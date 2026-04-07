Công ty Xây dựng An Đại Lộc trúng gói thầu hơn 12 tỷ tại xã Phước Lý

Chỉ duy nhất nhà thầu An Đại Lộc tham dự và trúng thầu tại dự án nâng cấp đường Thái Thị Thêm (đoạn 2) do Ban Quản lý dự án xã Phước Lý làm chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án xã Phước Lý vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường Thái Thị Thêm (đoạn thứ 2). Theo đó, doanh nghiệp "quen mặt" tại địa phương là Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc đã trúng thầu trong thế không có đối thủ cạnh tranh.

Gói thầu hơn 12 tỷ đồng chỉ một nhà thầu tham dự

Cụ thể, tại Quyết định số 76/QĐ-BQLDA ký ngày 23/3/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Phước Lý, Nguyễn Anh Thi đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc (MSDN: 0304904913) với giá trúng thầu 12.467.720.405 đồng. So với giá gói thầu 12.765.988.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách xã là hơn 298 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm khoảng 2,34%.

Quyết định số 76/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 18/3/2026, dù hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc nộp hồ sơ dự thầu. Việc chỉ có một nhà thầu "mặn mà" với gói thầu xây lắp quy mô hơn 12,7 tỷ đồng tại xã Phước Lý khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác mời thầu tại đây.

"Giải mã" năng lực nhà thầu An Đại Lộc

Tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc (MSDN: vn0304904913), có địa chỉ tại C3 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP HCM, được thành lập năm 2007 người đại diện pháp luật là ông Bùi Sỹ Ân. Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 4/2026 doanh nghiệp này đã tham gia 153 gói thầu, trong đó trúng 90 gói, trượt 58 gói, 3 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu là: 1.118.110.931.530 đồng (Trong đó với vai trò độc lập: 725.681.226.530 đồng, với vai trò liên danh: 392.429.705.000 đồng).

Trong giai đoạn 2025 – 2026 nhà thầu này đã trúng một số gói có giá trị lớn như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Phước Lý, trị giá 12.467.720.405 đồng (tháng 03/2026); Gói thầu: Xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Mỹ Lộc, trị giá 7.652.395.000 đồng (tháng 12/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo cổng chính; hàng rào tại Trung Tâm Đăng kiểm xe cơ giới, trị giá 9.634.285.000 đồng (tháng 8/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc, trị giá 20.540.000.000 đồng (tháng 6/2025).

Góc nhìn chuyên gia và cơ sở pháp lý

Phân tích về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm pháp luật nếu chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình xử lý tình huống. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên tại một chủ đầu tư với một nhà thầu duy nhất, cơ quan chức năng cần xem xét lại hồ sơ mời thầu có cài cắm các tiêu chí 'khu biệt' nhà thầu hay không, nhằm đảm bảo tối thượng tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch."

Thực tế, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) của gói thầu này từng phải sửa đổi theo Quyết định số 45/QĐ-BQLDA ngày 12/03/2026 để cập nhật lại hạng mục công việc. Việc sửa đổi hồ sơ ngay sát ngày mời thầu cũng là một yếu tố cần được lưu tâm trong quá trình đánh giá tính chuyên nghiệp của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Đầu tư – Tư vấn Xây dựng Trường Sơn.

Cần nhấn mạnh rằng, mục tiêu của Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC là nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu giá trị lớn nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia và tỉ lệ tiết kiệm thấp, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trước cộng đồng và cơ quan quản lý cần được đề cao hơn bao giờ hết.

Dư luận đang chờ đợi sự minh bạch hơn nữa trong việc triển khai các gói thầu tiếp theo tại xã Phước Lý, để nguồn vốn ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất, mang lại lợi ích thực chất cho hạ tầng giao thông địa phương.