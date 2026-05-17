Xã Long Hựu, Tây Ninh: Điểm sáng tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu xây lắp [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm đạt 3,03%, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu đang cho thấy những nỗ lực trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 30/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) đã triển khai tổng cộng 39 hoạt động liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận qua các dữ liệu hợp lệ đạt 7.590.580.691 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị này đạt mức 3,03%, được đánh giá là con số khả quan trong quản lý đầu tư công tại cấp cơ sở.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các dự án tại xã Long Hựu năm 2026 tập trung mạnh vào việc cải thiện hạ tầng nông thôn và phục vụ an sinh xã hội. Điển hình như dự án mua sắm xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung có giá trúng thầu 825.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Toyota Long An thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Bên cạnh đó là các công trình dân sinh thiết thực như nạo vét kênh nội đồng, chỉnh trang hệ thống thoát nước tại nhiều ấp trên địa bàn xã.

Bình luận về những con số này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc duy trì tỉ lệ tiết kiệm ổn định tại một đơn vị cấp xã là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm trong quản lý ngân sách. Tuy nhiên, theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), chủ đầu tư cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, đảm bảo mọi giai đoạn từ lập kế hoạch đến khi công bố kết quả đều được thực hiện đúng quy chuẩn của Bộ Tài Chính".

Hồ sơ pháp lý cho thấy, các dự án tại đây được phê duyệt dựa trên cơ sở phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2025 tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã. Đây là nguồn lực quan trọng giúp chính quyền xã Long Hựu hiện thực hóa các kế hoạch phát triển hạ tầng, từ việc sửa chữa Trạm Y tế đến việc nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất của bà con nông dân.

