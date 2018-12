Liên quân chống IS của Mỹ bị nghi trộm cổ vật ở Syria

(Kiến Thức) - Chính quyền Damascus mới đây đã lên án hành vi được cho là khai quật cổ vật bất hợp pháp của binh sĩ Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tại những khu vực nằm do liên minh chống IS này kiểm soát tại miền Bắc Syria.

Hãng thông tấn SANA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Syria cho biết số vụ khai quật, cướp bóc và trộm cắp các cổ vật ngày càng tăng tại đất nước Syria và nhiều vụ việc bị nghi là do các binh sĩ thuộc liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu tại Syria thực hiện.



“Những hành vi này là một tội ác chiến tranh mới ngoài tội ác đã gây ra đối với người dân Syria và các di sản của đất nước chúng tôi”, vị quan chức Syria nói.

Phía Damascus cho rằng, hành vi trộm cướp kho báu lịch sử Syria là một phần trong âm mưu của các tổ chức khủng bố và những lực lượng ủng hộ chúng nhằm lấy đi lịch sử quá khứ của người dân Syria và phá huỷ di sản văn hoá nhân loại của quốc gia Trung Đông này.

Khu vực thành cổ Palmyra, Syria. Ảnh: AMN.

Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi tổ chức UNESCO lên án hành vi tội phạm này và đưa thủ phạm ra ánh sáng.

Bộ Ngoại giao Syria cho rằng Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân quân người Kurd đang thực hiện những vụ khai quật cổ vật bất hợp pháp tại những khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của họ ở phía bắc Syria, bao gồm các khu khảo cổ ở Manbij, Afrin, Idlib, Hasaka và Raqqa.

Mời độc giả xem thêm video: Những phóng viên chiến trường ở Syria (Nguồn: VTC14)

“Chúng tôi hy vọng rằng Quân đội Syria sẽ mang lại hoà bình và an ninh cho tất cả các khu vực này bởi vì đó là lực lượng duy nhất có thể bảo vệ các di sản của chúng tôi”, Tổng giám đốc phụ trách Bảo tàng và Cổ vật Syria Mahmoud Hammoud nhấn mạnh.

Hiện tại, chính phủ Syria đang cố gắng tìm kiếm những cổ vật bị đánh cắp, đồng thời phối hợp với các tổ chức quốc tế để thu hồi số cổ vật của nước này bị buôn lậu ra nước ngoài trước đó.