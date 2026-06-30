Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Honda SH Special Edition HRC sắp về Việt Nam, đắt ngang Vinfast VF3

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda SH Special Edition HRC sắp về Việt Nam, đắt ngang Vinfast VF3

Mẫu xe tay ga Honda SH150i Special Edition HRC giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn cầu chuẩn bị có mặt tại Việt Nam thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Tâm Võ
Theo thông tin từ doanh nghiệp này, lô xe ga Honda SH thế hệ mới đầu tiên gồm 58 chiếc đang hoàn tất các thủ tục để thông quan trong tháng 7/2026. Toàn bộ xe được lắp ráp tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa (Ý), gồm 250 chiếc SH150i và 250 chiếc SH125i.
Theo thông tin từ doanh nghiệp này, lô xe ga Honda SH thế hệ mới đầu tiên gồm 58 chiếc đang hoàn tất các thủ tục để thông quan trong tháng 7/2026. Toàn bộ xe được lắp ráp tại nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa (Ý), gồm 250 chiếc SH150i và 250 chiếc SH125i.
Mỗi xe ga Honda SH150i Special Edition HRC đặc biệt về VIệt Nam nhập khẩu nguyên chiếc đều được gắn số thứ tự riêng theo dạng xxx/500, giúp người sở hữu dễ dàng nhận biết giá trị của từng chiếc.
Mỗi xe ga Honda SH150i Special Edition HRC đặc biệt về VIệt Nam nhập khẩu nguyên chiếc đều được gắn số thứ tự riêng theo dạng xxx/500, giúp người sở hữu dễ dàng nhận biết giá trị của từng chiếc.
Honda SH150i Special Edition HRC 2026 mới được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Rome Motodays 2026 diễn ra ở Ý. Đây là phiên bản đặc biệt do Honda phát triển dựa trên hình ảnh của đội đua Honda Racing Corporation.
Honda SH150i Special Edition HRC 2026 mới được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Rome Motodays 2026 diễn ra ở Ý. Đây là phiên bản đặc biệt do Honda phát triển dựa trên hình ảnh của đội đua Honda Racing Corporation.
Điểm mới nổi bật nhất là phối màu HRC mới , gợi nhớ đến tem đấu "Tricolor" nổi tiếng mà Honda từng sử dụng trong các cuộc đua. Phần vỏ xe thể hiện sự kết hợp giữa màu trắng, đỏ và xanh lam, những màu sắc đã làm nên thương hiệu cho những chiếc xe thể thao nhất của hãng trong nhiều năm qua.
Điểm mới nổi bật nhất là phối màu HRC mới , gợi nhớ đến tem đấu "Tricolor" nổi tiếng mà Honda từng sử dụng trong các cuộc đua. Phần vỏ xe thể hiện sự kết hợp giữa màu trắng, đỏ và xanh lam, những màu sắc đã làm nên thương hiệu cho những chiếc xe thể thao nhất của hãng trong nhiều năm qua.
Bảng màu tương tự như những mẫu superbike như Honda CBR1000RR-R Fireblade. Kết quả là một diện mạo mạnh mẽ hơn, tôn vinh di sản của Honda Racing Corporation, bộ phận thể thao mô tô chịu trách nhiệm cho những thành công của nhà sản xuất Nhật Bản trong các cuộc thi trên toàn thế giới.
Bảng màu tương tự như những mẫu superbike như Honda CBR1000RR-R Fireblade. Kết quả là một diện mạo mạnh mẽ hơn, tôn vinh di sản của Honda Racing Corporation, bộ phận thể thao mô tô chịu trách nhiệm cho những thành công của nhà sản xuất Nhật Bản trong các cuộc thi trên toàn thế giới.
Ngoài dàn vỏ, SH HRC không có bất kỳ sự khác biệt nào với các bản SH125 và 150i thường. Honda cũng xác nhận rằng dàn vỏ xe đặc biệt của phiên bản này sẽ được bảo hành lên đến 6 năm với phụ tùng thay thế sẵn có, đảm bảo khả năng sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận dành riêng cho màu sơn HRC theo thời gian.
Ngoài dàn vỏ, SH HRC không có bất kỳ sự khác biệt nào với các bản SH125 và 150i thường. Honda cũng xác nhận rằng dàn vỏ xe đặc biệt của phiên bản này sẽ được bảo hành lên đến 6 năm với phụ tùng thay thế sẵn có, đảm bảo khả năng sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận dành riêng cho màu sơn HRC theo thời gian.
Được ra mắt tại Ý, SH HRC cũng như tất cả các mẫu xe SH dành cho thị trường châu Âu đều được sản xuất tại nhà máy Honda ở Atessa, Abruzzo, nhà máy duy nhất của nhà sản xuất Nhật Bản trên lục địa này.
Được ra mắt tại Ý, SH HRC cũng như tất cả các mẫu xe SH dành cho thị trường châu Âu đều được sản xuất tại nhà máy Honda ở Atessa, Abruzzo, nhà máy duy nhất của nhà sản xuất Nhật Bản trên lục địa này.
Được biết, khi nhập khẩu về Việt Nam, giá bán của Honda SH150i Special Edition HRC 2026 sẽ đắt hơn nhiều so với các mẫu SH được lắp ráp bởi Honda Việt Nam do phải cộng thêm các chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, đăng kiểm...
Được biết, khi nhập khẩu về Việt Nam, giá bán của Honda SH150i Special Edition HRC 2026 sẽ đắt hơn nhiều so với các mẫu SH được lắp ráp bởi Honda Việt Nam do phải cộng thêm các chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, đăng kiểm...
Mặc dù vậy các mẫu xe này vẫn luôn có một lượng người dùng thích "hàng độc" và xe nhập khẩu, khiến không ít đơn vị nhập khẩu tư nhân vẫn luôn tìm cách đưa chúng về Việt Nam, và SH HRC cũng không ngoại lệ.
Mặc dù vậy các mẫu xe này vẫn luôn có một lượng người dùng thích "hàng độc" và xe nhập khẩu, khiến không ít đơn vị nhập khẩu tư nhân vẫn luôn tìm cách đưa chúng về Việt Nam, và SH HRC cũng không ngoại lệ.
Theo một số thông tin, Honda SH150i Special Edition HRC 2026 phiên bản đặc biệt này có thể được đưa về nước ta vào khoảng tháng 7/2026 tới đây với giá dự kiến khoảng 295 triệu đồng. Lô xe gồm 58 chiếc đang hoàn tất các thủ tục để thông quan và chờ ngày ra mắt.
Theo một số thông tin, Honda SH150i Special Edition HRC 2026 phiên bản đặc biệt này có thể được đưa về nước ta vào khoảng tháng 7/2026 tới đây với giá dự kiến khoảng 295 triệu đồng. Lô xe gồm 58 chiếc đang hoàn tất các thủ tục để thông quan và chờ ngày ra mắt.
Video: Ra mắt Honda SH150i Special Edition HRC 2026 giới hạn 500 chiếc.
Tâm Võ
#Honda SH150i Special Edition HRC 2026 đặc biệt #Honda SH150i Special Edition HRC 2026 giới hạn 500 xe #Honda SH150i Special Edition HRC 2026 về Việt Nam #Honda SH150i Special Edition HRC 2026 gần 300 triệu đồng #giá xe Honda SH150i Special Edition HRC 2026 #Honda SH150i Special Edition HRC 2026 hàng hiếm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT