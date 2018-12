Chỉ huy IS “chết như ngả rạ” trên chiến trường Đông Deir Ezzor

Trang tin tức Al-Maaloumeh dẫn lời Abu Ali al-Basri, Tổng giám đốc Cơ quan chống khủng bố thuộc Bộ Nội vụ Iraq ngày 16/12 cho biết, 16 tên “trợ lý” thân cận của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong đợt không kích do các chiến đấu cơ F-16 của Không quân Iraq tiến hành ở vùng al-Souseh, phía đông nam Deir Ezzor. Ảnh: AMN. “13 tay súng khủng bố khác bỏ mạng trong đợt không kích thứ hai nhằm vào một căn cứ của nhóm IS chuyên tiến hành các vụ tấn công liều chết ở Đông Deir Ezzor”, nguồn tin cho hay. Ảnh: India.com. Những tay súng IS này được cho là đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Baghdad, Karbala, Samera và Kirkuk của Iraq sau khi vượt biên từ Syria vào Iraq. Ảnh: Mirror. “Moshtaq Anad Haram al-Mohammadi Araghi hay còn có biệt danh Abu Omar, gia nhập phiến quân IS từ năm 2005 và là “bộ trưởng chiến tranh” IS, nằm trong số những kẻ bỏ mạng trong cuộc không kích vừa qua”, FNA đưa tin. Ảnh: Independent. Trước đó, vào tháng 11/2018, Không quân Iraq đã ném bom một căn cứ quan trọng và kho vũ khí lớn của nhóm khủng bố IS ở Đông Syria gần khu vực biên giới với Iraq, khiến hàng chục tay súng bỏ mạng. Ảnh: SIS. Trong diễn biến liên quan, phiến quân IS đang tìm cách chiếm lại quyền kiểm soát Hajin, tỉnh Deir Ezzor, sau khi để mất thị trấn này vào tay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn hồi tuần trước. Ảnh: AMN. “Lực lượng SDF vẫn đang giao tranh với các tay súng khủng bố IS còn lại tại các vùng ngoại ô phía nam thị trấn Hajin”, Al Masdar News đưa tin. Ảnh: AMN. Hiện tại, lực lượng SDF gần như kiểm soát toàn bộ thị trấn Hajin. Để mất Hajin đồng nghĩa với việc phiến quân IS mất đi thành trì lớn cuối cùng của chúng ở Đông Bắc Syria. Ảnh: AMN. Chính vì vậy, tổ chức khủng bố IS đang cố gắng chống cự tại Hajin. Nếu phiến quân IS có thể cầm cự được cho tới khi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd ở miền Bắc Syria, chúng có thể sẽ mở cuộc phản công nhằm giành lại thị trấn này từ tay SDF. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)

Trang tin tức Al-Maaloumeh dẫn lời Abu Ali al-Basri, Tổng giám đốc Cơ quan chống khủng bố thuộc Bộ Nội vụ Iraq ngày 16/12 cho biết, 16 tên “trợ lý” thân cận của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong đợt không kích do các chiến đấu cơ F-16 của Không quân Iraq tiến hành ở vùng al-Souseh, phía đông nam Deir Ezzor. Ảnh: AMN. “13 tay súng khủng bố khác bỏ mạng trong đợt không kích thứ hai nhằm vào một căn cứ của nhóm IS chuyên tiến hành các vụ tấn công liều chết ở Đông Deir Ezzor”, nguồn tin cho hay. Ảnh: India.com. Những tay súng IS này được cho là đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Baghdad, Karbala, Samera và Kirkuk của Iraq sau khi vượt biên từ Syria vào Iraq. Ảnh: Mirror. “Moshtaq Anad Haram al-Mohammadi Araghi hay còn có biệt danh Abu Omar, gia nhập phiến quân IS từ năm 2005 và là “bộ trưởng chiến tranh” IS, nằm trong số những kẻ bỏ mạng trong cuộc không kích vừa qua”, FNA đưa tin. Ảnh: Independent. Trước đó, vào tháng 11/2018, Không quân Iraq đã ném bom một căn cứ quan trọng và kho vũ khí lớn của nhóm khủng bố IS ở Đông Syria gần khu vực biên giới với Iraq, khiến hàng chục tay súng bỏ mạng. Ảnh: SIS. Trong diễn biến liên quan, phiến quân IS đang tìm cách chiếm lại quyền kiểm soát Hajin, tỉnh Deir Ezzor, sau khi để mất thị trấn này vào tay Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn hồi tuần trước. Ảnh: AMN. “Lực lượng SDF vẫn đang giao tranh với các tay súng khủng bố IS còn lại tại các vùng ngoại ô phía nam thị trấn Hajin”, Al Masdar News đưa tin. Ảnh: AMN. Hiện tại, lực lượng SDF gần như kiểm soát toàn bộ thị trấn Hajin. Để mất Hajin đồng nghĩa với việc phiến quân IS mất đi thành trì lớn cuối cùng của chúng ở Đông Bắc Syria. Ảnh: AMN. Chính vì vậy, tổ chức khủng bố IS đang cố gắng chống cự tại Hajin. Nếu phiến quân IS có thể cầm cự được cho tới khi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự nhằm vào người Kurd ở miền Bắc Syria, chúng có thể sẽ mở cuộc phản công nhằm giành lại thị trấn này từ tay SDF. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Các nước lên án Israel không kích Syria (Nguồn: VTC14)