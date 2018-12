Hiện trường xả súng đẫm máu tại chợ Giáng sinh ở Pháp

Theo Daily Mail dẫn lời các nhà chức trách địa phương cho biết, vụ xả súng tại chợ Giáng sinh Strasbourg ở Pháp xảy ra vào đêm 11/12 (giờ địa phương). Khi đó, một tay súng đã nã đạn vào khu chợ Strasbourg, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. (Nguồn ảnh: Reuters) Nghi phạm trong vụ xả súng vừa qua được xác định là Cherif C, 29 tuổi. Y đã bị các cơ quan an ninh Pháp liệt vào danh sách nguy cơ cao. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, lực lượng an ninh, cảnh sát và y tế Pháp mau chóng được điều động tới hiện trường. Nhiều khu vực trong thành phố Strasbourg đã bị phong tỏa. Lực lượng an ninh Pháp đang ráo riết truy lùng nghi phạm xả súng và điều động cả trực thăng hỗ trợ cùng hơn 600 cảnh sát. “Nghi phạm đã bỏ trốn và đụng độ hai lần với lực lượng an ninh. Y đã bị một binh sĩ bắn trúng”, Bộ trưởng Castaner cho biết trong buổi họp báo tại Strasbourg. Những người bị thương được sơ cứu tại hiện trường. Xe cảnh sát được điều động tới hiện trường. Giới chức Pháp đang mở một cuộc điều tra khủng bố đối với vụ xả súng kinh hoàng này. Theo Bộ trưởng Castaner, ngày 12/12, Pháp nâng mức độ đe dọa an ninh lên mức cao nhất và tăng cường bảo vệ các khu chợ Giáng sinh trên khắp nước này, đồng thời siết chặt kiểm soát an ninh biên giới. Các nhà chức trách địa phương khuyên người dân nên ở trong nhà cho tới khi tình hình được ổn định. Lực lượng an ninh Pháp canh gác khu vực xung quanh chợ Giáng sinh sau vụ xả súng đêm 11/12 (giờ địa phương). Các nhân viên an ninh Pháp tuần tra gần khu chợ Giáng sinh trong đêm tối. Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng ở Mỹ (Nguồn: AP)

