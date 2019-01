“Bộ trưởng Y tế” IS chết thảm trên chiến trường Deir Ezzor

(Kiến Thức) - Tên bác sĩ Abu Abdul Qader al-Tabib, kẻ được mệnh danh là “Bộ trưởng Y tế” của phiến quân IS, đã bỏ mạng trong cuộc không kích gần đây của liên quân Mỹ nhằm vào một bệnh viện ở thị trấn al-Susah, tỉnh Deir Ezzor, Syria.

Hãng tin Lebanon 24 dẫn một nguồn tin quân sự cho hay, “Bộ trưởng Y tế IS" Abu Abdul đã bị tiêu diệt trong đợt không kích gần đây do liên quân Mỹ tiến hành ở thị trấn al-Susah nằm trong thung lũng sông Euphrates.



Ngoài ra, 15 tay bác sĩ khác cùng một số chiến binh IS bị thương cũng bỏ mạng trong vụ oanh kích nhằm vào bệnh viện này.

Tên Abu Abdul Qader al-Tabib đã bị tiêu diệt trong đợt không kích ở Deir Ezzor. Ảnh: SF.

Được biết, tên thật của Abu Abdul Qader al-Tabib là Mufaq Askar Mohmad. Y được cho là sinh năm 1972 tại thị trấn Gharanij ở vùng nông thôn phía nam Deir Ezzor. Sau khi tốt nghiệp một trường trung học ở Deir Ezzor, Abu Abdul tới nước Anh để học tại một trường y khoa. Sau đó, tên này trở về Syria và giảng dạy tại một trường y thuộc Đại học Euphrates ở thành phố Deir Ezzor.

Khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ cuối năm 2011, tên bác sĩ này bắt đầu làm việc cho Quân đội Syria Tự do (FSA). Tuy nhiên, Abu đã quyết định gia nhập phiến quân IS khi nhóm khủng bố này bắt đầu bánh trướng lãnh thổ ở miền đông Syria và cam kết trung thành với tổ chức khủng bố IS tại Raqqa năm 2013.

Mời độc giả xem thêm video: Giao tranh giữa Quân đội Syria và phiến quân IS ở Đông Homs (Nguồn: AMN)

Theo các nhà hoạt động đối lập, Quân đội Syria đã tiêu diệt ba người con trai của tên al-Tabib trong các cuộc giao tranh với nhóm khủng bố này vào cuối năm 2017.

Được biết, tên Al-Tabib là chỉ huy khét tiếng thứ hai của phiến quân IS bị tiêu diệt trong hai tháng qua.

Ngày 2/12/2018, liên quân Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt tên Abu al-Umarayn trong một đợt không kích chính xác tại khu vực sa mạc ở Deir Ezzor. Được biết, tên Al-Umarayn là một chỉ huy IS khét tiếng, bị buộc tội sát hại một cựu quân nhân Mỹ.