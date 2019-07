Chiến đấu cơ Nga-Syria "quần thảo" Idlib, khủng bố tổn thất nặng nề

Theo hãng Fars (Iran) ngày 20/7, các chiến đấu cơ Nga và Syria đã tiến hành hàng chục đợt không kích nhằm vào một loạt căn cứ của lực lượng Đảng Hồi giáo Turkistan ở vùng tây nam Idlib, qua đó gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố. Ảnh: FNA. "Máy bay chiến đấu Nga và Syria đã tiến hành hơn 20 đợt không kích nhằm vào nhóm khủng bố ở thành phố Jisr al-Shoghour ở tây nam Idlib đêm 19/7, qua đó phá hủy 5 căn cứ của bọn chúng và khiến ít nhất 40 tay súng thương vong", FNA đưa tin. Ảnh: CD. Nguồn tin cho biết thêm, giao tranh ác liệt giữa các binh sĩ Quân đội Syria và những kẻ khủng bố cũng đã xảy ra ở khu vực al-Sarmanieh, gần Jisr al-Shoghour, phía Tây Nam Idlib. Ảnh: PRD. Al Masdar News đưa tin, Quân đội Syria còn oanh kích dữ dội khu trại huấn luyện và căn cứ của nhóm phiến quân HTS ở bên trong và xung quanh thị trấn Khan Sheikhoun, Nam Idlib. Ảnh: AMN. "Lực lượng chính phủ Damascus đã nã pháo về phía căn cứ của phiến quân HTS ở Nam Idlib. Ngoài ra, các tay súng phiến quân Jaysh al-Izza ở thị trấn Kafr Zita, Zakat và Al-Latamnah ở Bắc Hama cũng bị tấn công", hãng thông tấn SANA cho biết. Ảnh: Sputnik. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, tại Bắc Latakia, Quân đội Syria tăng cường sức mạnh các căn cứ quân sự gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đảm bảo an toàn trước cuộc tấn công của nhóm phiến quân do Ankara hậu thuẫn. Ảnh: AMN. "Quân đội Syria đã củng cố căn cứ quân sự của họ dọc khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, từ thị trấn Kasad Ghoraba ở Bắc Latakia tới đồi chiến lược Kabani gần Jisr al-Shoghour ở Nam Idlib", một nguồn tin quân sự cho biết. Ảnh: AMN. Trước đó, các tay súng nước ngoài đã vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ và mở cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria trên ngọn đồi chiến lược và khu vực biên giới gần Atireh, al-Darreh và al-Saraf ở Bắc Latakia. Tuy nhiên, cuộc tấn công này đã thất bại. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Chiến đấu cơ Nga xuất phát từ Iran không kích IS tại Syria (Nguồn: TTXVN)

