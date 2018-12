Khủng bố dùng bom gì vụ đánh bom xe chở du khách Việt ở Ai Cập?

Vụ xe chở du khách Việt trúng bom ở Ai Cập xảy ra hôm 28/12 vừa rồi đã khiến 4 người thiệt mạng trong đó có ba người là khách du lịch mang quốc tịch Việt Nam và một hướng dẫn viên địa phương. Nguồn ảnh: Thehindu. Theo thông tin ban đầu, giới chức địa phương cho rằng thiết bị nổ là một dạng mìn định hướng như Claymore nhưng được cải biên với việc gắn thêm bi sắt và đinh nhọn nhằm tăng sức sát thương. Nguồn ảnh: Reuters. Quả bom được để bên kia bờ tường sát vỉa hè nhưng vẫn có sức công phá rất mạnh, làm nát mạn phải của chiếc xe bus. Nguồn ảnh: PressTV. Giới chức an ninh địa phương ngay lập tức phong tỏa hiện trường, đưa người bị nạn tới bệnh viện và tiến hành điều tra. Nguồn ảnh: Atimes. Tới nay đã sau hai ngày kể từ vụ khủng bố nhắm vào khách Việt Nam tại Ai Cập, vẫn không có bất cứ một nhóm khủng bố nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Nguồn ảnh: Telegraph. Lực lượng an ninh Ai Cập với vũ trang súng trường tự động phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. Nguồn ảnh: NDTV. Ngay sau khi hiện trường được điều tra xong, chiếc xe bus đã được cẩu ra khỏi khu vực vụ nổ. Nguồn ảnh: Inquirer. Truyền thông địa phương tỏ ra khá hoang mang sau vụ việc vì đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015 Ai Cập xảy ra khủng bố nhắm vào dân thường. Nguồn ảnh: Reuters. Hình ảnh được CNN ghi lại cận cảnh mạn phải của chiếc xe bus - nơi hứng toàn bộ sức công phá từ vụ nổ với nhiều lỗ thủng chi chít do bi sắt và đinh nhọn bay ra. Nguồn ảnh: CNN. Mời độc giả xem Video: Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố.

