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Bí ẩn hiện vật 2.400 năm tuổi mô tả các vị thần trong cuộc chiến thành Troy

Một hiện vật bằng đồng khoảng 2.400 năm tuổi mô tả cảnh các vị thần mang xác con trai của Zeus đi trong cuộc chiến thành Troy huyền thoại.

Tâm Anh (TH)

Hai thiên sử thi kinh điển “Iliad” và “Odyssey” của Homer được coi là trụ cột của văn học phương Tây cổ đại. Những tác phẩm này đã truyền cảm hứng cho nhiều cuốn sách, phim và tác phẩm nghệ thuật trong gần 3.000 năm qua kể từ khi các thiên sử thi này chính thức được giới thiệu tới công chúng. Một bức tượng nhỏ bằng đồng, từng được gắn vào một chiếc hộp cổ, cho thấy sử thi Hy Lạp đã ảnh hưởng đến thẩm mỹ của người Etruscan.

Cụ thể, cista Giấc ngủ và Cái chết - tác phẩm điêu khắc tinh xảo khoảng 2.400 năm tuổi - hiện nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland. Đây là một bộ tượng nhỏ bằng đồng được hàn lại với nhau để tạo thành một tay cầm trang trí cho cista - một chiếc hộp nhỏ, hình trụ, có nắp đậy được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ở Ai Cập, Hy Lạp, La Mã thời cổ đại và Etruria - một vùng đất ở miền trung nước Italy ngày nay.

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Cista hơn 2.000 tuổi mô tả cảnh 2 vị thần Hypnos và Thanatos khiêng thi thể Sarpedon. Ảnh: Alamy.

Hiện vật có chiều dài khoảng 18,5 x 18,3 cm. Các bức tượng nhỏ trên cista mô tả Hypnos (thần ngủ của Hy Lạp) và Thanatos (thần chết) đang khiêng thi thể của Sarpedon - một trong những người con trai của Zeus - người đã tử trận trong cuộc chiến thành Troy huyền thoại.

Mặc dù thần Zeus muốn cứu con trai nhưng không thể do Sarpedon bị thương quá nặng. Về sau, Zeus đã ra lệnh cho Apollo lấy mang thi thể của Sarpedon để giao cho hai anh em sinh đôi là Hypnos và Thanatos.

Nhà điêu khắc cổ đại đã khắc họa cảnh tượng thần Hypnos và Thanatos khiêng thi hài Sarpedon một cách "thành công rực rỡ khi nắm bắt được nỗi đau và cảm xúc trong một cảnh từ "Iliad" của Homer". Về mặt kỹ thuật, tác phẩm này chi tiết hơn nhiều so với một thiết kế cista điển hình của người Etruscan. Theo các nhà nghiên cứu, phần tay cầm này dường như được thiết kế gần như theo nguyên tắc công thái học bởi vì mái tóc rũ xuống của Sarpedon có thể được dùng làm chỗ cầm nắm.

Tuy nhiên, lý do người Etruscan áp dụng thẩm mỹ thị giác của sử thi "Iliad" vào nhiều tác phẩm nghệ thuật, chẳng hạn như tượng điêu khắc và tranh tường, vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Đến nay, ngôn ngữ của người Etruscan mới chỉ được giải mã một phần nên hầu hết thông tin về nền văn minh cổ xưa này vẫn còn nhiều bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu, nền văn minh Etruscan hình thành khoảng năm 900 trước Công nguyên. Sử gia Herodotus tin rằng, người Etruscan đến từ Lydia ở Tiểu Á, khu vực không quá xa về phía Nam của thành Troy. Kết hợp với truyền thuyết sau này rằng Aeneas, một anh hùng thành Troy, đã lang thang đến Italy sau chiến tranh và giúp thành lập Rome, một số chuyên gia, bao gồm nhà ngôn ngữ học Robert Beekes, tin rằng nền văn minh Etruscan có thể có nguồn gốc từ người dân thành Troy hoặc các nhóm người chiến đấu ủng hộ thành Troy. Tuy nhiên, một nghiên cứu di truyền năm 2021 cho thấy người Etruscan có thể là các cư dân bản địa.

Người Etruscan có thể đã sử dụng các cảnh trong cuộc chiến tranh thành Troy huyền thoại để trang trí bình và hộp làm từ đồng bởi vì họ cảm thấy có sự đồng cảm với các nhân vật trong tác phẩm "Iliad". Tuy nhiên, họ cũng có thể đã tiếp thu phong cách nghệ thuật này vì cuộc chiến thành Troy là một chủ đề phổ biến trong nghệ thuật Hy Lạp thời bấy giờ. Các món đồ như bình và các tác phẩm khác được trang trí theo phong cách này cũng có thể đã đến tay người Etruscan thông qua các mạng lưới thương mại rộng lớn. Sau đó, người Etruscan thêm một số chi tiết riêng của họ vào câu chuyện về cuộc chiến thành Troy, đặc biệt tập trung vào các cảnh chết chóc và tàn bạo.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#hiện vật bằng đồng #cuộc chiến thành Troy #thành Troy

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