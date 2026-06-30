Thi hài không bao giờ được tìm thấy trong lăng mộ khổng lồ của vị vua Ba Tư

Lăng mộ Gonbad-e Qābus là một trong những kiệt tác kiến trúc gạch nổi bật nhất của thế giới Hồi giáo thời Trung Cổ. Được xây dựng vào năm 1006–1007 theo lệnh của Qābus ibn Voshmgir – vị vua của vương triều Ziyar – công trình không chỉ là nơi tưởng niệm một vị quân vương mà còn là minh chứng cho trình độ kỹ thuật và tư duy thẩm mỹ vượt bậc của các kiến trúc sư Ba Tư cách đây hơn một thiên niên kỷ.

Ảnh: irankultur

Tòa tháp tọa lạc trên một gò đất nhân tạo tại thành phố Gonbad-e Kavus, thuộc tỉnh Golestan, miền bắc Iran. Nếu tính cả phần gò, công trình cao gần 72 mét; riêng thân tháp cao khoảng 53 mét, khiến nó từng là một trong những tòa tháp gạch cao nhất thế giới. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ công trình được xây dựng gần như hoàn toàn bằng gạch nung và vữa, nhưng vẫn đứng vững qua hàng chục trận động đất và hơn 1.000 năm mưa nắng.

Ảnh: goingiran

Ấn tượng đầu tiên của Gonbad-e Qābus là hình dáng độc đáo. Thân tháp có tiết diện hình tròn nhưng được gia cố bởi mười gân nổi chạy dọc từ chân lên đỉnh, tạo cảm giác thanh thoát mà vô cùng chắc chắn. Phía trên là mái hình nón nhọn cao vút, khiến cả công trình trông giống một cây bút khổng lồ đang hướng thẳng lên bầu trời. Sự kết hợp giữa các đường nét hình học đơn giản với tỷ lệ hoàn hảo đã tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian mà không cần đến các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Ảnh: toirantour

Điều thú vị là bên trong tòa tháp lại gần như trống rỗng. Không gian nội thất chỉ là một căn phòng hình tròn đơn giản với mái vòm cao. Cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn tranh luận về vị trí chính xác của thi hài vua Qābus. Một số tài liệu cổ cho rằng quan tài của ông từng được treo bằng dây xích ở giữa không gian bên trong, trong khi những giả thuyết khác cho rằng thi hài được chôn dưới nền móng hoặc ở một vị trí khác đã thất lạc theo thời gian. Bí ẩn này càng làm tăng sức hấp dẫn của công trình.

Ngoài giá trị lịch sử, Gonbad-e Qābus còn được xem là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của kiến trúc Hồi giáo. Thiết kế của nó đã ảnh hưởng đến nhiều lăng mộ và tháp tưởng niệm được xây dựng ở Iran và Trung Á trong những thế kỷ tiếp theo. Công trình thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa toán học, kỹ thuật xây dựng và tư duy biểu tượng, trong đó hình tháp vươn cao được xem như sự kết nối giữa trần gian và bầu trời.

Năm 2012, Lăng mộ Gonbad-e Qābus được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về kiến trúc và lịch sử. Hơn một nghìn năm đã trôi qua, tòa tháp gạch đơn sơ ấy vẫn hiên ngang giữa vùng đồng bằng Iran, chứng minh rằng vẻ đẹp bền vững không nhất thiết phải đến từ sự xa hoa, mà đôi khi được tạo nên chỉ bằng những viên gạch, tài năng của con người và khát vọng chinh phục thời gian.