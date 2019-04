Kết đắng của những “Khá Bảnh” tai tiếng khác trên thế giới

Sam Pepper: cố gắng tìm lại vị thế sau những cáo buộc tấn công tình dục

Sam Pepper.

Sam Pepper, ngôi sao YouTube thất sủng và bị nhiều phụ nữ buộc tội cưỡng hiếp cũng như tấn công tình dục, đang cố gắng để trở lại. Pepper đã đăng video đầu tiên của mình sau khi suýt "bỏ mạng" giữa một loạt các vụ bê bối về hành vi tình dục trong vài năm qua.

Video trở lại là một đoạn livestream kéo dài bốn giờ, trong đó anh ta quấy rối phụ nữ trên đường phố Los Angeles, gây áp lực cho họ khi liên tục hỏi họ số điện thoại. Điều này cứ lặp đi lặp lại khi những cô gái được Pepper săn lùng, theo anh xuống phố khi họ cố gắng đi bộ và sau đó phàn nàn khi bị từ chối. Có lúc, anh ta còn nói đùa về việc cần kiểm tra ID của người hâm mộ để đảm bảo họ không dưới tuổi.

Pepper trở nên nổi tiếng sau khi dàn dựng và đăng tải một video bị bắt cóc cũng như chứng kiến bạn mình bị “bắn” vào đầu. Dù nhận về nhiều chỉ trích nhưng anh ta lại cho rằng nó giúp những nạn nhân bị lạm dụng biết cách thoát thân. Sau đó anh này liên tiếp nhận được những cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục, thậm chí còn yêu cầu một cô gái 15 tuổi gửi ảnh khỏa thân cho mình.

Pepper đã luôn bác bỏ các cáo buộc chống lại anh ta. Khi anh bắt đầu nổi lên vào năm 2014, một luật sư đã đưa ra một tuyên bố thay mặt anh ta, trong đó có nói: "Sam Pepper phủ nhận bất kỳ và tất cả các cáo buộc đã được đưa ra chống lại anh."

Austin Jones: kẻ bị kết tội khiêu dâm trẻ em

Austin Jones là ca sĩ hát lại trên YouTube thu hút được một lượng lớn người theo dõi với các bài hát như "Sugar, We’re Going Down" của Fall Out Boy và "Sorry" của Justin Bieber. Anh nổi tiếng vì hát những ca khúc này theo phong cách acapella.

Jones đã tích lũy một số lượt theo dõi nhất định trên YouTube với nhiều video được chỉnh sửa khéo léo, chia thành 16 khung hình và anh xuất hiện hát một phần khác nhau của bài hát trong mỗi khung hình. Kênh YouTube có hơn 534.000 người đăng ký của anh đã thu được gần 41 triệu lượt xem.

Austin Jones.

Tuy nhiên Austin Jones lại bị buộc tội sử dụng những ứng dụng nhắn tin trên di động để yêu cầu các cô gái trong độ tuổi từ 14 đến 15, chứng minh mình là fan hâm mộ bằng cách gửi những hình ảnh nhạy cảm của họ.