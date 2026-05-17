Xã Long Hựu, Tây Ninh: Điểm sáng tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu xây lắp [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm đạt 3,03%, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu đang cho thấy những nỗ lực trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 30/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) đã triển khai tổng cộng 39 hoạt động liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận qua các dữ liệu hợp lệ đạt 7.590.580.691 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị này đạt mức 3,03%, được đánh giá là con số khả quan trong quản lý đầu tư công tại cấp cơ sở.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các dự án tại xã Long Hựu năm 2026 tập trung mạnh vào việc cải thiện hạ tầng nông thôn và phục vụ an sinh xã hội. Điển hình như dự án mua sắm xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung có giá trúng thầu 825.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Toyota Long An thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Bên cạnh đó là các công trình dân sinh thiết thực như nạo vét kênh nội đồng, chỉnh trang hệ thống thoát nước tại nhiều ấp trên địa bàn xã.

Nguồn MSC

Bình luận về những con số này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc duy trì tỉ lệ tiết kiệm ổn định tại một đơn vị cấp xã là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm trong quản lý ngân sách. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), chủ đầu tư cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, đảm bảo mọi giai đoạn từ lập kế hoạch đến khi công bố kết quả đều được thực hiện đúng quy chuẩn của Bộ Tài Chính".

Hồ sơ pháp lý cho thấy, các dự án tại đây được phê duyệt dựa trên cơ sở phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2025 tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã. Đây là nguồn lực quan trọng giúp chính quyền xã Long Hựu hiện thực hóa các kế hoạch phát triển hạ tầng, từ việc sửa chữa Trạm Y tế đến việc nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất của bà con nông dân.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mổ xẻ các gói thầu xây lắp trọng điểm tại xã Long Hựu

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHỈ ĐỊNH THẦU THEO LUẬT ĐẤU THẦU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo tính kịp thời. Cụ thể, đối với gói thầu xây lắp có giá trị không quá 02 tỷ đồng và gói thầu tư vấn không quá 800 triệu đồng thuộc dự án đầu tư phát triển, chủ đầu tư có quyền áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng phải đi kèm với điều kiện nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực chuyên môn và tài chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu. Tại xã Long Hựu, các dự án xây dựng hệ thống thoát nước hay nạo vét kênh mương đều nằm trong hạn mức này, tạo điều kiện cho đơn vị triển khai nhanh các công trình dân sinh cấp thiết.

Tây Ninh: Công ty Thái Tuấn TN được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh vừa phê duyệt chỉ định cho Công ty Thái Tuấn TN thực hiện gói thầu xây dựng tại Trường mầm non Phước Minh với giá trị hơn 1 tỷ đồng

Vừa qua, Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Ninh Nguyễn Đình Hiển đã ký quyết định phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Tuấn TN thực hiện gói thầu xây lắp tại Trường mầm non Phước Minh với tỷ lệ tiết kiệm thấp. Điều đáng nói, doanh nghiệp này có một "hồ sơ" trúng thầu ấn tượng, trong đó phần lớn là các gói chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Gói thầu hơn 3 tỷ tại Đam Rông 1: Một mình Đông Hải tham dự, tiết kiệm 0,12%

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu tại xã Đam Rông 1 chỉ có duy nhất Công ty Đông Hải tham dự, tỷ lệ tiết kiệm ở mức 0,12%.

Công tác đấu thầu qua mạng vốn được xem là giải pháp căn cơ nhằm tăng cường tính minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tại không ít dự án đầu tư công cấp cơ sở, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, việc tổ chức đấu thầu đôi khi vẫn đối mặt với tình trạng vắng bóng đối thủ cạnh tranh. Điển hình là công tác lựa chọn nhà thầu vừa diễn ra tại xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng, khi dự án xây lắp trị giá hơn 3 tỷ đồng chỉ có một nhà thầu tham dự cùng tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Ngày 06/04/2026, Văn phòng HĐND&UBND xã Đam Rông 1 ký Quyết định số 33/QĐ-VP về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình Đường và cống hộp vào nghĩa địa thôn Đơng Glê. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đến ngày 08/04/2026, Quyết định số 37/QĐ-VP phê duyệt E-HSMT được ban hành, làm cơ sở pháp lý để tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá dự toán của gói thầu được ấn định ở mức 3.006.600.733 đồng.

Hưng Vạn Phát trúng gói thầu làm đường hơn 8,4 tỷ tại Cần Đước

Tại gói thầu xây lắp Đường Cầu Miễu, Công ty Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát đã vượt qua đối thủ để trúng thầu với giá hơn 8,4 tỷ đồng, tiết kiệm 7,2%

Ban Quản lý dự án xã Cần Đước (tỉnh Tây Ninh) vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc công trình Đường Cầu Miễu. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát là đơn vị trúng thầu với giá hơn 8,4 tỷ đồng.

