SDF chiếm vùng chiến lược tại Deir Ezzor, IS phản công trong vô vọng

Theo Al Masdars News ngày 21/9, lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn được cho là đã giành được quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Baghouz Fouqani ở vùng nông thôn phía Đông Nam Deir Ezzor tối 20/9. Ảnh: CNN. “Lực lượng SDF, phối hợp với Quân đội Mỹ và Pháp, đã đạt bước đột phá tại khu vực Đông Nam Deir Ezzor hôm 20/9 sau cuộc giao tranh ác liệt kéo dài 24 giờ với phiến quân IS”, các nhà hoạt động địa phương cho hay. Ảnh: Zaman al-Wasl. Được biết, lực lượng SDF đã xâm nhập vào phòng tuyến của tổ chức khủng bố IS sau khi các chiến đấu cơ Mỹ dội bom xuống căn cứ của bọn chúng tại khu vực này, buộc các tay súng phải rút lui. Ảnh: Iraqi News. Tuy nhiên, nhóm khủng bố IS đã mở cuộc phản công quy mô lớn ngay sau đó nhằm tái chiếm thị trấn chiến lược Baghouz Fouqani. Ảnh: AMN. “Truyền thông IS khẳng định các tay súng khủng bố này đã trở lại thị trấn Baghouz Fouqani sau khi giết chết 20 chiến binh SDF”, AMN đưa tin. Hiện tại, các cuộc giao tranh ác liệt giữa phiến quân IS và lực lượng SDF vẫn tiếp diễn tại Baghouz Fouqani khi nhóm khủng bố muốn tái chiếm thị trấn này. Ảnh: muraselon.com. Trước đó, SDF cho hay, các chiến đấu cơ của Không quân Mỹ và đơn vị pháo binh của Pháp đã yểm trợ cho họ cả trên không và mặt đất. Ảnh: MEE. Nếu lực lượng SDF có thể chiếm Baghouz Fouqani từ tay IS, họ sẽ bảo vệ thành công khu vực biên giới với Iraq và thị trấn Baghouz Tahtani gần đó. Ảnh: IUVM. Hiện tại, lực lượng SDF cũng nhanh chóng tiến quân đến gần Hajjin, thị trấn đang được phiến quân IS sử dụng làm trụ sở chính trong khu vực này. Ảnh: The Defense Post. Trước đó, căn cứ “đầu não” của IS đặt tại Al-Mayadeen, nhưng sau thất bại ở Raqqa, chúng đã phải chuyển đến thị trấn Hajjin. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giao tranh với phiến quân IS tại Deir Ezzor năm 2017 (Nguồn: RT)

