Tây Ninh: Mổ xẻ các gói thầu xây lắp trọng điểm tại xã Long Hựu [Kỳ 2]

Nhiều gói thầu xây lắp quan trọng tại xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh được triển khai qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, ghi nhận mức tiết kiệm đa dạng.

Hải Đăng

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động đấu thầu tại xã Long Hựu, PV Báo Tri thức và Cuộc sống nhận thấy sự quyết liệt trong việc giải ngân các dự án hạ tầng trong quý II/2026. Theo Quyết định số 90/QĐ-VP ngày 22/04/2026 do ông Lê Hoàng Thiện – Phó Chánh Văn phòng ký phê duyệt, Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Khang đã trúng gói thầu thi công xây dựng công trình nạo vét kênh nội đồng Ông Rèn, ấp Trung, Cầu Ngang, Long Ninh, Rạch Đào với giá 1.462.000.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.539.689.276 đồng, tỉ lệ tiết kiệm đạt mức trên 5%, một con số rất ấn tượng đối với hình thức chỉ định thầu.

Ngược lại, tại gói thầu thi công xây dựng + Di dời đường ống nước + Di dời đường điện thuộc công trình chỉnh trang, cải tạo hệ thống thoát nước ấp Chợ, tỉ lệ tiết kiệm ghi nhận ở mức thấp hơn. Theo Quyết định số 92/QĐ-VP ngày 22/04/2026, Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Mai Kim Long trúng thầu với giá 1.837.000.000 đồng trên giá kế hoạch 1.874.172.000 đồng, tương đương mức tiết kiệm khoảng 1,98%.

Đáng chú ý, gói thầu thi công xây dựng công trình trang trí trực quan xã Long Hựu năm 2026 ghi nhận giá trúng thầu là 1.674.210.000 đồng, đúng bằng mức giá dự kiến (tiết kiệm 0%) theo Quyết định số 60/QĐ-VP ngày 27/03/2026 do bà Nguyễn Thị Bé Quyên ký phê duyệt.

Theo chuyên gia đấu thầu Lê Hào: "Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho các gói thầu quy mô nhỏ là giải pháp linh hoạt. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến trách nhiệm giải trình khi tỉ lệ tiết kiệm chạm mức 0%, nhằm đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu".

Dữ liệu hồ sơ cũng cho thấy, sự tham gia của các nhà thầu địa phương như Công ty TNHH Vận tải Xuất nhập khẩu Mai Kim Long (có trụ sở ngay tại ấp Chợ, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh) góp phần tạo sự chủ động trong triển khai thi công. Tuy nhiên, dư luận vẫn kỳ vọng vào việc mở rộng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tối ưu hóa hơn nữa giá trị ngân sách.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Xã Long Hựu: Vai trò của đơn vị tư vấn và bài toán "người quen" trong đấu thầu

QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN THEO NGHỊ ĐỊNH 214/2025/NĐ-CP

Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết quy trình chỉ định thầu rút gọn nhằm tối ưu hóa thời gian thực hiện thủ tục.

Quy trình bao gồm các bước: Chuẩn bị hồ sơ yêu cầu hoặc dự thảo hợp đồng; Gửi hồ sơ cho nhà thầu được xác định đủ năng lực; Nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất; Đánh giá và thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả; Ký kết hợp đồng. Điểm mấu chốt là bước thương thảo hợp đồng phải được lập thành biên bản rõ ràng, thể hiện sự thống nhất về giá cả và kỹ thuật giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Hồ sơ của Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu thể hiện đầy đủ các biên bản thương thảo này với các đối tác như Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Khang hay Công ty TNHH Vận tải XNK Mai Kim Long trước khi ra quyết định phê duyệt.

Xã Long Hựu, Tây Ninh: Điểm sáng tiết kiệm ngân sách qua các gói thầu xây lắp [Kỳ 1]

Với tỉ lệ tiết kiệm đạt 3,03%, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu đang cho thấy những nỗ lực trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 30/04/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hựu (Tây Ninh) đã triển khai tổng cộng 39 hoạt động liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận qua các dữ liệu hợp lệ đạt 7.590.580.691 đồng. Đáng chú ý, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của đơn vị này đạt mức 3,03%, được đánh giá là con số khả quan trong quản lý đầu tư công tại cấp cơ sở.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, các dự án tại xã Long Hựu năm 2026 tập trung mạnh vào việc cải thiện hạ tầng nông thôn và phục vụ an sinh xã hội. Điển hình như dự án mua sắm xe ô tô 8 chỗ phục vụ công tác chung có giá trúng thầu 825.000.000 đồng do Công ty Cổ phần Toyota Long An thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Bên cạnh đó là các công trình dân sinh thiết thực như nạo vét kênh nội đồng, chỉnh trang hệ thống thoát nước tại nhiều ấp trên địa bàn xã.

Cần Thơ: Công ty Thăng Long trúng gói thầu xây dựng hơn 2,6 tỷ tại xã Hoà Tú

Phòng Kinh tế xã Hoà Tú vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Đường cặp kênh Lò Rèn. Công ty TNHH Thăng Long trúng thầu sau khi liên danh đối thủ bị loại ở bước năng lực.

Hoạt động đầu tư công tại các địa phương đang ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ sau khi hệ thống văn bản pháp luật mới về đấu thầu đi vào cuộc sống. Tính công khai, minh bạch thông qua hình thức đấu thầu qua mạng giúp các chủ đầu tư sàng lọc, lựa chọn được những đơn vị có năng lực thực chất. Mới đây, tại thành phố Cần Thơ, kết quả lựa chọn nhà thầu một gói thầu xây lắp quy mô nhỏ đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi yếu tố năng lực kinh nghiệm trở thành bước ngoặt quyết định cục diện xét thầu.

Khởi đầu trực diện từ gói thầu xây lắp hơn 2,6 tỷ đồng vừa trúng

Nhà thầu nào vừa trúng gói xây lắp trụ sở Quân sự xã Tân Hải?

Công ty Tân Bình Phát tiếp tục khẳng định vị thế khi được xã Tân Hải (Lâm Đồng) giao thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng sau khi thương thảo giảm giá 5%.

Đầu tư công trình quốc phòng an ninh và điểm sáng minh bạch ở cơ sở

Xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn liền với thế trận an ninh nhân dân luôn là nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt trong quá trình phát triển bền vững của quốc gia. Tại tuyến cơ sở, việc bảo đảm cơ sở vật chất, nơi làm việc khang trang và an toàn cho lực lượng vũ trang địa phương là một trong những ưu tiên hàng đầu của hệ thống chính trị. Vừa qua, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, Phòng Kinh tế (thuộc UBND xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành triển khai các thủ tục pháp lý quan trọng để lựa chọn đơn vị thi công cho dự án Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã.

