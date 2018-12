Điểm lại các vụ khủng bố khách du lịch kinh hoàng ở Ai Cập

Vụ đánh bom xe buýt chở du khách Việt Nam hôm 28/12, khiến 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, đã một lần nữa gióng lên hồi chung cảnh báo về tình trạng an ninh ở Ai Cập, và chính quyền Cairo gần như bất lực trong việc “nhổ tận gốc” các nhóm Hồi giáo cực đoan. Trong khi đó hiện chưa có bất cứ tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Ảnh: Reuters. Việc du khách Việt bị đánh bom ở Ai Cập cũng khiến dư luận nhớ lại những lần du khách nước ngoài bị tấn công tại quốc gia này. Thực hiện các vụ tấn công khủng bố du khách trước đây ở Ai Cập đều có dính líu tới các phần tử Hồi giao cực đoan trước khi chúng được dẫn dắt bởi Nhà nước Hồi giáo tự ưng (IS) hoặc xa hơn là al-Qaeda. Ảnh: Reuters. Trong các vụ tấn công du khách nước ngoài gần đây ở Ai Cập có thể nói tới vụ tấn công bằng dao tại bãi biển của khách sạn nghỉ dưỡng tại Hurghada ở Biển Đỏ vào ngày 14/7/2017. Kẻ thủ ác mang tên Abdel-Rahman Shaaban, 29 tuổi, bơi từ một bãi biển công cộng đến bãi biển của khách sạn và lập tức rút dao đâm 5 du khách người Đức và một người Séc, khiến 3 người thiệt mạng tại chỗ. Ảnh: Global News. Cũng tại khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đỏ này, vào tháng 1/2016, 2 chiến binh Hồi giáo cực đoan đã lao thẳng vào khách sạn Bella Vista, đâm thiệt mạng 2 du khách thiệt mạng. Họ là công dân Thuỵ Điển và Áo. Phiến quân IS sau đó tuyên bố đứng sau vụ tấn công. Ảnh: Global News. Tuy nhiên sự việc trên chưa phải là cuộc tấn công đẫm máu nhất của IS tại Ai Cập. Khi vào ngày 31/10/2015 chuyến bay Metrojet số hiệu 9268 chở theo 217 hành khách và 7 thành viên phi hành, đa số là du khách Nga, đã nổ tung và rơi sau khi cất cánh 23 phút khỏi sân bay Sharm El Sheikh của Ai Cập. Ảnh: JetPhotos Ansar Bait al-Maqdis, chi nhánh của phiến quân IS tại bán đảo Sinai đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Mặc dù vậy, đến nay, 3 năm sau khi vụ việc xảy ra, Ai Cập vẫn cho rằng máy bay có thể đã rơi do lỗi kĩ thuật và chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Ảnh: AP. Cuộc tấn công vào thành phố nghỉ mát Dahab của Ai Cập vào ngày 24/4/2006 cũng từng gây chấn động thế giới, khi những kẻ cực đoan cùng lúc đánh bom 3 địa điểm, là các quán cafe, nhà hàng và khu chợ đông người qua lại. Ảnh: Gettyimages. Vụ tấn công đã khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có cả công dân Ai Cập, Đức, Lebanon, Nga, Thụy Sĩ và Hungary. Khoảng 80 người bị thương, trong đó có du khách Mỹ, Anh, Australia, Đan Mạch, Pháp, Đức và nhiều nước khác. Các nhà điều tra cho rằng đây là vụ tấn công tự sát do tổ chức khủng bố Hồi giáo Jama'at al- Tawhid wal-Jihad, tiền thân của IS ngày nay thực hiện. Ảnh: Gettyimages. Ngày 23/7/2005, một vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra tại khu chợ và khách sạn của thành phố nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh tại mũi phía Nam của bán đảo Sinai. Ít nhất 88 người đã thiệt mạng, bao gồm 11 du khách Anh, và một số người Mỹ, Israel, Đức, Séc và Italy. Abdullah Azzam, nhóm chiến binh có liên quan đến al-Qaeda, tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công nhưng sau đó có thêm hai nhóm khác tranh trách nhiệm. Vụ tấn công trên cũng đã khiến 150 người bị thương. Ảnh: Shtutterstock.. Ngày 7/10/2004, một loạt vụ đánh bom trên bán đảo Sinai của Ai Cập đã giết chết 34 người và làm bị thương 171 người khác, mở màn cho hàng loạt các vụ tấn công khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện tại bán đảo này. Ảnh: AP. Trong số này, phần lớn thương vong được gây ra sau khi một chiếc xe tải chở bom chạy thẳng vào sảnh của Taba Hilton rồi phát nổ, làm 24 người chết, trong đó có 12 người là du khách Israel. Ảnh: AP. Ngày 17/11/1997, tại khu khảo cổ Deir el-Bahri ở vùng Luxor của Ai Cập. Những kẻ tấn công, được cho là có liên quan đến al-Qaeda, đã cải trang thành thành viên của lực lượng an ninh và lao vào ngôi đền cổ với súng máy và dao. Chúng nã đạn điên cuồng rồi dùng dao đâm vào bất cứ ai chúng thấy. Cảnh sát và lực lượng quân đội Ai Cập sau đó mất nhiều giờ để áp chế những kẻ tấn công. Cả 6 kẻ thủ ác đã bị bắn hạ tại chỗ. Ít nhất 62 khách du lịch nước ngoài đã bị sát hại.

Mời độc giả xem video: Du khách Việt bị thương ở Ai Cập phục hồi tốt (nguồn VTC14)

