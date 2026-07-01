Khai quật được di tích của 'vương quốc cổ nhất' ở Chiết Giang, Trung Quốc

Các chuyên gia hào hứng khi tìm thấy tàn tích một thành phố 4.000 năm tuổi - lớn hơn cả Tử Cấm Thành, đây có thể là vương quốc cổ nhất trong lịch sử quốc gia.

Di tích thành cổ Lương Chử nằm ở huyện Vũ Hàng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) có niên đại ít nhất 5.300 năm, trải rộng trên diện tích 2,9 triệu mét vuông với tường thành rộng từ 4 đến 6 mét. Và nền văn hóa Lương Chử tồn tại ở miền đông Trung Quốc đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật tinh xảo phục vụ mục đích tôn giáo, nổi bật nhất là các hiện vật bằng ngọc bích.

Theo lời ông Liu Bin, một nhà nghiên cứu tại Viện Khảo cổ học Chiết Giang cho biết, dưới một thửa ruộng lúa, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một con hào cổ rộng 40 mét được xây bằng đất cứng, bên trong có rất nhiều mảnh gốm vỡ.

Các chuyên gia hào hứng khi tìm thấy tàn tích một thành phố 4.000 năm tuổi - lớn hơn cả Tử Cấm Thành, đây có thể là vương quốc cổ nhất trong lịch sử quốc gia. Ảnh: @China.org.

Khi các nhà khảo cổ đào một hố sâu trên bờ phía đông của con hào chạy theo hướng bắc- nam, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một khu vực rộng lớn được xây dựng bằng đất và sỏi được nén chặt.

Các cuộc khai quật tiếp theo cho thấy, con hào này thực chất là một con kênh nằm bên ngoài thành phố, và khu vực phía đông của nó là tàn tích của một phần tường thành.

Các bức tường trải dài 1.500-1.700 m từ đông sang tây và 1.800-1.900 m từ bắc xuống nam. Thành phố cổ này có diện tích 2,9 triệu m2, lớn hơn Tử Cấm Thành 200.000 mét vuông.

Đây là thành phố thời kỳ đồ đá mới lớn nhất được phát hiện ở Trung Quốc, theo lời Yan Wenming, giáo sư tại Đại học Bắc Kinh.

"Thành phố này có thể là kinh đô của nước Lương Chửu", tờ Metropolitan Express News có trụ sở tại Hàng Châu dẫn lời ông Yan Wenming nói.

Ông Liu Qingzhu, giám đốc Viện Nghiên cứu Khảo cổ học thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết với tờ China Daily rằng, các nhà sử học từ lâu đã suy đoán về sự tồn tại của một vương quốc như vậy cách đây 4 thiên niên kỷ.

Tuy nhiên, ông nói rằng cần thêm bằng chứng để chứng minh thành phố này từng là kinh đô của vương quốc cổ. Nếu từng có một thế lực chính trị ở đó thì phải còn sót lại tàn tích của các cung điện. Ông nói thêm, nếu một thế lực chính trị từng tồn tại từ rất lâu ở bờ biển phía đông, thì việc nó biến mất như thế nào vẫn là một điều bí ẩn lớn.