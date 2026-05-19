Tây Ninh: Mổ xẻ các gói thầu xây lắp trọng điểm tại xã Long Hựu [Kỳ 2]

Nhiều gói thầu xây lắp quan trọng tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh được triển khai qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, ghi nhận mức tiết kiệm đa dạng.

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động đấu thầu tại xã Long Hựu, PV Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy sự quyết liệt trong việc giải ngân các dự án hạ tầng trong quý II/2026. Theo Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 22/04/2026 do ông Lê Hoàng Thiện – Phó Chánh Văn phòng ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Khang đã trúng gói thầu thi công xây dựng công trình nạo vét kênh nội đồng Ông Rèn, ấp Trung, Cầu Ngang, Long Ninh, Rạch Đào với giá 1.462.000.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.539.689.276 đồng, tỉ lệ tiết kiệm đạt mức trên 5%, một con số rất ấn tượng đối với hình thức chỉ định thầu.

Ngược lại, tại gói thầu thi công xây dựng + Di dời đường ống nước + Di dời đường điện thuộc công trình chỉnh trang, cải tạo hệ thống thoát nước ấp Chợ, tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận ở mức thấp hơn. Theo Quyết định số 92/QĐ-VP ngày 22/04/2026, Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Mai Kim Long trúng thầu với giá 1.837.000.000 đồng trên giá kế hoạch 1.874.172.000 đồng, tương đương mức tiết kiệm khoảng 1,98%.

Đáng chú ý, gói thầu thi công xây dựng công trình trang trí trực quan xã Long Hựu năm 2026 ghi nhận giá trúng thầu là 1.674.210.000 đồng, đúng bằng mức giá dự kiến (tiết kiệm 0%) theo Quyết định số 60/QĐ-VP ngày 27/03/2026 do bà Nguyễn Thị Bé Quyên ký phê duyệt.

Theo chuyên gia đấu thầu Lê Hào: "Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho các gói thầu quy mô nhỏ là giải pháp linh hoạt. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm giải trình khi tỉ lệ tiết kiệm chạm mức 0%, nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu".

Dữ liệu hồ sơ cũng cho thấy, sự tham gia của các nhà thầu địa phương như Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Mai Kim Long (có trụ sở ngay tại ấp Chợ, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh) góp phần tạo sự chủ động trong triển khai thi công. Tuy nhiên, dư luận vẫn kỳ vọng vào việc mở rộng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tối ưu hóa hơn nữa giá trị ngân sách.

