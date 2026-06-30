50 năm Thành phố mang tên Bác: Niềm tự hào và trọng trách một đô thị đặc biệt

Nửa thế kỷ mang tên Bác không chỉ là niềm vinh dự lớn mà còn là động lực để Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng vươn lên, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

Ngày 2/7/1976 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại. Vào ngày nay, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, Sài Gòn – Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết định ấy không chỉ ghi nhận vai trò lịch sử của thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mà còn thể hiện lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân đối với vị lãnh tụ vĩ đại đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Tròn 50 năm sau sự kiện trọng đại ấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, một trung tâm lớn về tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa và hội nhập quốc tế, ngày càng khẳng định vị thế của một đô thị đặc biệt.

Biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, thống nhất

Việc đặt tên thành phố theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị hành chính. Đó là biểu tượng của khát vọng độc lập, hòa bình, thống nhất và phát triển mà Người đã dành cả cuộc đời theo đuổi. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở mỗi thế hệ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị mà Bác Hồ để lại, đồng thời trở thành niềm tự hào của hàng triệu người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố.

Trong suốt 50 năm qua, từ một đô thị chịu nhiều hậu quả của chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn mình mạnh mẽ. Là tỉnh thành có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, thành phố luôn đóng góp tỷ trọng cao vào tổng sản phẩm quốc nội, là trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài, cửa ngõ giao thương quốc tế và là nơi hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao. Những công trình hiện đại như hệ thống metro, các khu công nghệ cao, trung tâm tài chính, các tuyến vành đai, cao tốc, cảng biển, cùng hàng loạt dự án chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang từng bước tạo diện mạo mới cho đô thị lớn nhất Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Quân khu 7.

Không chỉ là đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh còn là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa các giá trị văn hóa của cả nước. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, vùng đất này đã xây dựng nên bản sắc riêng với tinh thần năng động, cởi mở, nghĩa tình và sáng tạo. Người dân từ mọi miền Tổ quốc đến đây lập nghiệp, cùng chung tay tạo nên một cộng đồng đa dạng nhưng đoàn kết, nơi những giá trị truyền thống hòa quyện với nhịp sống hiện đại. Chính sự bao dung và tinh thần dám nghĩ, dám làm đã trở thành nguồn lực mềm quan trọng, góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của thành phố.

Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng nghĩa với việc thành phố phải luôn tiên phong trong thực hiện tư tưởng và khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một đất nước "hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Điều đó đòi hỏi thành phố không chỉ phát triển nhanh mà còn phải phát triển bền vững; không chỉ tăng trưởng kinh tế mà còn bảo đảm công bằng xã hội; không chỉ xây dựng hạ tầng hiện đại mà còn phải chăm lo chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Một thành phố mang tên Bác trước hết phải là thành phố lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách phát triển.

Nơi hiện thực hóa những khát vọng lớn của dân tộc trong thời kỳ mới

Những năm gần đây, mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị "văn minh, hiện đại, nghĩa tình" đã trở thành phương châm xuyên suốt trong quá trình phát triển. "Văn minh" không chỉ thể hiện ở cảnh quan đô thị hay hệ thống giao thông hiện đại, mà còn ở ý thức công dân, văn hóa ứng xử và nền hành chính phục vụ. "Hiện đại" là việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. "Nghĩa tình" là sự kế thừa truyền thống nhân ái, đoàn kết, sẻ chia – những giá trị đã được minh chứng rõ nét trong những giai đoạn khó khăn của thành phố, từ thiên tai, dịch bệnh đến các hoạt động chăm lo người nghèo, gia đình chính sách và những người yếu thế trong xã hội.

Là đô thị đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ. Áp lực dân số, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nhu cầu phát triển hạ tầng đồng bộ và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đều đặt ra những bài toán lớn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thành phố cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế và hạt nhân liên kết vùng Đông Nam Bộ để tạo động lực phát triển mới.

Niềm tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vì thế luôn song hành cùng trọng trách tiên phong. Thành phố không chỉ đại diện cho hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển, mà còn phải là nơi hiện thực hóa những khát vọng lớn của dân tộc trong thời kỳ mới. Mỗi công trình được xây dựng, mỗi chính sách được triển khai đều góp phần làm sáng đẹp hơn tên gọi thiêng liêng mà thành phố đang mang.

Kỷ niệm 50 năm Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để ôn lại một sự kiện lịch sử đầy ý nghĩa, mà còn là thời điểm nhìn về tương lai với niềm tin và khát vọng mới. Tiếp nối truyền thống anh hùng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và nghĩa tình, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một đô thị thông minh, hiện đại, đáng sống, có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Bác, góp phần cùng cả nước xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và phát triển bền vững trong thế kỷ XXI.