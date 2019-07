Hacker đánh cắp 7,5 terabytes dữ liệu tình báo của Nga

(Kiến Thức) - Theo Daily Mail, đây là vụ rò rỉ thông tin tình báo lớn nhất từng được công bố của Nga, khi có tới 7,5 terabytes dữ liệu tình báo của Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) bị tin tặc đánh cắp.

Daily Mail dẫn các nguồn tin riêng cho biết, khối dữ liệu tình báo trên thuộc về một nhà thầu công nghệ lớn đang làm việc với Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB). Dữ liệu bị rò rỉ được cho là gồm kế hoạch tách mạng internet của Nga khỏi phần còn lại của thế giới, thu thập dữ liệu từ mạng xã hội và vô hiệu hóa khả năng ẩn danh của trình duyệt Tor.

Trước đó vào hôm 13/7, nhóm các tin tặc có tên gọi " 0v1ru$" đã tiến hành tấn công vào hệ thống dữ liệu của công ty tin học SyTech, một nhà thầu dân sự đang hợp tác với FSB về một loạt dự án liên quan đến người dùng mạng internet.

Nga là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm công nghệ cao cao nhất thế giới. Ảnh: The Daily.

Dữ liệu lấy từ SyTech sau đó được chuyển cho một nhóm tin tặc khác là "Digital Revolution" để nhóm này chuyển cho báo giới và để chế nhạo FSB.

Nhóm tin tặc Digital Revolution trước đây từng có lần tấn công FSB song hiện chưa rõ nhóm này và nhóm tin tặc 0v1ru$ có liên quan tới nhau như thế nào.

FSB là cơ quan hành pháp liên bang của Nga, chuyên thực thi các chính sách của chính phủ về an ninh quốc gia, chống khủng bố, bảo vệ và đảm bảo an ninh biên giới của Liên bang Nga. Cơ quan này còn có nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin cuả Nga, điều phối các nỗ lực phản gián.

Vụ việc trên được mô tả là lần rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử các cơ quan tình báo Nga, vì nó gồm các thông tin chi tiết về các dự án như thu thập dữ liệu từ mạng xã hội như Facebook và LinkedIn, làm lộ danh tính người dùng ẩn danh trên trình duyệt Tor.