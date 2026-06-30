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Quân sự - Thế giới

Malaysia gia hạn tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Malaysia đã gia hạn hợp đồng với công ty Ocean Infinity thêm 1 năm để tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

An An (Theo AP)

Malaysia đã gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với công ty robot hàng hải Ocean Infinity để tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 dưới đáy biển ở nam Ấn Độ Dương, theo AP.

Phát biểu hôm 29/6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết, Nội các nước này đã phê duyệt việc gia hạn thỏa thuận “không tìm thấy, không trả phí” với Ocean Infinity đến ngày 30/6/2027.

“Quyết định này thể hiện cam kết liên tục và không lay chuyển của Chính phủ trong việc mang lại câu trả lời cho thân nhân các hành khách trên chuyến bay MH370”, ông Loke nhấn mạnh trong thông cáo.

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Một buổi tưởng niệm các nạn nhân trên chiếc máy bay MH370 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 3/3/2019. Ảnh tư liệu/AP/Vincent Thian.

Việc gia hạn cho phép Ocean Infinity hoàn thành khu vực tìm kiếm còn lại rộng 7.428,54 km2, sau khi tạm thời điều chuyển các thiết bị tìm kiếm chính để thực hiện những hợp đồng thương mại khác, ông cho biết thêm.

Chiếc Boeing 777, chở 239 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi cất cánh vào ngày 8/3/2014 khi đang trên hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay đã rời khỏi lộ trình dự kiến và bay về phía nam tới vùng xa xôi của nam Ấn Độ Dương.

Một chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia đã không mang lại bất kỳ manh mối nào về vị trí của máy bay, dù một số mảnh vỡ được cho là trôi dạt vào bờ biển Đông Phi và các đảo trên Ấn Độ Dương. Cuộc tìm kiếm tư nhân năm 2018 do Ocean Infinity thực hiện cũng không thu được kết quả.

Năm ngoái, Malaysia đồng ý cho Ocean Infinity nối lại việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 tại một khu vực mới rộng 15.000 km2 ở nam Ấn Độ Dương.

Ông Loke cho biết các tàu của Ocean Infinity dự kiến sẽ được điều động trở lại phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm MH370 trong khoảng thời gian từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, khi điều kiện biển lặng hơn, tạo điều kiện an toàn và hiệu quả nhất cho các hoạt động dưới nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ rơi máy bay ở Mỹ trước đây

Nguồn video: VTV
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