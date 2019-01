Syria-SDF dồn phiến quân IS vào chân tường ở Đông Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 1/1, lực lượng SDF đã giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir Ezzor từ tay phiến quân IS. Ảnh: Reuters. “Được sự yểm trợ hoả lực của Pháp và Mỹ, cuối tuần qua, lực lượng SDF đã có thể tiến quân từ thị trấn Al-Kashmah mới được giải phóng gần đây tới khu al-Shafah chiến lược”, nguồn tin cho hay. Ảnh: AMN. Theo các nhà hoạt động địa phương, lực lượng SDF đã đến cửa ngõ Al-Shafah – thành trì của nhóm khủng bố IS trên bờ đông sông Euphrates – sau khi đánh bật các tay súng IS còn lại khỏi trục al-Kashmah. Ảnh: SDF Press.com. Lực lượng Dân chủ Syria đang tìm cách phá vỡ các tuyến phòng thủ của phiến quân IS ở phía bắc Al-Shafah, trong khi các đồng minh của họ từ Liên quân Mỹ cố gắng làm suy yếu khả năng chống cự của nhóm khủng bố này bên trong thị trấn. Ảnh: AMN. “Một khi giành quyền kiểm soát Al-Shafah, Lực lượng Dân chủ Syria có thể tiến đánh thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố IS tại Al-Sousah”, AMN đưa tin. Ảnh: Rudaw. Trong khi đó, hồi đầu tuần, Quân đội Syria đã triển khai thêm nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới khu vực Albu Kamal chiến lược ở Đông Nam Deir Ezzor để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tiêu diệt các tay súng IS còn lại gần khu vực biên giới Syria-Iraq. Ảnh: AMN. “Các binh sĩ thuộc Sư đoàn 5 cùng xe tăng, xe bọc thép,...đã được triển khai tới thị trấn al-Sukariyah và Huweija al-Moshahedah, gần thị trấn Albu Kamal”, FNA đưa tin. Ảnh: SANA. Cùng lúc, hàng chục binh sĩ Syria, Nga và các vũ khí hạng nặng đã được đưa tới sân bay quân sự Deir Ezzor và tiếp tục chuyển tới các khu vực gần thị trấn nhỏ al-Dowayer. Ảnh: AMN. “Việc Quân đội Syria xây dựng lực lượng ở Đông Deir Ezzor tại khu vực gần biên giới với Iraq cho thấy Damascus đang chuẩn bị kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các phần tử IS còn lại trong khu vực này”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria vượt sông Euphrates tấn công IS hồi năm 2017 (Nguồn: AMN)

