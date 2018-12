Nhiều nước tăng cường an ninh cho hoạt động chuẩn bị đón Năm mới

Nhiều nước đã lên kế hoạch để đảm bảo an ninh trong các buổi lễ đón năm mới. Cảnh sát thành phố New York lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái để theo dõi dòng người tập trung tại Quảng trường Thời đại trong lễ đón Giao thừa.

Những ngày cuối năm là thời điểm cho các hoạt động lễ hội và các bữa tiệc rực rỡ đón mừng năm mới. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm đặt ra các mối lo ngại an ninh lớn đối với nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu. Nhiều nước đã đưa ra các biện pháp an ninh đặc biệt để đảm bảo hoạt động đón năm mới diễn ra trật tự và suôn sẻ.

Nhiều cảnh báo an ninh được đưa ra vào thời điểm này. Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cảnh báo, những phần tử Al Qaeda đang tìm cách tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các sân bay và máy bay chở hành khách. Theo ông Ben Wallace, Al Qaeda đang có tham vọng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào ngành hàng không, trong đó có việc chế tạo các công nghệ để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các chuyến bay.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cũng phát đi một cảnh báo về một âm mưu khủng bố lớn đang được các nhóm cực đoan tiến hành nhằm vào Barcelona của Tây Ban Nha, cụ thể là các khu vực đông khách du lịch. Lãnh sự Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, các phần tử khủng bố có thể tấn công mà không cảnh báo trước, nhằm vào các địa điểm du lịch, các ga tàu và những nơi công cộng khác.

An ninh được siết chặt tại thành phố New York trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: NBC News.

Trong khi đó truyền thông Tây Ban Nha cũng cho biết, lực lượng an ninh Tây Ban Nha đang ráo riết truy bắt một người mang quốc tịch Marocco và có giấy phép lái xe tại Tây Ban Nha. Người này bị cho là đang lên kế hoạch đâm xe bus hoặc xe tải vào đám đông tại Barcelona. Các cảnh báo này đưa ra sau một vụ xả súng gần đây tại thành phố Strabourg của Pháp, với kẻ thực hiện là một người ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS khiến nhiều quốc gia châu Âu lo ngại.

Nhiều nước đã lên kế hoạch để đảm bảo an ninh trong các buổi lễ đón năm mới. Cảnh sát thành phố New York lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái để theo dõi dòng người tập trung tại Quảng trường Thời đại trong lễ đón Giao thừa. Đây được cho là một biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an ninh, cùng với hơn 1.000 máy quay video cố định mà cảnh sát sẽ triển khai. Kế hoạch an ninh cho đêm Giao thừa cũng bao gồm các việc triển khai hàng nghìn cảnh sát, mặc đồng phục và thường phục ở ngã tư và các đường phố xung quanh.

Đại diện lực lượng cảnh sát New York James Oneill cho biết: “Điều đầu tiên cho việc thực hiện biện pháp này sẽ là nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia bữa tiệc năm mới. Bên cạnh đó người dân cũng sẽ cảm thấy yên tâm bởi vì các kế hoạch an ninh của chúng tôi được chuẩn bị rất cẩn thận. Đây sẽ là một trong những sự kiện được cảnh sát bảo vệ tốt nhất và địa điểm an toàn nhất trên thế giới. New York sẽ có một bữa tiệc năm mới tuyệt vời như chúng tôi đã thực hiện hàng năm”.

Nhà chức trách thành phố Barcelona của Tây Ban Nha cũng đã nâng mức báo động an ninh tại thành phố lên mức 4 trên 5, đồng thời huy động một lực lượng lớn cảnh sát túc trực tại các khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt tại đại lộ nổi tiếng Las Ramblas. Cảnh sát tỉnh Phuket của Thái Lan đã được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh cho người dân địa phương, khách du lịch trong các bữa tiệc năm mới. Chính quyền tỉnh cho biết, các hoạt động tuần tra và an ninh sẽ được triển khai tại nơi có các lễ hội đón mừng năm mới.

Bộ Nội vụ Ai Cập cũng cho biết đang tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo cho các hoạt động đón mừng năm mới trên toàn đất nước. Theo người phát ngôn lực lượng quân đội, quân đội và cảnh sát đã sẵn sàng triển khai tại các nơi cầu nguyện và các địa điểm quan trọng, sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa và tình trạng khẩn cấp. Các trạm gác di động và nhiều bốt kiểm soát mới cũng được thiết lập. Kênh đào Suez có các biện pháp an ninh riêng, mọi tuyến hàng hải sẽ được giám sát nhằm tránh buôn lậu./.