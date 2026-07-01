Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tình hình hiện tại ở eo biển Hormuz ra sao?

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang gần đây đã làm chậm lại sự phục hồi "đang chớm nở" của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

Lưu lượng tàu thuyền và dầu mỏ qua eo biển Hormuz bắt đầu tăng lên sau khi Mỹ và Iran chính thức thông báo đạt thỏa thuận khung vào ngày 15/6. Tuy nhiên, sau đó, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một tàu hàng đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz ở vị trí gần bờ biển Oman hôm 25/6. Mỹ đáp trả bằng cuộc tập kích riêng nhằm vào cơ sở quân sự của Iran.

Sự phục hồi hoạt động vận chuyển qua Hormuz bị ảnh hưởng

Cuộc tấn công thứ hai của Tehran hôm 27/6 nhắm vào một tàu chở dầu thô của công ty năng lượng nhà nước Qatar, một bên trung gian quan trọng trong đàm phán Mỹ - Iran. Mỹ đáp trả bằng đợt oanh kích nhằm vào “cơ sở hạ tầng giám sát, hệ thống liên lạc, các địa điểm phòng không, kho chứa máy bay không người lái và khả năng rải thủy lôi” của Iran. Hôm 28/6, Iran lại phóng máy bay không người lái và tên lửa tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Sau 4 ngày giao tranh, hai bên dường như tạm ngừng tấn công lẫn nhau hôm 29/6. Tuy nhiên, diễn biến này đã khiến căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, làm chậm lại sự phục hồi "đang chớm nở" của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo AP, hiện tại, hy vọng về sự tăng trưởng đang bị trì hoãn khi giao thông đường biển tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với trước khi chiến sự nổ ra hồi cuối tháng 2/2026.

Có thể thấy, hoạt động vận chuyển qua Hormuz vẫn tiếp diễn, nhưng với tốc độ chậm hơn so với ngày trước cuộc tấn công đầu tiên của Iran hôm 25/6.

aptauchodauooman.jpg
Hình ảnh các tàu chở dầu và tàu chở hàng ở Vịnh Oman ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Hôm 28/6, đã có 44 lượt tàu đi qua, 24 lượt vào và 20 lượt ra, với “eo biển mở cửa không gây cản trở tự do hàng hải bất chấp các hoạt động quân sự đang diễn ra”, theo công ty dữ liệu hàng hải Windward. Công ty này cho biết “hầu hết giao thông đã chuyển hướng về phía bắc dưới sự điều phối của Iran” và lưu ý rằng nhiều tàu chở dầu bị trừng phạt đã đi qua vào ngày 28/6.

Trong số 108 lượt tàu đi qua eo biển Hormuz cuối tuần qua, 39 lượt sử dụng tuyến đường Oman do Mỹ hậu thuẫn, 37 lượt sử dụng tuyến đường Iran, trong khi 23 lượt không rõ tung tích do tắt hệ thống định vị và mất liên lạc, theo trang theo dõi tàu MarineTraffic.com. 9 lượt sử dụng tuyến đường cũ ở giữa eo biển.

“Sự phân chia này cho thấy các nhà khai thác vẫn đang đánh giá rủi ro một cách thận trọng, thay vì quay trở lại tuyến đường giao thông trước khủng hoảng”, MarineTraffic.com cho biết trên mạng X.

Iran cố gắng khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Iran yêu cầu các tàu thuyền phải đi qua eo biển theo tuyến đường gần bờ biển của nước này. Họ đã thành lập một cơ quan để kiểm tra tàu thuyền và thu thập thông tin về thủy thủ đoàn, điểm đến và hàng hóa. Tehran cũng yêu cầu một số trường hợp trả phí.

Điều đó tạo ra một tình thế khó xử cho các chủ tàu và nhà điều hành tàu, bởi vì việc trả tiền cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IGRC), đơn vị đang thực hiện quá trình kiểm tra, đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy cơ bị Mỹ hoặc Liên minh Châu Âu (EU) trừng phạt.

Các tàu ngày càng sử dụng tuyến đường phía nam dọc theo bờ biển Oman dưới sự giám sát của Mỹ, được hướng dẫn bằng máy bay không người lái và máy bay cố định. Con tàu bị tấn công trước đó đã cố gắng sử dụng tuyến đường này.

Kiểm soát eo biển mang lại cho Iran "quân bài" đối với nền kinh tế toàn cầu và đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việc đóng cửa eo biển trên thực tế đã đẩy giá xăng dầu ở Mỹ tăng cao, một vấn đề nhạy cảm về chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11/2026.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia luật quốc tế cho rằng yêu sách kiểm soát eo biển của Tehran vi phạm luật quốc tế được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, có hiệu lực từ năm 1994. Hiệp ước yêu cầu các quốc gia ven biển cho phép tàu thuyền đi lại hòa bình qua vùng biển của họ.

ap26168698034901.jpg
Các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Mỹ và Iran bất nhất về điều khoản trong thỏa thuận tạm thời?

Các quan chức Mỹ cho biết, theo thỏa thuận tạm thời đạt được với Iran, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, mà không có việc Iran thu tiền từ các tàu thuyền đi qua, trong vòng 60 ngày trong khi một giải pháp lâu dài hơn cho cuộc chiến được đàm phán.

Về phần mình, Iran viện dẫn điều khoản trong thỏa thuận nêu rõ rằng Iran “sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại” trong suốt thời gian đàm phán. Iran cho rằng điều này có nghĩa là Tehran hoàn toàn quyền quyết định việc eo biển được mở cửa trở lại như thế nào. Thỏa thuận tạm thời nêu rõ Iran sẽ “tiến hành đối thoại với Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển”.

Iran nhấn mạnh lập trường đó bằng cách ban đầu đe dọa các tàu thuyền mà không thực hiện bất kỳ hành động nào, trước khi tiến hành cuộc tấn công. Vào thời điểm đó, nhiều chủ tàu nhanh chóng nắm bắt cơ hội để giải cứu các tàu bị mắc kẹt trong nhiều tuần ở khu vực eo biển. ​​

Một ngày trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran hôm 25/6, 78 tàu đã đi qua eo biển, bao gồm ít nhất 5 tàu chở dầu lớn với sức chứa lên đến 2 triệu thùng dầu mỗi chiếc, theo S&P Global. Con số này vẫn thấp hơn mức 130 tàu trở lên hồi trước khi chiến sự Mỹ - Iran nổ ra.

Dù vậy, giá dầu đã giảm xuống mức trước chiến sự, và việc trở lại trạng thái bình thường dường như đã ở trong tầm tay.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV
#eo biển Hormuz #đàm phán Mỹ - Iran #căng thẳng Mỹ - Iran #hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz #thỏa thuận Mỹ - Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Vì sao Mỹ lại tấn công Iran?

Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trước đó.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 26/6 để đáp trả vụ tập kích bằng máy bay không người lái một ngày trước đó nhằm vào một tàu chở hàng ở eo biển Hormuz. Diễn biến này có thể là phép thử quan trọng nhất đối với thỏa thuận tạm thời mà hai nước đạt được cách đây một tuần nhằm bắt đầu tiến trình chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng và mở lại tuyến đường thủy trọng yếu này.

ap26177722789993.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường mới

Nhiều tàu chở dầu đã rời khỏi eo biển Hormuz bằng tuyến đường mới do cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc đề xuất.

AP đưa tin, nhiều tàu chở dầu đã rời khỏi eo biển Hormuz hôm 25/6 bằng tuyến đường mới do một cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc đề xuất. Iran từng đe dọa các tàu sử dụng tuyến đường này, vốn chạy dọc theo bờ biển Oman.

Theo đó, vào sáng sớm 25/6, các tàu chở dầu, dẫn đầu là tàu Stoic Warrior, đã di chuyển dọc theo lãnh thổ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và sau đó là Oman, đi qua bán đảo Musandam của Oman khá gần bờ biển. Tuyến đường này do Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một cơ quan của Liên Hợp Quốc, đề xuất.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mục đích chuyến thăm UAE của Ngoại trưởng Mỹ Rubio

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong chặng đầu tiên của chuyến công du 3 nước vùng Vịnh nhằm xoa dịu những lo ngại của họ về kết quả của một thỏa thuận dự kiến chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Ông Rubio đã đến Abu Dhabi vào cuối ngày 23/6 sau hai ngày tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vốn hướng tới việc đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm chấm dứt mọi cuộc xung đột trong khu vực (Trung Đông), mở lại eo biển Hormuz và giảm bớt các lệnh trừng phạt, với các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 60 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới