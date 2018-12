Phiến quân IS thảm bại, người Kurd “thừa thắng xốc tới” tại Deir Ezzor

Theo Al Masdar News, lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn đã khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào căn cứ của phiến quân IS ở vùng ngoại ô Bo Khater và al-Sousah ngày 17/12. Ảnh: AMN. “Lực lượng Dân chủ Syria đã tiến quân vào hai thị trấn Bo Khater và al-Sousah hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố IS”, nguồn tin địa phương ở tỉnh Deir Ezzor cho hay. Ảnh: AMN. Cùng lúc, các tay súng người Kurd cũng chiến đấu chống lại cuộc phản công của nhóm khủng bố tại thị trấn Hajin gần đó. Ảnh: SF. Hiện tại, phiến quân IS được cho là đang bố trí lực lượng bên trong thị trấn chiến lược Hajin cũng như triển khai các tay súng bắn tỉa khắp các khu vực phía đông thị trấn này. Ảnh: AMN. Trước đó cùng ngày, nhóm khủng bố IS đã lợi dụng điều kiện thời tiết xấu ở Đông Nam Deir Ezzor để đột nhập vào Hajin, thành trì cũ của bọn chúng mới rơi vào tay lực lượng SDF những ngày gần đây. Ảnh: AMN. “Các tay súng IS đã tiến vào khu vực phía đông thị trấn Hajin ngày 17/12 sau khi mở cuộc phản công dữ dội nhằm vào lực lượng SDF”, AMN đưa tin. Ảnh: Live. Được biết, phiến quân IS thường lợi dụng điều kiện thời tiết xấu ở Deir Ezzor, chẳng hạn như khi bão cát xảy ra, để mở cuộc tấn công nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ từ tay “đối thủ”. Ảnh: AMN. Trong diễn biến liên quan, các cuộc giao tranh ác liệt đã xảy ra giữa Quân đội Syria và phiến quân IS trên chiến trường Đông Deir Ezzor ngày 17/12. Ảnh: AMN. "Các đơn vị pháo binh và tên lửa Syria dồn dập oanh kích vào căn cứ của nhóm khủng bố IS ở al-Sousah, qua đó gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng", hãng Fars (Iran) đưa tin. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria chiến đấu chống phiến quân IS tại Deir Ezzor (Nguồn: RT)

