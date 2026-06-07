Tây Ninh: Công ty Hiệp Thắng L.A trúng gói xây dựng trường học tiết kiệm 5,7%

Mới đây, dự án Cải tạo sửa chữa Trường TH Lương Hòa (xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) đã tìm được đơn vị thi công sau quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng. Gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án này đã khép lại với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ghi nhận sự góp mặt và cạnh tranh của các doanh nghiệp xây lắp trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sự minh bạch trong công tác mời thầu, mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tiếp tục là điểm nhấn, phản ánh đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Cụ thể, ngày 23/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Lương Hòa là ông Nguyễn Hoàng Nam đã ký Quyết định số 238/QĐ-QLDA (văn bản được ký số ngày 28/05/2026) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Cải tạo sửa chữa Trường TH Lương Hòa

Quyết định số 238/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo quyết định, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A là đơn vị chính thức trúng thầu với giá 3.846.827.000 đồng. Gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và hình thức hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 120 ngày. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ ngân sách xã (nguồn tập trung và nguồn sử dụng đất). So với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 4.079.559.000 đồng, kết quả đấu thầu đã mang lại tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,7%, tương đương số tiền giảm trừ cho ngân sách nhà nước là hơn 232 triệu đồng.

Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu

Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của dự án được thực hiện cẩn trọng, nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí đã công bố. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 191/2026/BCĐG/TM lập ngày 20/05/2026 bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH TM DV Thủy Mộc (do Giám đốc Nguyễn Hữu Lợi ký), có hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ hợp lệ tại gói thầu này. Cụ thể là Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A và Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức.

Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá tuần tự theo các tiêu chuẩn quy định tại E-HSMT. Kết quả cho thấy cả hai nhà thầu đều vượt qua các bước kiểm tra về tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực kinh nghiệm cũng như các yêu cầu kỹ thuật thi công khắt khe. Khi hai đơn vị đều đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, sự phân định kết quả nằm ở vòng đánh giá năng lực tài chính. Công ty TNHH Xây dựng Bến Lức đưa ra mức giá dự thầu là 3.880.191.852 đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A chào giá 3.846.827.458,94 đồng. Với mức chào giá cạnh tranh hơn, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A đã xếp hạng thứ nhất, thuận lợi bước vào bước thương thảo hợp đồng trước khi được chủ đầu tư chính thức phê duyệt kết quả trúng thầu cuối cùng.

Năng lực nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp (mã số doanh nghiệp là vn1100546595), địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 8 Nguyễn Trung Trực, Ấp Bến Lức 9, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Tho làm người đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động chính tập trung vào xây dựng công trình đường bộ, công trình công ích, kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến cuối tháng 05/2026 Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A đã tham gia khoảng 53 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp trúng thầu 38 gói, trượt 14 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập đạt 65.890.111.649 đồng. Đối với hình thức liên danh, tổng giá trị các gói thầu tham gia và trúng thầu đạt 123.098.950.000 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này duy trì ổn định ở mức 99,49%.

Nhìn lại lịch sử đấu thầu giai đoạn 2025-2026, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Thắng L.A cũng ghi nhận trúng thầu nhiều gói xây dựng có giá trị. Có thể điểm qua một số gói thầu nổi bật như: Gói thầu "Thi công xây dựng" do Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn thiết kế Việt Thiên Phúc mời thầu (trúng với giá 6.877.759.000 đồng, trúng tháng 03/2025); gói thầu "Thi công xây dựng" của Phòng Kinh tế mời thầu (trúng với giá 2.290.072.627 đồng vào tháng 12/2025); hay "Gói thầu số 5: Thi công" do Phòng Kinh tế xã Bình Đức mời thầu (trúng với giá 1.602.000.000 đồng vào tháng 11/2025).

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ pháp lý và quản lý nhà nước về đấu thầu, hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng đang ngày càng phát huy vai trò thúc đẩy sự công bằng. Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Kể từ khi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung có hiệu lực, đi kèm với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, hệ thống pháp luật về đấu thầu đã tạo ra một hành lang pháp lý vô cùng chặt chẽ. Mục tiêu cao nhất không chỉ là chọn được nhà thầu thi công tốt nhất, giá hợp lý nhất mà còn phải đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Việc các nhà thầu phải kê khai trung thực, rõ ràng hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giúp chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có cơ sở vững chắc để đánh giá, loại trừ rủi ro".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc công khai Báo cáo đánh giá E-HSDT và các quyết định phê duyệt là minh chứng cho tính minh bạch. Chỉ khi mọi thông tin về giá dự thầu, lý do trúng, trượt được số hóa và công khai, việc giám sát dòng vốn đầu tư công mới thực sự mang lại hiệu quả. Việc áp dụng đúng các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật theo Thông tư 79/2025/TT-BTC giúp hạn chế tối đa tình trạng cài cắm tiêu chí, đảm bảo một thị trường cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các nhà thầu.