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Kho tri thức

Thành phố Trung Cổ ở Ba Lan gần như nguyên vẹn sau hơn 700 năm

Trên bờ sông Vistula thơ mộng, có một thành phố Trung Cổ gần như nguyên vẹn, nơi hương bánh gừng hòa quyện cùng dấu ấn lịch sử 7 thế kỷ.

T.B (tổng hợp)

Thành phố cổ Toruń (Ba Lan) là một trong những đô thị Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất châu Âu. Với những bức tường thành bằng gạch đỏ, các con phố lát đá cuội và những ngôi nhà mang đậm phong cách Gothic, Toruń giống như một cỗ máy thời gian đưa du khách trở về hơn 700 năm trước.

Ảnh: viajerosocultos

Được thành lập vào năm 1233 bởi các Hiệp sĩ Teutonic, Toruń nhanh chóng trở thành một thương cảng quan trọng trên tuyến giao thương dọc sông Vistula và là thành viên của Liên minh Hanse – mạng lưới các thành phố buôn bán hùng mạnh ở Bắc Âu thời Trung Cổ. Sự thịnh vượng ấy đã để lại cho Toruń một quần thể kiến trúc đồ sộ, với các nhà thờ, kho hàng, quảng trường và nhà dân được xây dựng chủ yếu bằng gạch nung, vật liệu đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Âu.

Ảnh: kulturawzasiegu

Đi dạo trong khu phố cổ, du khách dễ dàng bắt gặp Tòa Thị chính Cổ uy nghi nằm giữa Quảng trường Trung tâm, những dãy nhà buôn có mặt tiền cao và hẹp, cùng hệ thống tường thành, cổng thành và tháp canh vẫn còn hiện diện sau nhiều thế kỷ. Đặc biệt nổi tiếng là "Tháp Nghiêng Toruń", một công trình phòng thủ bị nghiêng do nền đất lún, thường được ví như "tháp Pisa của Ba Lan". Theo truyền thuyết địa phương, ai có thể đứng tựa lưng vào tháp mà vẫn giữ được thăng bằng sẽ chứng minh mình là người trung thực.

Ảnh: travellingking

Toruń còn gắn liền với tên tuổi của Nicolaus Copernicus, người sinh ra tại đây vào năm 1473. Chính nhà bác học này đã đề xuất mô hình nhật tâm, khẳng định Trái Đất quay quanh Mặt Trời thay vì ngược lại, mở ra cuộc cách mạng trong lịch sử thiên văn học. Ngôi nhà nơi ông chào đời hiện được chuyển thành bảo tàng, thu hút đông đảo du khách muốn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhân loại.

Một nét đặc sắc khác của Toruń là truyền thống làm bánh gừng (pierniki) đã tồn tại từ thời Trung Cổ. Nhờ vị trí nằm trên tuyến thương mại, thành phố từng tiếp cận nhiều loại gia vị quý như quế, đinh hương, gừng và nhục đậu khấu. Từ đó, những chiếc bánh gừng thơm nồng ra đời và trở thành biểu tượng văn hóa của Toruń. Ngày nay, du khách còn có thể tham gia các lớp học làm bánh theo công thức truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Điều đáng kinh ngạc là Toruń gần như không bị tàn phá trong Thế chiến thứ hai, giúp phần lớn kiến trúc lịch sử được bảo tồn nguyên vẹn. Chính nhờ giá trị nổi bật về quy hoạch đô thị và kiến trúc Gothic bằng gạch, năm 1997, UNESCO đã ghi danh Thị trấn thời trung cổ Toruń vào Danh mục Di sản Thế giới. Ngày nay, nơi đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn của Ba Lan mà còn là "cuốn sách lịch sử sống", nơi mỗi viên gạch, mỗi con phố và mỗi quảng trường đều kể lại câu chuyện về một thời kỳ vàng son của châu Âu Trung Cổ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Di sản thành phố Trung Cổ #Kiến trúc Gothic và bảo tồn #Vai trò lịch sử của Toruń #Truyền thống làm bánh gừng #Nghiên cứu và di sản UNESCO

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