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Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran nối lại đàm phán vào ngày 30/6?

Tổng thống Donald Trump cho biết phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha, Qatar, vào ngày 30/6.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội sáng 29/6 rằng phái đoàn Mỹ và Iran dự định gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6. Sau tuyên bố của ông Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với chương trình “Fox & Friends” của Fox News rằng Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đang trên chuyến bay đến Qatar.

Pakistan, một bên trung gian quan trọng, cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ được nối lại vào ngày 30/6.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Kazem Gharibabadi, một nhà đàm phán cấp cao của Iran, cho biết trong các bình luận được truyền thông nhà nước Iran đăng tải rằng chưa có cuộc đàm phán nào được xác nhận.

Esmail Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho hay, phái đoàn của họ sẽ đến Qatar trong tuần này để thảo luận về kế hoạch giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran và các vấn đề khác liên quan đến thỏa thuận.

“Hiện chưa có cuộc đàm phán ở bất kỳ cấp độ nào được lên lịch với Mỹ trong những ngày tới”, ông Esmail Baghaei nói.

Dù vậy, diễn biến này để ngỏ khả năng hai bên có thể chuyển các thông điệp cho phía Qatar.

Trước đó vào ngày 29/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo về việc Qatar dự kiến giải phóng 6 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran. Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được sử dụng để mua thực phẩm của Mỹ cho người dân Iran.

Hôm 27/6, Mỹ tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran với lý do Tehran tấn công tàu thương mại ở vùng biển gần eo biển Hormuz. Ngày 28/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã “đáp trả” đối với hành động của Mỹ trong thời gian gần đây.

Tehran tuyên bố sẽ xử lý cứng rắn hơn đối với những tàu thuyền “vi phạm quy định” sau này, đồng thời đe dọa sẽ triển khai tấn công kiểu “địa ngục” đối với căn cứ quân sự Mỹ.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung

Nguồn video: VTV
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