Hà Nội

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Trách nhiệm người đứng đầu và hiệu quả kinh tế tại xã Long Hựu [Kỳ 4]

Việc ký duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu gắn liền với trách nhiệm giải trình của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hệ thống văn bản pháp lý về đấu thầu tại xã Long Hựu mang đậm dấu ấn trách nhiệm của người đứng đầu. Bà Nguyễn Thị Bé Quyên – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã là người trực tiếp ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công trang trí trực quan xã trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Lê Hoàng Thiện – Phó Chánh Văn phòng ký phê duyệt kế hoạch và kết quả cho các dự án nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước và cải tạo trạm y tế.

Việc phân cấp và ký duyệt hồ sơ là quy trình hành chính bắt buộc, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về tính minh bạch và hiệu quả của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đấu thầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "sân sau" hay dàn xếp hồ sơ.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Tại xã Long Hựu, việc áp dụng nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng đòi hỏi lãnh đạo đơn vị phải thẩm định rất kỹ năng lực nhà thầu và tính xác thực của giá gói thầu. Khi ký quyết định chỉ định thầu, người đứng đầu phải đảm bảo rằng nhà thầu đó là lựa chọn tối ưu nhất về cả chất lượng và giá cả".

Bên cạnh các dự án xây lắp, lãnh đạo xã cũng ký phê duyệt các gói thầu mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và mua quà lưu niệm cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Các gói thầu này dù giá trị không lớn bằng xây dựng nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định chính trị và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tại địa phương.

Dư luận tại Tây Ninh đang kỳ vọng lãnh đạo xã Long Hựu sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường tỉ lệ đấu thầu rộng rãi qua mạng trong giai đoạn tới để tạo môi trường cạnh tranh sòng phẳng cho mọi doanh nghiệp, từ đó tiết kiệm tối đa cho ngân sách xã.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Thượng tôn pháp luật để nâng cao hiệu quả đầu tư công cấp xã

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Nghị định số 175/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động xây dựng, công tác giám sát thi công là điều kiện bắt buộc để đảm bảo an toàn công trình. Đơn vị tư vấn giám sát phải độc lập với nhà thầu thi công và có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn xây dựng, từ việc kiểm tra vật liệu đầu vào đến việc nghiệm thu từng phần việc. Tại xã Long Hựu, việc lựa chọn các đơn vị như Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng hay Công ty TNHH Tín Đức để giám sát các công trình nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước là sự đầu tư cần thiết nhằm ngăn ngừa các sai sót kỹ thuật và kéo dài tuổi thọ cho hạ tầng địa phương.

Xã Long Hựu, Tây Ninh: Điểm sáng tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu xây lắp [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm đạt 3,03%, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu đang cho thấy những nỗ lực trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 30/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) đã triển khai tổng cộng 39 hoạt động liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận qua các dữ liệu hợp lệ đạt 7.590.580.691 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị này đạt mức 3,03%, được đánh giá là con số khả quan trong quản lý đầu tư công tại cấp cơ sở.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các dự án tại xã Long Hựu năm 2026 tập trung mạnh vào việc cải thiện hạ tầng nông thôn và phục vụ an sinh xã hội. Điển hình như dự án mua sắm xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung có giá trúng thầu 825.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Toyota Long An thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Bên cạnh đó là các công trình dân sinh thiết thực như nạo vét kênh nội đồng, chỉnh trang hệ thống thoát nước tại nhiều ấp trên địa bàn xã.

Tây Ninh: Mổ xẻ các gói thầu xây lắp trọng điểm tại xã Long Hựu [Kỳ 2]

Nhiều gói thầu xây lắp quan trọng tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh được triển khai qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, ghi nhận mức tiết kiệm đa dạng.

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động đấu thầu tại xã Long Hựu, PV Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy sự quyết liệt trong việc giải ngân các dự án hạ tầng trong quý II/2026. Theo Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 22/04/2026 do ông Lê Hoàng Thiện – Phó Chánh Văn phòng ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Khang đã trúng gói thầu thi công xây dựng công trình nạo vét kênh nội đồng Ông Rèn, ấp Trung, Cầu Ngang, Long Ninh, Rạch Đào với giá 1.462.000.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.539.689.276 đồng, tỉ lệ tiết kiệm đạt mức trên 5%, một con số rất ấn tượng đối với hình thức chỉ định thầu.

Xã Long Hựu: Vai trò của đơn vị tư vấn và bài toán "người quen" trong đấu thầu [Kỳ 3]

Sự xuất hiện dày đặc của một số đơn vị tư vấn trong các dự án tại xã Long Hựu đặt ra yêu cầu về tính khách quan và minh bạch.

Trong quá trình tìm hiểu sâu về hồ sơ đấu thầu tại xã Long Hựu, PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận hiện tượng một đơn vị tư vấn trúng thầu với mật độ dày đặc. Theo kết quả công bố, Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hoàng Phúc đã được phê duyệt trúng liên tiếp ít nhất 5 gói thầu tư vấn quản lý dự án cho các công trình trọng điểm của xã trong quý I và quý II/2026.

Cụ thể, đơn vị này đảm nhiệm vai trò quản lý dự án tại các công trình: Nạo vét kênh nội đồng Ông Rèn, kênh ấp Tây, hệ thống thoát nước ấp Chợ, sửa chữa Trạm Y tế và trang trí trực quan xã. Đồng hành cùng chủ đầu tư trong khâu kiểm soát kỹ thuật là Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng với nhiều gói thầu tư vấn giám sát thi công.

