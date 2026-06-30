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Tìm thấy thanh kiếm khoảng 2.700 tuổi ở Ba Lan nhờ máy dò tìm kim loại

Dùng máy dò tìm kim loại, một người dân ở Ba Lan đã tìm thấy thanh kiếm khoảng 2.700 tuổi trong khu rừng gần Gdańsk.

Tâm Anh (TH)

Trong lúc thực hiện một cuộc kiểm tra định kỳ trong khu rừng gần Gdańsk, Ba Lan, máy dò kim loại của Marcin Wiśniewski phát ra tín hiệu. Theo đó, ông đào xuống mặt đất và bật khóc vì sung sướng khi phát hiện thanh kiếm cổ xưa.

Hiện vật mà ông Wiśniewski tìm thấy bằng máy dò kim loại là một thanh kiếm bằng đồng tuyệt đẹp, được bảo quản tốt. Vũ khí này ở tư thế đứng thẳng như thể đang chờ đợi có người tìm thấy nó. Sau khi nhận ra tầm quan trọng của phát hiện này, ông nhanh chóng thông báo cho chính quyền để họ cử các chuyên gia để tiến hành cuộc khai quật một cách cẩn thận.

Giới chức trách và các chuyên gia đã gửi lời khen tới ông Wiśniewski vì đã không di chuyển hiện vật, tạo điều kiện cho giới nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn về thanh kiếm thông qua vị trí phát hiện. Thêm nữa, vị trí thẳng đứng của thanh kiếm cho thấy đây là một phát hiện khá hiếm hoi đối với một hiện vật thuộc loại này và việc bảo tồn vị trí rất quan trọng khi phân tích hiện vật.

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Ông Marcin Wiśniewski phát hiện thanh kiếm khoảng 2.700 tuổi ở Ba Lan nhờ máy dò tìm kim loại. Ảnh: Pomeranian Voivodeship Conservator of Monuments.

Các nhà khảo cổ học xác định niên đại của thanh kiếm trên. Vũ khí này được tạo ra trong khoảng thời gian từ năm 900 trước Công nguyên đến năm 700 trước Công nguyên (tức những thế kỷ cuối của thời Đồ đồng). Kỹ thuật chế tác và độ tinh xảo tuyệt vời của thanh kiếm bằng đồng khiến giới chuyên gia ấn tượng.

Theo các nhà nghiên cứu, thanh kiếm có chiều dài khoảng 60 cm và được bảo quản cực kỳ tốt nhờ một lớp gỉ màu xanh lục - kết quả của quá trình oxy hóa đồng thau qua nhiều năm. Tuy nhiên, sau khoảng 2.700 năm "ngủ vùi" trong lòng đất, phần chuôi kiếm bằng gỗ đã bị mục nát.

Những đường rãnh trang trí dọc theo chiều dài thanh kiếm cùng với các đường cong và đường thẳng được khắc chạm giao nhau với các họa tiết. Đây là những đặc điểm đặc trưng trong việc rèn kiếm vào những thế kỷ cuối của thời Đồ đồng.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện mới góp phần cung cấp thêm thông tin về cuộc sống của người dân ở vùng Pomerania phía bắc Ba Lan trong thời Đồ đồng.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Phát hiện kiếm cổ 2.700 tuổi #thanh kiếm cổ #máy dò kim loại #vũ khí cổ xưa

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