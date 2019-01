Giờ phút cuối cùng của khủng bố IS trước trận đánh quyết định ở Syria

Các phiến quân Hồi giáo IS đang sống trong “giây phút cuối cùng” khi lực lượng Mỹ hậu thuẫn chuẩn bị đợt tấn công quyết định.

Theo Daily Star, lực lượng dân chủ Syria (SDF) với thành phần chủ yếu là người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đang dồn ép các phiến quân IS cuối cùng ở khu vực giáp biên giới Iraq.

Trong 4 năm qua, người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đã đánh bật khủng bố IS khỏi các khu vực phía bắc và đông Syria. “Khủng bố IS đang sống trong giây phút cuối cùng. Trận đánh này sẽ là đòn quyết định để tận diệt chúng”, người đứng đầu phòng truyền thông SDF, Mustafa Bali nói.

Tuy vậy, Đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên liên quân chống IS, bày tỏ sự thận trọng khi nói rằng cuộc chiến với khủng bố IS “vẫn chưa kết thúc”.

Lực lượng SDF hiện đang truy quét nốt tàn dư của IS ở Syria. “IS hoàn toàn có thể tái xuất để hủy hoại Syria một lần nữa, giống như những gì xảy ra năm 2014. Không thể đánh giá thấp khả năng này”, Ryan nói.



“SDF đang đạt bước tiến rõ rệt ở các vùng lãnh thổ còn lại do IS kiểm soát. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước tuyên bố gây sốc khi rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Ông Trump cho rằng cuộc chiến với IS sắp kết thúc và đã đến lúc đưa binh sĩ Mỹ về nhà.

Hôm 11.1, Đại tá Ryan nói Mỹ đã bắt đầu rút trang thiết bị khỏi Syria, nhưng chưa rút quân. “Chúng tôi đang bắt đầu quá trình rút dần khỏi khu vực. Ưu tiên hàng đầu là vấn đề an ninh nên chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết”.