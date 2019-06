Hàng loạt ông lớn công nghệ Mỹ bị "sờ gáy"

Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Bộ Tư pháp Mỹ, cùng thực thi luật chống độc quyền ở nước này, giám sát riêng rẽ bốn công ty công nghệ hàng đầu, hai nguồn tin cho biết. Trong đó Amazon và Facebook dưới sự giám sát của FTC và Apple và Google dưới sự giám sát của Bộ Tư pháp.

Các công ty công nghệ này đang phải đối mặt với một phản ứng dữ dội ở Mỹ và trên toàn thế giới. Một số người tin rằng họ có quá nhiều quyền lực và đang có hại cho người dùng hoặc thị trường cạnh tranh.

Bộ Tư pháp và FTC thường không thừa nhận sự chuẩn bị cho bất kỳ cuộc điều tra nào, theo Reuters.

Ảnh: Financial Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi xem xét kỹ lưỡng hơn các công ty truyền thông xã hội và Google, cáo buộc họ đàn áp những tiếng nói bảo thủ trên mạng, mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Ông cũng nhiều lần chỉ trích Amazon vì đã lợi dụng Cục Bưu chính Mỹ, dù không đưa ra bằng chứng.

Khi nỗi lo chiến tranh thương mại chưa qua, thông tin về cuộc điều tra chống độc quyền của chính phủ khiến cổ phiếu của Facebook Inc, Google, Alphabet Inc đều giảm hơn 6% trong phiên giao dịch 3/6. Cổ phiếu Amazon.com Inc giảm 4,5% và cổ phiếu Apple Inc giảm 1%.

Truyền thông Mỹ đưa tin hôm 31/5 rằng Bộ Tư pháp đang chuẩn bị điều tra Google để xác định liệu nền tảng quảng cáo trực tuyến lớn nhất thế giới có sử dụng quy mô của họ để chèn ép các đối thủ nhỏ hơn, vi phạm luật được thiết kế để đảm bảo cạnh tranh công bằng hay không. Công ty đã từ chối bình luận về vụ việc.

Washington Post đưa tin hôm 1/6 rằng Amazon sẽ được FTC miễn trừ khỏi các cuộc điều tra. Apple và Facebook hôm 3/6 cùng từ chối bình luận về vụ việc.

Bốn công ty công nghệ, tất cả đều có giá trị thị trường hàng trăm tỷ USD, thường trong tầm giám sát từ hầu hết các nhà quản lý và nhà lập pháp trên khắp thế giới về các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của họ, mặc dù không rõ Bộ Tư pháp hoặc FTC của Mỹ đang dự định xem xét điều gì.