Từ dãy núi Andes lan rộng toàn cầu: Hành trình khó tin của cây khoai tây

Khoai tây (Solanum tuberosum) là một loài cây thân thảo thuộc họ Cà (Solanaceae), có nguồn gốc từ vùng núi Andes thuộc Peru và Bolivia ngày nay. Cách đây khoảng 7.000–10.000 năm, người bản địa Nam Mỹ đã bắt đầu thuần hóa loài cây này. Sau khi được người Tây Ban Nha đưa về châu Âu vào thế kỷ XVI, khoai tây dần lan rộng khắp thế giới và trở thành một trong những cây lương thực quan trọng nhất, chỉ đứng sau lúa, lúa mì và ngô về sản lượng.

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Điều thú vị là phần con người ăn không phải rễ mà là thân củ. Những củ khoai tây thực chất là các đoạn thân phình to nằm dưới mặt đất, có nhiệm vụ dự trữ tinh bột để cây sử dụng trong mùa sinh trưởng tiếp theo. Chính vì là thân biến dạng nên trên bề mặt củ có các “mắt khoai” – thực chất là những chồi ngủ có khả năng phát triển thành cây mới nếu gặp điều kiện thích hợp.

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Mặc dù củ khoai tây là thực phẩm bổ dưỡng, toàn bộ phần xanh của cây, bao gồm lá, thân, quả và cả những củ bị chuyển sang màu xanh khi tiếp xúc với ánh sáng, đều có thể chứa hàm lượng cao glycoalkaloid, đặc biệt là solanine và chaconine. Đây là những hợp chất giúp cây chống lại côn trùng và động vật ăn lá nhưng có thể gây ngộ độc nếu con người ăn phải với lượng lớn. Vì vậy, những củ khoai có vị đắng hoặc vỏ chuyển xanh thường được khuyến cáo không nên sử dụng.

Khoai tây là nguồn cung cấp carbohydrate, vitamin C, vitamin B6, kali và chất xơ khá dồi dào. Điều đáng ngạc nhiên là một củ khoai tây luộc còn nguyên vỏ có thể cung cấp lượng vitamin C đáng kể, đặc biệt trong những thế kỷ trước khi trái cây tươi khan hiếm vào mùa đông ở châu Âu. Chính nhờ giá trị dinh dưỡng cao và năng suất lớn mà khoai tây đã góp phần cải thiện an ninh lương thực cho nhiều quốc gia.

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Lịch sử của khoai tây cũng gắn với một trong những thảm họa nhân đạo nổi tiếng nhất thế giới. Vào giữa thế kỷ XIX, bệnh mốc sương do nấm nước gây ra đã tàn phá mùa vụ khoai tây tại Ireland, dẫn đến Nạn đói Lớn khiến khoảng một triệu người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải di cư. Biến cố này cho thấy sự phụ thuộc quá mức vào một giống cây trồng có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Ngày nay, có hơn 5.000 giống khoai tây được ghi nhận trên thế giới, với đủ hình dạng, màu sắc và hương vị khác nhau. Không chỉ có vỏ vàng hay nâu quen thuộc, nhiều giống còn có ruột tím, đỏ hoặc xanh lam nhờ chứa các sắc tố chống oxy hóa tự nhiên. Từ món khoai nghiền, khoai chiên, salad đến các món hầm truyền thống, khoai tây đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong nền ẩm thực của hầu hết các châu lục.

Từ một loài cây vùng núi Andes đến biểu tượng của nền nông nghiệp hiện đại, khoai tây đã chứng minh rằng đôi khi những thực phẩm bình dị nhất lại có thể tạo nên những thay đổi sâu sắc trong lịch sử nhân loại.