Tây Ninh: Gói nạo vét rạch Nha Ràm 2,5 tỷ về tay Công ty Duy Khang - Tân Thạnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 1347/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét, đắp đê rạch Nha Ràm – kênh trục Xóm Bồ (cầu Chợ Đào – cống Nha Ràm). Đây là dự án hạ tầng nông nghiệp thiết yếu, được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng thoát nước và phục vụ tưới tiêu tại địa bàn tỉnh.

Cuộc đua sát sao về giá dự thầu

Gói thầu xây lắp nêu trên có giá dự toán được duyệt là 2.839.689.000 đồng. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT), quá trình mở thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 nhà thầu là Công ty TNHH Một thành viên Duy Khang - Tân Thạnh và Công ty TNHH Xây dựng Thành Đô Tân Ninh.

Dữ liệu phân tích cho thấy cuộc rượt đuổi về giá diễn ra hết sức sát sao. Công ty TNHH Một thành viên Duy Khang - Tân Thạnh đưa ra mức giảm giá 3,5%, tương ứng giá dự thầu sau giảm giá là 2.583.712.064,985 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Thành Đô Tân Ninh đưa ra mức giảm giá 1%, đạt giá dự thầu sau giảm giá là 2.674.167.041,7 đồng.

Căn cứ vào phương pháp đánh giá "Giá thấp nhất", Công ty TNHH Một thành viên Duy Khang - Tân Thạnh đã vượt qua đối thủ để xếp hạng thứ nhất. Ngày 20/04/2026, ông Đỗ Hữu Phương – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định phê duyệt trúng thầu cho đơn vị này với giá trúng thầu là 2.583.712.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thông qua đấu thầu đạt khoảng 9% so với giá dự toán ban đầu.

Soi năng lực nhà thầu trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Duy Khang - Tân Thạnh (MSDN: 1101811292) có địa chỉ trụ sở tại số 15, đường Hùng Vương, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Kết làm người đại diện pháp luật, được thành lập từ năm 2016.

Trong lịch sử đấu thầu tính đến tháng 04/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 33 gói thầu, trong đó trúng 21 gói, trượt 10 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 84.889.451.246 đồng (Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 19.610.556.593 đồng, tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 65.278.894.653 đồng).

Ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên trong năm 2025 nhà thầu này cũng đã trúng các gói xây lắp có giá trị lớn. Cụ thể: Gói thầu: Thi công trường THCS Tân Thạnh- Sơn sửa 02 dãy phòng học, khu hành chính, thoát nước sân đường (20 phòng) tại Trường Trung học Cơ sở thị trấn Tân Thạnh, trị giá 1.488.000.000 đồng (tháng 12/2025); Gói thầu: Thi công xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, trị giá 3.081.963.128 đồng (tháng 09/2025).

Góc nhìn từ chuyên gia đấu thầu

Chia sẻ về tính minh bạch trong đấu thầu qua mạng, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc các nhà thầu cạnh tranh trực tiếp về tỷ lệ giảm giá như trường hợp gói thầu rạch Nha Ràm là tín hiệu tích cực cho thấy hiệu quả kinh tế của Luật Đấu thầu 2023. Tỷ lệ tiết kiệm 9% là con số đáng kể đối với một gói thầu xây lắp quy mô dưới 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm nhất chính là chất lượng thi công thực tế".

Theo Luật sư Hương, sau khi nhà thầu đã trúng thầu nhờ giá rẻ, Chủ đầu tư và đơn vị giám sát cần thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát vật tư, máy móc và tiến độ. "Bà con nông dân tại xã Mỹ Lệ và xã Tân Lân kỳ vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ thực sự cải thiện được hệ thống thủy lợi địa phương chứ không chỉ dừng lại ở các số liệu trên giấy tờ", Luật sư nhấn mạnh.

Dự án có thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày theo hình thức trọn gói. Dư luận đặt câu hỏi liệu với tỷ lệ giảm giá sát sao và khối lượng công việc nạo vét lớn, Công ty TNHH Một thành viên Duy Khang - Tân Thạnh có đảm bảo đưa dự án về đích đúng hạn vào đầu năm 2027 hay không? Điều này đòi hỏi trách nhiệm giải trình rất lớn từ phía nhà thầu và sự giám sát chặt chẽ từ phía cộng đồng và các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Tây Ninh.

Việc đấu thầu công khai và phê duyệt kết quả đúng quy định pháp luật không chỉ đảm bảo tính minh bạch mà còn là tiền đề để xây dựng môi trường đầu tư công lành mạnh, thượng tôn pháp luật theo đúng tinh thần của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC