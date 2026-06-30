[GALLERY] Honda SH Special Edition HRC sắp về Việt Nam, đắt ngang Vinfast VF3

Mẫu xe tay ga Honda SH150i Special Edition HRC giới hạn chỉ 500 chiếc trên toàn cầu chuẩn bị có mặt tại Việt Nam thông qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân.
Sau Jeep Wrangler, mẫu SUV Cherokee sẽ tiếp tục được nhà phân phối Thaco phân phối tại thị trường Việt, giúp thương hiệu Jeep mở rộng danh mục sản phẩm.
Sau Jeep Wrangler, mẫu SUV Cherokee sẽ tiếp tục được nhà phân phối Thaco phân phối tại thị trường Việt, giúp thương hiệu Jeep mở rộng danh mục sản phẩm.
Thị trường laptop Nga đang chứng kiến nghịch lý khi máy cũ áp đảo doanh số, trong lúc thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi Mechrevo bất ngờ tăng trưởng tới 350%.
Không chỉ bán thiết bị, Xiaomi đang xây dựng hệ sinh thái gia dụng thông minh toàn diện với tham vọng trở thành lựa chọn lâu dài của mọi gia đình.
Từ đêm 29 đến sáng 30/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ.
Mẫu xe MPV cỡ lớn BYD M9 phiên bản chạy dịch vụ tại thị trường Trung Quốc có giá khởi điểm từ 188.800-199.800 Nhân dân tệ (tương đương 661-699 triệu đồng).
Nhiều người mua tai nghe hỗ trợ LDAC nhưng vẫn không tận dụng được chất lượng âm thanh cao cấp vì bỏ qua bước kích hoạt quan trọng trên điện thoại.
LG QNED evo AI 2026 gây ấn tượng với màn hình 115 inch siêu lớn, mang đến trải nghiệm xem thể thao, gaming và giải trí sống động ngay tại nhà.
Mới đây, mẫu xe hiệu năng cao BMW M4 Competition LCI màu vàng Sao Paulo chính hãng đã có mặt ở Hà Nội. Xe gây chú ý với màu sơn nổi bật, cấu hình đắt giá.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu điều chỉnh kế hoạch để mọi việc diễn ra suôn sẻ và được thần Tài gõ cửa, tiền đầy túi.
Nỗi lo Facebook nghe lén vẫn ám ảnh nhiều người dùng, nhưng các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở khả năng thu thập và phân tích dữ liệu.
Ford Fiesta sau 4 năm bị khai tử được cho là sẽ chính thức trở lại vào 2027 dưới hình hài hatchback thuần điện, chung nền tảng với Renault 5 và Nissan Micra.
MrBeast tiếp tục gây choáng khi đạt doanh thu 300 triệu USD trong một năm, dẫn đầu bảng xếp hạng creator của Forbes và bỏ xa mọi đối thủ.
Ấm siêu tốc giúp đun nước nhanh nhưng nhiều thói quen sử dụng sai cách lại khiến hóa đơn tiền điện tăng và làm giảm đáng kể tuổi thọ của thiết bị.
Triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu diện mạo Hà Nội trong tương lai.
OpenAI ra mắt chip AI Jalapeño sau 9 tháng phát triển bằng chính AI, mở đầu chiến lược giảm phụ thuộc NVIDIA và cắt mạnh chi phí vận hành.
Chery Jetour Zongheng F700 PHEV là mẫu bán tải thiết kế dựa một phần trên phiên bản SUV G700 của năm ngoái, phạm vi hoạt động 1300km và hiệu suất nhiệt 45,5%.
Máy sấy tóc không còn chỉ để làm khô mà đang trở thành trợ thủ chăm sóc tóc thông minh với cảm biến nhiệt, ion âm và tạo kiểu đa năng.
Mẫu xe Mazda Flair Crossover 2027 thế hệ mới vừa trình làng ở thị trường Nhật Bản với ngoại thất thay đổi nhẹ nhưng trang bị an toàn lại nâng cấp đáng kể.
Lần đầu tiên Meta thực hiện yêu cầu gỡ nội dung vi phạm trên Threads tại Việt Nam, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong quản lý nền tảng này.
AI mã nguồn mở đang bị biến thành công cụ tạo tin giả, giúp các "nông trại click" vượt rào cản ngôn ngữ để lừa đảo người dùng tại Bắc Âu.