Đốt bếp than sưởi ấm, mẹ hai con tử vong vì nhiễm độc

Trung Quốc đang trải qua những ngày lạnh giá nhất trong năm và nhiều người chọn cách đốt than trong nhà để sưởi ấm. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây ra nhiều cái chết thương tâm, chẳng hạn như sự việc mới xảy ra vào ngày 5/12 ở huyện Vu Khê, tỉnh Trùng Khánh.



Theo đó, một người phụ nữ họ Quảng, 30 tuổi, được cảnh sát phát hiện qua đời tại nhà riêng do nhiễm khí độc carbon monoxide. Kết quả điều tra ban đầu cho biết có thể do trời lạnh, chị Quảng đốt than trong nhà để sưởi ấm nên mới bị nhiễm khí độc. Khi được tìm thấy, thi thể của chị Quảng đang nằm bất động trên mặt đất và bên cạnh là đứa con gái 3 tuổi của chị.

Được biết, chồng của chị Quảng họ La, đang đi làm ở tỉnh Giang Tây. Chị ở nhà chăm sóc hai con nhỏ là một đứa con gái 3 tuổi và một cậu con trai năm nay học lớp 2.

Hệ thống chấm điểm công dân rúng động thế giới ở Trung Quốc: Điểm thấp sẽ không được mua bất động sản, xe xịn, ở khách sạn đắt tiền hay thậm chí không thể đi xe buýt, mua vé tàu

Công ty bất động sản thuê người mẫu để ngực trần, vẽ lên lưng cho chiến dịch quảng cáo

Vào tối 7/12, anh La gọi điện về nhà hỏi thăm vợ con thì người nghe máy lại là cô con gái 3 tuổi. Khi hỏi mẹ đâu, cô con gái 3 tuổi trả lời rằng mẹ đang nằm ngủ trên mặt đất, bất động và không nói chuyện. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh La ngay lập tức gọi điện cho hàng xóm nhờ sang nhà xem xét tình hình.

Ảnh minh họa. Sau khi mở cửa vào nhà, những người hàng xóm hoảng hốt phát hiện chị Quảng nằm bất động trên mặt đất và không còn thở. Cô con gái 3 tuổi ngồi chơi trên giường và không hề hay biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra. Thậm chí, khi được mọi người hỏi chuyện gì đã xảy ra, bé gái vẫn hồn nhiên trả lời: “Mẹ cháu chỉ đang ngủ thôi mà“. Câu nói ngây thơ của con trẻ khiến bất cứ ai nghe được đều cảm thấy đau nhói và ám ảnh.



Sau khi kiểm tra, cơ quan pháp y cho biết, chị Quảng đã tử vong được 1 ngày rưỡi do nhiễm khí độc carbon monoxide. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là bé gái 3 tuổi ở chung với mẹ suốt hơn 1 ngày lại không hề bị nhiễm độc và hoàn toàn khỏe mạnh. Lý giải về điều này, các chuyên gia cho rằng trẻ em có các tế bào hồng cầu lớn, tiêu thụ oxy ít và huyết sắc tố cao hơn người lớn, có thể trung hòa độc tố trong carbon monoxide.