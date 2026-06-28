Tây Ninh: Hai nhà thầu cạnh tranh gói thầu Trường mẫu giáo Bình Đức hơn 10 tỷ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/06/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận hoàn thành mở thầu đối với Gói thầu 05: Thi công xây dựng, thuộc dự án Trường mẫu giáo Bình Đức. Dự án do Phòng Kinh tế xã Bình Đức làm chủ đầu tư, triển khai tại địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, nhằm xây dựng cơ sở vật chất giáo dục đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em địa phương.

Gói thầu số 05 có giá trị 10.555.615.000 đồng, sử dụng nguồn vốn xổ số kiến thiết. Quyết định phê duyệt E-HSMT số 1117/QĐ-PKT do ông Văn Cao Trí Vũ, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Đức ký ban hành ngày 16/06/2026, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian thực hiện 180 ngày.

Bức tranh giá dự thầu: Khoảng cách chênh lệch rõ nét

Biên bản mở thầu mã IB2600293478 ghi nhận sự tham gia của 2 nhà thầu. Căn cứ theo số liệu công bố, cuộc đua đang tạm nghiêng về phía liên danh khi đưa ra mức giá cạnh tranh hơn.

Cụ thể, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A và Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức đưa ra mức giá dự thầu là 10.030.564.744 đồng. Mức giá này giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 525.050.256 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 4,97% so với giá gói thầu. Cả hai thành viên liên danh đều cam kết thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Nguồn: MSC

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Xây dựng Thạch Lam dự thầu với mức giá 10.357.877.904 đồng. Giá trị này chỉ tiết kiệm được 197.737.096 đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,87%.

Việc chênh lệch tỷ lệ tiết kiệm cho thấy Liên danh Hiệp Thắng L.A và Bến Lức đang nắm giữ lợi thế đáng kể trong bước đánh giá về tài chính, nếu như gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất.

Giải mã năng lực và những cuộc đối đầu "đầy duyên nợ"

Đáng chú ý, đi sâu vào hồ sơ năng lực và lịch sử tham gia đấu thầu của các doanh nghiệp, bức tranh cạnh tranh bộc lộ những mối liên kết đặc biệt.

Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A (Mã số thuế: 1100546595, địa chỉ: xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) do ông Nguyễn Văn Tho làm người đại diện pháp luật, là một nhà thầu có thành tích thi công dày dặn với 40 lần trúng thầu trong tổng số 56 gói thầu từng tham gia. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 194.576.683.649 đồng. Riêng tại Phòng Kinh tế xã Bình Đức, Hiệp Thắng L.A chứng tỏ vị thế của một đối tác quen thuộc khi chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng 4 gói thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn (Gồm: Gói thầu số 3, Gói thầu số 4, Gói thầu số 5 và gói Thi công cải tạo, sửa chữa).

Đối thủ cạnh tranh duy nhất trong gói thầu này – Công ty TNHH Xây dựng Thạch Lam (Mã số thuế: 1100464261, địa chỉ: phường Long An, tỉnh Tây Ninh) do ông Trương Kim Hùng làm đại diện pháp luật, cũng là một tên tuổi đáng gờm với 48 lần trúng thầu. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 347.900.670.000 đông.

Từ đầu năm 2026 đến nay nhà thầu cũng đã ghi nhận trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn tại nhiều chủ đầu tư khu vực Tây ninh, trong đó phải kể đến: Gói Thi công xây dựng tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phường Long An, trị giá 6.448.981.000 đồng, trúng tháng 04/2026; Gói Thi công xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ An, trị giá 11.379.588.000 đồng, trúng tháng 04/2026; Gói Thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 2 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức, trị giá 27.071.381.000 đồng, trúng tháng 04/2026; Gói Thi công xây dựng các hạng mục giai đoạn 1 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Lức, trị giá 24.840.788.000 đồng, trúng tháng 01/2026.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở mối quan hệ đan xen phức tạp giữa Thạch Lam và Hiệp Thắng L.A. Dữ liệu mạng đấu thầu ghi nhận hai doanh nghiệp này đã từng "chạm trán" trực tiếp trong 9 gói thầu (Thạch Lam thắng 3, thua 5, 1 chưa có kết quả). Không chỉ thường xuyên đối đầu, hai nhà thầu này còn từng có 2 lần "bắt tay" liên danh để cùng nhau tham dự và trúng thầu. Việc các doanh nghiệp có lịch sử vừa là đồng minh, vừa là đối thủ cùng song hành trong một gói thầu có giá trị hơn 10 tỷ đồng đặt ra yêu cầu đánh giá hồ sơ phải được thực hiện với độ minh bạch và cẩn trọng cao nhất.

Góc nhìn chuyên gia

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá: "Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc các nhà thầu quen mặt trên cùng một địa bàn thường xuyên tham gia chéo vào các gói thầu của nhau không vi phạm pháp luật nếu họ độc lập về tài chính và pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các "kịch bản quen thuộc" luôn là hồi chuông nhắc nhở Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư phải rà soát E-HSDT một cách cực kỳ sát sao."

Theo Luật sư Lập, bước kiểm tra năng lực kỹ thuật và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ là màng lọc quan trọng nhất. "Mọi tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, nhân sự, thiết bị phải được đối chiếu chéo cẩn thận để loại trừ tuyệt đối hành vi thông thầu, gian lận, hay dàn xếp báo giá – những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 16 Luật Đấu thầu. Trách nhiệm phê duyệt cuối cùng thuộc về người có thẩm quyền, và họ phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện nếu để lọt các sai phạm làm thất thoát ngân sách".

Gói thầu hiện vẫn đang trong quá trình đánh giá, chưa có kết quả cuối cùng.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.