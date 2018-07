Một mùa World Cup quá đỉnh của 'bà trùm sân cỏ' - nữ Tổng thống Croatia

Nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic của Croatia và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nắm chặt tay dù đội bóng áo bàn cờ chưa thể chinh phục tới cùng giấc mơ World Cup - Ảnh: RT

Người ta thường nói rằng đừng bao giờ để chính trị và thể thao sáp lại gần nhau và đương nhiên là đừng nhuốm màu chính trị cho bóng đá. Lời khuyên này có lẽ sẽ đúng khi người ta có cách tiếp cận tiêu cực đối với vấn đề. Nhưng nếu có cách nhìn thoáng hơn, mọi thứ thật tuyệt vời.



Hãy nhìn vào trường hợp Croatia mà xem! Thứ bóng đá chưa đủ nổi bật ở quốc gia 4 triệu dân này bỗng chốc đã hữu ích khi được các chính trị gia vận dụng để xây dựng hình ảnh quốc gia. Và khi nói về điều này, tất nhiên phải nói đến "bà trùm" nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic.



Để ý sẽ thấy vị nữ Tổng thống Croatia rất giỏi trong chuyện xã giao với các nước lớn tại World Cup 2018. Hiếm khi nào người ta bắt gặp một nhà lãnh đạo thủ sẵn những chiếc áo thể thao "mang trên mình linh hồn chính trị" để tặng cho các nguyên thủ quốc gia bên ngoài.



Theresa May, Donald Trump cùng nhiều cái tên khác bỗng trở nên thân thuộc khi xuất hiện trên đồng phục thể thao của đội tuyển quốc gia Croatia. Tổng thống Croatia còn chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc làm ngoại giao của mình trong một cuộc họp cấp cao của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây.



Khoảnh khắc bà Grabar-Kitarovic nhận hoa và tặng chiếc áo tuyển Croatia cho ông Putin - Ảnh: RT

Khoác trên mình chiếc áo carô hai màu đỏ trắng khi cổ vũ tuyển Croatia, Tổng thống Croatia như gánh lên vai nhiệm vụ làm sao để đất nước phải rạng danh.



Và thật vậy, khi xem lại đoạn băng nữ Tổng thống Croatia 50 tuổi bước vào phòng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây, hẳn ai cũng cực kỳ ấn tượng về bà.

Đoạn video của Hãng tin RT cho thấy bà bước vào gặp ông Putin trong một phong thái rất tự tin. Nữ chính trị gia với ngoại hình xinh đẹp còn khiến người xem "mắt chữ A mồm chữ O" khi Tổng thống Croatia bước đi y như một người mẫu đang đi catwalk.



Và bó hoa mà ông chủ Điện Kremlin tặng bà, ngoài mặt hình thức ngoại giao cũng có thể truyền tải thông điệp tới nữ Tổng thống Croatia rằng: Bà thật giỏi, bà xứng đáng nhận đóa hoa khen ngợi này!



Hết sức nhanh chóng, nữ Tổng thống Croatia liền kêu người rút "bảo bối" ra. Đó là một chiếc áo của đội bóng bàn cờ có in chữ PUTIN in hoa to đùng ở phần lưng. Tổng thống Croatia không quên đưa phần tên PUTIN về phía trước để ống kính ghi lại khoảnh khắc bà thành công trên đất Nga.



"Chiếc áo này dành cho trận đấu ngày hôm nay đấy!", bà Grabar-Kitarovic nói trong lúc đưa chiếc áo cho ông Putin hôm qua 15-7. Đáp lại, nhà lãnh đạo Nga cũng chúc bà và tuyển Croatia thành công tại trận chung kết.



Croatia, với dân số chỉ 4,17 triệu người, đã trở thành quốc gia nhỏ nhất vào chung kết World Cup kể từ sau Uruguay - quốc gia đã chiến thắng giải đấu vào năm 1950 khi họ có dân số chỉ 2,4 triệu người vào thời điểm đó.



Tổng thống Croatia an ủi tiền vệ Luka Modric sau trận chung kết vào tối 15-7 - Ảnh: RT

Xuyên suốt cuộc so tài giữa Pháp và Croatia, khi xuất hiện trên khán đài ở sân vận động Luzhniki vào tối qua 15-7, ngoài cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà, Tổng thống Croatia c cũng gây ấn tượng khi có những biểu cảm thân thiện dù đội nhà thất bại. Bà đã ôm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để chia vui với đội bạn.



Trước trận đấu, Tổng thống Croatia có chia sẻ: "Sẽ không có vấn đề gì dù chúng tôi thắng huy chương vàng hay huy chương bạc. Chúng tôi thật sự hạnh phúc. Và tôi rất tự hào về đất nước của tôi".



Quả thật nếu tuyển Pháp đã rinh cúp vàng thì tuyển Croatia và bà Grabar-Kitarovic đã rinh trái tim của người hâm mộ. Chơi đẹp, không than vãn hay đổ lỗi sau thất bại... đã giúp Croatia đúng nghĩa có một mùa World Cup đẹp và thành công nhất trong lịch sử.



Tổng thống Croatia chụp ảnh chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch FIFA Gianni Infantino, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên khu vực VIP của khán đài khi dự khán trận chung kết - Ảnh: AFP

Nữ tổng thống Croatia vẫn hạnh phúc dẫu đội nhà chưa thể chinh phục cúp vàng khi bà xuất hiện cùng các lãnh đạo khác ở phần trao giải tối 15-7 - Ảnh: GETTY

Khoảnh khắc quá đẹp khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hỏi thăm các em bé trong đồng phục tuyển Croatia và khi bà Grabar-Kitarovic chia sẻ niềm vui với ông Macron trên khán đài - Ảnh: TWITTER

Khoảnh khắc bà Grabar-Kitarovic ôm tiền đạo trẻ Mbappe của Pháp - Ảnh: TWITTER