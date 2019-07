Cô gái suýt ngất xỉu vì bị bạn trai cũ không tắm suốt 1 tháng tấn công

Một người đàn ông tên Liu (ở Trung Quốc) quen cô gái tên Tang qua một trò chơi trực tuyến hồi năm 2017. Thời điểm đó, Liu đã có vợ nhưng anh ta che giấu hoàn toàn sự thật này. Sau một thời gian yêu nhau, Tang mới đau đớn phát hiện thực tế phũ phàng là Liu đã có gia đình. Sau khi biết sự thật, Tang ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với bạn trai cũ.



Cô Tang choáng với sự việc xảy ra. Nhưng anh Liu vô cùng yêu Tang nên quyết định ly dị vợ để theo đuổi bạn gái cũ. Mặc dù 2 người đã chia tay khá lâu nhưng Liu vẫn luôn rình rập Tang mọi lúc mọi nơi.



Sau khi chia tay Liu, Tang đã có tình yêu mới nhưng không may là người bạn trai lại qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Sau đó, cô quyết định chuyển từ Hồ Nam đến Giang Tô sinh sống với hi vọng có cuộc sống bình yên.

Tuy nhiên, điều không ngờ là Liu vẫn tìm được địa chỉ của cô thông qua hệ thống bán vé tàu cao tốc. Anh ta quyết định "cắm trại" trong xe hơi của mình để chờ đợi cơ hội được kết nối lại chuyện tình cảm với Tang. Đêm 24/5/2019, Liu đột nhập vào nhà Tang và siết cổ cô bằng tay.

May mắn là Tang trốn thoát được, nhưng cô suýt ngất xỉu trong khi giằng co giữa 2 bên. Bởi, từ Liu tỏa ra mùi hôi kinh khủng do cả tháng không tắm.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt giữ Liu. Đối tượng này cho rằng anh ta làm vậy vì yêu Tang quá nhiều. "Tôi thật sự yêu cô ấy . Tôi chỉ muốn chúng tôi quay lại với nhau. Đây là lý do tại sao tôi đã phạm sai lầm", Liu nói sau khi bị bắt.

Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Nhưng đông đảo cư dân mạng cũng bày tỏ ý kiến xung quanh câu chuyện này.

Một người đặt câu hỏi: "Có lẽ anh ta trông giống người sói?".

"Tôi hi vọng cảnh sát tiếp tục theo dõi anh ta kể cả sau khi được thả ra", một người khác mong muốn.