Theo AMN, sau thông báo của Tổng thống Erdogan, đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy di chuyển qua các thành phố Kobane, Tal Al-Abyad và Manbij, để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch quân sự sắp tới ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: AMN. Về phần mình, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng chiến dịch quân sự của Ankara ở miền bắc Syria là “không thể chấp nhận được”. Ảnh: AMN. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan dường như sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch này trong vài ngày tới, đồng thời cáo buộc Mỹ vẫn cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân người Kurd YPG. Theo Tổng thống Erdogan, Mỹ đã không thực hiện lời hứa của họ tại Manbij, buộc ông phải hành động ở bờ đông sông Euphrates. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Chính phủ Iraq đạt thoả thuận với người Kurd về dầu mỏ, ngân sách (Nguồn: VTC14)

