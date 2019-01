10 nhà thờ nhỏ đến ngạc nhiên ở Vương quốc Anh

Nhà thờ St Govan: Nhà thờ St Govan ở Pembrokeshire nằm trên một vách đá nhìn ra bờ biển được đặt theo tên một tu sĩ sống ở thế kỷ thứ 6. Bên trong ngôi nhà nhỏ xíu chỉ có một bàn thờ đá và được trải thảm rêu. Một số chuyên gia cho rằng nó có từ thế kỷ thứ 10, hoặc thậm chí sớm hơn. Nhà thờ St Govan: Nhà thờ St Govan ở Pembrokeshire nằm trên một vách đá nhìn ra bờ biển được đặt theo tên một tu sĩ sống ở thế kỷ thứ 6. Bên trong ngôi nhà nhỏ xíu chỉ có một bàn thờ đá và được trải thảm rêu. Một số chuyên gia cho rằng nó có từ thế kỷ thứ 10, hoặc thậm chí sớm hơn. Nhà thờ Bremilham: Nhà thờ Bremilham ở Wiltshire được liệt kê trong sách kỷ lục Guinness là nhà thờ nhỏ nhất vương quốc Anh chỉ với hơn 13 m2. Bên trong nhà thờ chỉ có một ghế ngồi bốn người mà không còn chỗ để bàn thờ. Đây là phần còn sót lại của một nhà thờ từ thế kỷ 15. Nơi đây từng được sử dụng để nuôi gà tây bởi một nông dân địa phương cho đến khi các chủ sở hữu khôi phục lại. Nhà thờ St James: St James được cho là nhà thờ nhỏ nhất ở Yorkshire. Ngôi nhà chỉ bao gồm 2 gian nhỏ. Phần thờ cúng từng được cho là nơi ẩn náu của những kẻ buôn lậu. Mặc dù có từ thời Norman, kết cấu ngôi nhà dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nhà thờ St Faith: Nhà thờ St Faith ở Gloucestershire là sự kết hợp giữa kiến trúc của người Saxon và Norman. Nhà nguyện nhỏ có rất nhiều xà ngang bằng gỗ khổng lồ, hiện nay vẫn còn để lại dấu rìu của những người cướp bóc. Ngoài ra, khi đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cửa sổ kính màu ngoạn mục, bục gỗ sồi Jacobean, băng ghế gỗ sồi từ năm 1597, khung bàn thờ ở thế kỷ 15,17. Nhà thờ St Ethelburga the Virgin: St Ethelburga the Virgin là một trong số ít các nhà thờ thời trung cổ còn sót lại ở London. Nhà thờ được cho là xuất hiện vào năm 1250 nhưng nền móng của nó đã có từ trước đó. Trong Thế chiến II, nơi đây gần như bị phá hủy bởi một quả bom IRA, sau này được Hoàng tử Charles xây dựng lại và chính thức mở cửa vào năm 2002. Nhà thờ Good Shepherd: Nhà thờ Good Shepherd xuất hiện từ thế kỷ 13 và được bao quanh bởi một vùng nông thôn. Đây là nhà thờ nhỏ nhất ở Sussex. Tòa nhà bằng đá gọn gàng có diện tích gần 5 m2 với khoảng 20 chỗ ngồi. Nơi đây không có điện, các hoạt động vào buổi tối được thực hiện dưới ánh nến. Nhà thờ St Beuno: Nhà thờ St Beuno ở Somerset được đặt trong một rừng cây hẻo lánh. Nhà thờ dành riêng cho một vị thánh ở thế kỷ thứ 6 đến từ Bắc Wales. Kiến trúc của ngôi nhà là sự pha trộn giữa thiết kế của người Saxon và Norman. Vào thế kỷ 19, nơi đây được xây dựng thêm một ngọn tháp nhỏ từ các phiến đá. Nhà thờ Croick: Nhà thờ Croick nằm ở làng Ardgay, Scotland có nguồn gốc từ Đạo luật Nghị viện Anh năm 1823. Nơi đây nổi tiếng với những thông điệp được khắc trên cửa sổ từ các hộ gia đình phải rời khỏi vùng đất vào năm 1845. Theo đó, dân cư trong khu vực sẽ bị trục xuất để giải phóng mặt bằng và lấy đất chăn nuôi cừu. Mọi người cũng được cho là đã cắm trại ở nhà thờ trong thời gian này. Nhà thờ St Mary the Virgin: St Mary the Virgin là một nhà thờ nhỏ nằm trong vùng hoang vu lộng gió của Powys, phía nam xứ Wales. Việc di chuyển đến đây thường khó khăn bởi tuyết dày đặc vào mùa đông và mưa lớn thường xuyên khi hè tới. Công trình được xây dựng vào năm 1762. Bên trong bao gồm một buồng nhỏ được ốp đá, chỗ ngồi bằng gỗ, phòng trưng bày, bục giảng và bàn thờ.

