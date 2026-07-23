Số ca tử vong tăng vọt trong đợt nắng nóng lịch sử ở Pháp

Theo Cơ quan Y tế Pháp, các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến 2/7 ghi nhận 21.674 ca tử vong do mọi nguyên nhân.

AP đưa tin, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết, các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến 2/7 ghi nhận tổng cộng 21.674 ca tử vong do mọi nguyên nhân. Tuy nhiên, theo mô hình dự báo dựa trên số liệu những năm trước, nếu không xảy ra đợt nắng nóng này, số ca tử vong dự kiến chỉ khoảng 15.910.

Chênh lệch giữa số ca tử vong dự kiến và thực tế - tổng cộng 5.764 ca - được xem là số ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng.

Công nhân xây dựng uống nước dưới trời nắng nóng tại một công trường ở Paris, Pháp, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP/Michel Euler.

Cơ quan này cho biết, tỷ lệ tử vong vượt mức, với số ca tử vong cao hơn 36% so với dự kiến, là mức cao nhất trong bất kỳ đợt nắng nóng nào tại Pháp kể từ năm 2003. Đợt nắng nóng lịch sử năm đó đã khiến khoảng 15.000 người thiệt mạng tại Pháp.

Pháp ghi nhận những ngày nóng nhất từ trước đến nay vào ngày 24 và 25/6 năm nay - với nhiệt độ trung bình toàn quốc đạt 30°C - cùng với nhiệt độ ban đêm kỷ lục và nhiệt độ đỉnh điểm vượt quá 40°C tại nhiều nơi.

Hơn một nửa số ca tử vong bất ngờ xảy ra trong và ngay sau đợt nóng nhất này, kéo dài 3 ngày từ 25 đến 27/6, theo Cơ quan Y tế Công cộng Anh.

“Đợt nắng nóng chưa từng có này, với đặc điểm là xuất hiện sớm, cường độ mạnh và kéo dài, đã khiến gần như toàn bộ dân số phải đối mặt với nhiệt độ cực đoan trong thời gian các hoạt động học tập và làm việc vẫn diễn ra bình thường”, cơ quan này nhận định.

Tổng cộng, trên khắp châu Âu, nhiệt độ cực đoan xuất hiện sớm và dữ dội trong năm nay đã khiến số ca tử vong vượt mức bình thường trong đỉnh điểm của đợt nắng nóng lên tới hơn 10.000 ca so với thông thường.

Tại Pháp, khu vực Paris dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ghi nhận 1.999 ca tử vong - cao hơn khoảng 80% so với dự kiến nếu không có đợt nắng nóng, theo cơ quan y tế Pháp.

Gần một nửa trong số hơn 21.600 người tử vong đã qua đời tại bệnh viện, nơi phải đối mặt với lượng bệnh nhân tăng đột biến do các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Số liệu tử vong ước tính mới nhất, mà cơ quan này cho biết sẽ được cập nhật vào cuối năm với dữ liệu đầy đủ hơn, cao hơn nhiều so với các con số ban đầu từng công bố. Trước đó, cơ quan này ước tính có khoảng 2.000 ca tử vong vượt mức bình thường do mọi nguyên nhân trong tuần từ 22 đến 28/6, thời điểm đỉnh điểm của đợt nắng nóng.

Các chuyên gia thông báo rằng phải mất một thời gian mới có thể có được bức tranh đầy đủ, và nhiều ca tử vong liên quan đến nắng nóng không được ghi nhận chính thức. Ví dụ, một cơn đau tim có thể bắt nguồn từ nhiệt độ cực đoan, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, nhưng trên giấy chứng tử có thể chỉ được ghi là đau tim.

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