Tây Ninh: Trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả kinh tế tại xã Long Hựu [Kỳ 4]

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hệ thống văn bản pháp lý về đấu thầu tại xã Long Hựu mang đậm dấu ấn trách nhiệm của người đứng đầu. Bà Nguyễn Thị Bé Quyên – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã là người trực tiếp ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công trang trí trực quan xã trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Lê Hoàng Thiện – Phó Chánh Văn phòng ký phê duyệt kế hoạch và kết quả cho các dự án nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước và cải tạo trạm y tế.

Nguồn MSC

Việc phân cấp và ký duyệt hồ sơ là quy trình hành chính bắt buộc, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về tính minh bạch và hiệu quả của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đấu thầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "sân sau" hay dàn xếp hồ sơ.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Tại xã Long Hựu, việc áp dụng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng đòi hỏi lãnh đạo đơn vị phải thẩm định rất kỹ năng lực nhà thầu và tính xác thực của giá gói thầu. Khi ký quyết định chỉ định thầu, người đứng đầu phải đảm bảo rằng nhà thầu đó là lựa chọn tối ưu nhất về cả chất lượng và giá cả".

Bên cạnh các dự án xây lắp, lãnh đạo xã cũng ký phê duyệt các gói thầu mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và mua quà lưu niệm cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Các gói thầu này dù giá trị không lớn bằng xây dựng nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định chính trị và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tại địa phương.

Dư luận tại Tây Ninh đang kỳ vọng lãnh đạo xã Long Hựu sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường tỉ lệ đấu thầu rộng rãi qua mạng trong giai đoạn tới để tạo môi trường cạnh tranh sòng phẳng cho mọi doanh nghiệp, từ đó tiết kiệm tối đa cho ngân sách xã.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Thượng tôn pháp luật để nâng cao hiệu quả đầu tư công cấp xã