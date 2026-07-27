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Quân sự - Thế giới

Cuộc sống người dân ở Mỹ giữa đợt nắng nóng nguy hiểm

Theo các nhà dự báo thời tiết, đợt nắng nóng nguy hiểm từ Dallas đến Bắc Dakota (Mỹ) còn kéo dài, với khoảng 80 triệu người phải đối mặt với cảnh báo nắng nóng.

An An (Theo AP)

Thời tiết oi bức giữa mùa hè được dự báo sẽ ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn của nước Mỹ, theo AP. Các nhà dự báo cho biết một số kỷ lục quanh khu vực Denver có thể bị phá vỡ, và nhiệt độ dự kiến ​​sẽ cao hơn mức bình thường từ 5,6 đến 8,3 độ C.

Nắng nóng gây khó khăn hơn cho người làm việc ngoài trời

Các khu vực nằm trong cảnh báo nắng nóng cực độ của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ bao gồm miền tây Nebraska, nơi nhiệt độ vào ngày 25 và 26/7 lên tới 42 độ C.

Tại bảo tàng Fur Trade gần Chadron, Nebraska, lượng khách tham quan ít hơn bình thường vào thời điểm này trong năm. Mũ lông thú trong cửa hàng quà tặng không thu hút khách mua.

“Tôi chắc chắn sẽ chẳng ai muốn diện nó vào một ngày như thế này”, Hannah Lovelace, một nhân viên bảo tàng, cho biết. Ngược lại, những chiếc áo sơ mi rộng rãi, làm từ vải đúng kiểu thời kỳ đó vẫn bán rất chạy đối với những người tham gia các sự kiện tái hiện lịch sử vùng biên giới, cô nói thêm.

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Một nhóm công nhân làm công việc sửa chữa tại công viên Bryant Square ở Minneapolis giữa trời nắng nóng ngày 13/7/2026. Ảnh: AP/Ellen Schmidt.

Đợt nắng nóng ở khu vực này được dự báo kéo dài suốt tuần, với nhiệt độ có thể lên tới hơn 37 độ C ngay cả ở những khu vực thường có thời tiết ôn hòa của Montana và Wyoming.

Las Vegas cũng được dự báo sẽ ghi nhận nhiệt độ cao gần mức kỷ lục. Hôm 25/7, khi nhiệt độ đạt khoảng 45 độ C tại một số khu vực, kỹ thuật viên sửa chữa hệ thống HVAC Kristian “Flaco” Santos đã phải ở ngoài trời hàng giờ để sửa chữa các thiết bị điều hòa không khí. Công việc của anh đòi hỏi phải leo lên mái nhà, nơi nhiệt độ có thể cao hơn bình thường 15 độ.

"Thời tiết thật khắc nghiệt. Tôi không phải là siêu nhân, nhưng tôi luôn chăm sóc bản thân khi phải làm việc dưới trời nắng nóng”, Santos nói, nhấn mạnh rằng không phải ai cũng có thể làm việc trong điều kiện thời tiết nóng bức.

Santos mặc áo dài tay và áo hoodie để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời, uống nhiều nước có chất điện giải để giữ cho cơ thể đủ nước và nghỉ giải lao trong thời gian ngắn để hạ nhiệt. Anh khuyến khích những người làm việc ngoài trời cũng làm như vậy.

“Điều bạn muốn là được trở về nhà với gia đình một cách an toàn”, Santos nói.

Bob Oravec, một nhà khí tượng học thuộc Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia cho biết, tình hình ở miền trung nước Mỹ có thể sẽ bớt nóng hơn vào cuối tuần tới, nhưng chỉ là tạm thời.

Đây là đợt thời tiết khó chịu mới nhất trong một mùa hè vốn đã có quá nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Miền Đông nước Mỹ đã phải chịu đựng đợt nắng nóng nghiêm trọng vào đầu tháng 7, buộc nhiều cộng đồng phải hủy bỏ các lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh. Một đợt nắng nóng khác vào giữa tháng 7 lại tấn công vùng Tây Nam và Đại Bình nguyên.

Vào ngày 26/7 tại trường đua Indianapolis Motor Speedway, người hâm mộ của cuộc đua Brickyard 400 được cung cấp các trạm tiếp nước và nơi tránh nắng. Tại Denver, các trung tâm giải trí sẽ bố trí các khu vực để mọi người tránh nóng và có thể sử dụng máy điều hòa.

Các đợt nắng nóng thường xuyên, nguy hiểm hơn

Các nhà chức trách cảnh báo rằng hiện tượng vòm nhiệt này sẽ rất nguy hiểm. Trẻ em và người lớn tuổi, cùng với những người có bệnh lý nền, đặc biệt có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả sốc nhiệt. Người dân được khuyến cáo tìm nơi có điều hòa hoặc trung tâm làm mát, đảm bảo uống đủ nước và hạn chế thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

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Công viên Trung tâm ở New York, Mỹ, ngày 19/5/2026. Ảnh: AP/Adam Gray.

Theo Andy Pershing, giám đốc chương trình tại Climate Central - một tổ chức phi lợi nhuận về truyền thông biến đổi khí hậu, mức độ carbon dioxide tăng lên do đốt nhiên liệu hóa thạch làm tăng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nóng hơn, với mức độ thường xuyên và cực đoan hơn.

“Chúng ta đang trải nghiệm chính xác những gì mà các mô hình khí hậu những năm 1990 dự đoán. Đó là các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, dữ dội hơn, sự chênh lệch nhiệt độ lớn hơn, độ ẩm cao hơn, nhiệt độ ban đêm cao hơn”, Pershing nói.

Theo số liệu theo dõi nhiệt độ trung bình của Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia, Mỹ đã trải qua nửa đầu năm nóng thứ hai trong lịch sử vào năm 2026. Riêng tháng Sáu là tháng nóng thứ 18.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng cực đoan ở Châu Âu

Nguồn video: VTV
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