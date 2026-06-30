Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Thi hài không bao giờ được tìm thấy trong lăng mộ khổng lồ của vị vua Ba Tư

Giữa vùng đồng bằng rộng lớn phía bắc Iran, một tòa tháp gạch hơn nghìn năm tuổi vẫn vươn thẳng lên bầu trời như mũi giáo xuyên mây.

T.B (tổng hợp)

Lăng mộ Gonbad-e Qābus là một trong những kiệt tác kiến trúc gạch nổi bật nhất của thế giới Hồi giáo thời Trung Cổ. Được xây dựng vào năm 1006–1007 theo lệnh của Qābus ibn Voshmgir – vị vua của vương triều Ziyar – công trình không chỉ là nơi tưởng niệm một vị quân vương mà còn là minh chứng cho trình độ kỹ thuật và tư duy thẩm mỹ vượt bậc của các kiến trúc sư Ba Tư cách đây hơn một thiên niên kỷ.

Ảnh: irankultur

Tòa tháp tọa lạc trên một gò đất nhân tạo tại thành phố Gonbad-e Kavus, thuộc tỉnh Golestan, miền bắc Iran. Nếu tính cả phần gò, công trình cao gần 72 mét; riêng thân tháp cao khoảng 53 mét, khiến nó từng là một trong những tòa tháp gạch cao nhất thế giới. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ công trình được xây dựng gần như hoàn toàn bằng gạch nung và vữa, nhưng vẫn đứng vững qua hàng chục trận động đất và hơn 1.000 năm mưa nắng.

Ảnh: goingiran

Ấn tượng đầu tiên của Gonbad-e Qābus là hình dáng độc đáo. Thân tháp có tiết diện hình tròn nhưng được gia cố bởi mười gân nổi chạy dọc từ chân lên đỉnh, tạo cảm giác thanh thoát mà vô cùng chắc chắn. Phía trên là mái hình nón nhọn cao vút, khiến cả công trình trông giống một cây bút khổng lồ đang hướng thẳng lên bầu trời. Sự kết hợp giữa các đường nét hình học đơn giản với tỷ lệ hoàn hảo đã tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian mà không cần đến các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Ảnh: toirantour

Điều thú vị là bên trong tòa tháp lại gần như trống rỗng. Không gian nội thất chỉ là một căn phòng hình tròn đơn giản với mái vòm cao. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn tranh luận về vị trí chính xác của thi hài vua Qābus. Một số tài liệu cổ cho rằng quan tài của ông từng được treo bằng dây xích ở giữa không gian bên trong, trong khi những giả thuyết khác cho rằng thi hài được chôn dưới nền móng hoặc ở một vị trí khác đã thất lạc theo thời gian. Bí ẩn này càng làm tăng sức hấp dẫn của công trình.

Ngoài giá trị lịch sử, Gonbad-e Qābus còn được xem là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của kiến trúc Hồi giáo. Thiết kế của nó đã ảnh hưởng đến nhiều lăng mộ và tháp tưởng niệm được xây dựng ở Iran và Trung Á trong những thế kỷ tiếp theo. Công trình thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa toán học, kỹ thuật xây dựng và tư duy biểu tượng, trong đó hình tháp vươn cao được xem như sự kết nối giữa trần gian và bầu trời.

Năm 2012, Lăng mộ Gonbad-e Qābus được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về kiến trúc và lịch sử. Hơn một nghìn năm đã trôi qua, tòa tháp gạch đơn sơ ấy vẫn hiên ngang giữa vùng đồng bằng Iran, chứng minh rằng vẻ đẹp bền vững không nhất thiết phải đến từ sự xa hoa, mà đôi khi được tạo nên chỉ bằng những viên gạch, tài năng của con người và khát vọng chinh phục thời gian.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Kiến trúc gạch Trung Cổ #Lăng mộ Gonbad-e Qābus #Vật liệu và kỹ thuật xây dựng #Ý nghĩa lịch sử và biểu tượng #Di sản UNESCO và giá trị bền vững

Bài liên quan

Kho tri thức

Kỳ thú những 'thiên đường spa' làm thay đổi lịch sử châu Âu

Trải dài qua nhiều quốc gia châu Âu, có một Di sản Thế giới đặc biệt kể câu chuyện về sức khỏe, du lịch và văn hóa của giới thượng lưu suốt nhiều thế kỷ.

"Những thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt vời của châu Âu" (The Great Spa Towns of Europe) được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2021. Không giống phần lớn các di sản chỉ nằm trong một địa điểm cụ thể, đây là một di sản xuyên quốc gia gồm 11 thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc bảy quốc gia: Áo, Bỉ, Séc, Pháp, Đức, Ý và Anh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngôi mộ tập thể bí ẩn xác nhận một truyền thuyết có thật giữa Thái Bình Dương

Giữa những hòn đảo xanh ngọc của Nam Thái Bình Dương, có một Di sản thế giới kể câu chuyện về vị thủ lĩnh được tôn kính suốt nhiều thế kỷ.

Lãnh địa của Roy Mata là Di sản Thế giới đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Vanuatu được UNESCO công nhận vào năm 2008. Nằm trên ba hòn đảo Efate, Lelepa và Artok (hay Eretoka), di sản này gắn liền với cuộc đời, cái chết và di sản tinh thần của Roy Mata – vị đại tù trưởng cuối cùng của miền trung Vanuatu, được cho là đã sống vào khoảng đầu thế kỷ XVII.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng cung điện 300 năm tuổi vẫn là nơi ở của hoàng gia Thụy Điển

Nằm yên bình trên một hòn đảo gần Stockholm, cung điện này vừa là di sản thế giới vừa là nơi ở hiện tại của hoàng gia Thụy Điển.

Giữa mặt nước trong xanh của hồ Mälaren, cách trung tâm Stockholm khoảng 15 km, tọa lạc một trong những cung điện đẹp nhất châu Âu: Drottningholm. Không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Baroque được bảo tồn gần như nguyên vẹn, nơi đây còn là nơi cư trú chính thức của hoàng gia Thụy Điển – điều hiếm thấy đối với một di sản lịch sử có tuổi đời hàng trăm năm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới