Đấu thầu tại xã Long Hà: Nhiều dự án có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Dù đấu thầu qua mạng hay chỉ định thầu, nhiều gói thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà lại (TP Đồng Nai) có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, thậm chí 0 đồng.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, công tác đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) trong những tháng đầu năm 2026 diễn ra rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, đằng sau hàng loạt quyết định phê duyệt trúng thầu là những con số về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất đáng suy ngẫm.

Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thế nhưng, tại nhiều gói thầu do ông Phạm Đình Mùi, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) ký duyệt, tiêu chí "hiệu quả kinh tế" dường như chưa được thể hiện rõ nét.

Điển hình là gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT24, đoạn từ thửa đất ông Nguyễn Văn Mạnh đến đường dọc sông Bé. Gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Mã TBMT: IB2600173653) với giá gói thầu là 8.422.546.220 đồng. Ngày 15/05/2026, ông Phạm Đình Mùi đã ký Quyết định số 106/QĐ-VPUBND phê duyệt cho Liên danh gói thầu đường NT.24 đến đường dọc sông Bé trúng thầu với giá 8.300.419.000 đồng. Như vậy, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt hơn 122 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,45% – một mức rất thấp đối với gói thầu quy mô hơn 8 tỷ đồng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại dự án Xây dựng 04 phòng học lầu và các công trình phụ trường Tiểu học Long Tân. Gói thầu xây lắp (Mã TBMT: IB2600181769) có giá 3.336.956.061 đồng. Tại Quyết định số 112/QĐ-VPUBND ngày 21/05/2026, Công ty TNHH xây dựng cầu đường Tuấn Tú được xướng tên trúng thầu với giá 3.303.521.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ở gói thầu này chỉ nhích nhẹ ở mức 1%.

Hay tại gói thầu thi công xây lắp dự án Ủi phóng tuyến và xây dựng các hạng mục phụ trợ đường kết nối 02 khu công nghiệp Long Tân - Long Hà (Mã TBMT: IB2600173529). Gói thầu có giá 4.019.424.780 đồng. Theo Quyết định số 107/QĐ-VPUBND ngày 18/05/2026, Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Sông Bé trúng thầu với giá 3.984.229.680 đồng, tiết kiệm hơn 35 triệu đồng, tương đương tỷ lệ rất thấp khoảng 0,87%.

Đáng chú ý hơn cả là những gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tại gói thầu xây lắp dự án Xây dựng khuôn viên phục vụ học tập ngoại khóa của các trường học trên địa bàn xã, giá gói thầu được phê duyệt là 1.905.248.000 đồng. Ngày 04/05/2026, tại Quyết định số 85/QĐ-VPUBND, ông Phạm Đình Mùi đã ký phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Hào Hướng trúng thầu với giá đúng bằng giá gói thầu là 1.905.248.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này ở mức 0%.

Bình luận về những số liệu này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ đầu tư phải tăng cường trách nhiệm, đảm bảo đấu thầu thực chất. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ quanh mức 1%, hoặc chỉ định thầu với mức tiết kiệm 0% cần được xem xét kỹ khâu lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu để xem có sự cản trở cạnh tranh vô hình nào khiến giá trúng thầu luôn sát giá trần hay không".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Dấu hỏi "chia nhỏ" dự án tại xã Long Hà để chỉ định thầu

Quy định về bảo đảm cạnh tranh và mục tiêu hiệu quả kinh tế

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật 90/2025/QH15) quy định xuyên suốt mục tiêu của công tác đấu thầu là phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kinh tế được thể hiện rõ nhất qua mức độ tiết kiệm ngân sách (giá trúng thầu so với giá gói thầu). Những gói thầu có tỷ lệ giảm giá quá thấp hoặc bằng 0% tại các hạng mục sử dụng vốn nhà nước luôn là đối tượng cần được rà soát, đánh giá lại năng lực tổ chức mua sắm của Chủ đầu tư nhằm ngăn chặn nguy cơ lãng phí.

#đấu thầu #xã Long Hà #tiết kiệm ngân sách #hiệu quả kinh tế #gói thầu

Giải bài toán minh bạch vốn công từ gói thầu tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Châu [Kỳ 2]

Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn đòi hỏi trách nhiệm giải trình rất cao từ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Châu để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, câu chuyện Công ty TNHH Hằng Xuân Khánh dễ dàng nhận được Gói thầu 03: Thi công xây dựng công trình Nạo vét kết hợp trải đá bờ nam kênh 5 Quế từ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Châu không chỉ dừng lại ở con số tiết kiệm khiêm tốn 1,23%. Ẩn sau việc phê duyệt hợp đồng trị giá 1,950 tỷ đồng là bài toán lớn hơn về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự hiệu quả của công tác quản lý vốn đầu tư công tại cơ sở.

Như đã phân tích, với giá gói thầu 1,974 tỷ đồng và giá trúng thầu 1,950 tỷ đồng, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được hơn 24 triệu đồng thông qua con đường chỉ định thầu. Đặt trong lăng kính của một môi trường đấu thầu rộng rãi, lành mạnh qua mạng quốc gia, nơi nhiều nhà thầu cùng cạnh tranh sòng phẳng về năng lực và giá, tỷ lệ tiết kiệm thông thường có thể đạt mức từ 3% đến 6% (tương đương 60 đến 120 triệu đồng), thậm chí cao hơn.

An giang: Dấu ấn đồng phục tại các gói thầu ở Phòng Kinh tế xã Châu Phong [Kỳ 1]

Khảo sát 19 gói thầu tại Phòng Kinh tế xã Châu Phong cho thấy 100% áp dụng chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm rập khuôn 5% và 0%. 

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong bối cảnh đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hạ tầng cơ sở nông thôn tại tỉnh An Giang vào đầu năm 2026, việc minh bạch hóa dữ liệu lựa chọn nhà thầu không đơn thuần là yêu cầu hành chính mà đã trở thành thước đo năng lực quản trị nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, quá trình rà soát, phân tích chi tiết hồ sơ 19 gói thầu (bao gồm cả lĩnh vực thi công xây dựng và tư vấn) thuộc 11 dự án do Phòng Kinh tế xã Châu Phong (An Giang) làm chủ đầu tư đã bộc lộ những dấu hiệu mang tính đặc trưng, cần được xem xét kỹ lưỡng để tối ưu hóa hiệu quả ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, dữ liệu trích xuất thể hiện toàn bộ 100% các gói thầu được khảo sát tại đơn vị này đều được áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Ở mảng thi công xây lắp, hàng loạt dự án được phê duyệt kết quả trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nằm cố định ở một mức duy nhất là 5%. Có thể điểm mặt các gói thầu tiêu biểu có sự rập khuôn này như: Gói thầu số 05 nâng cấp đường Đòn Dong; gói thầu số 05 nâng cấp đường GTNĐ số 10; dự án nâng cấp cụm dân cư Hòa Long; hay dự án nâng cấp tuyến dân cư Vĩnh Thạnh 2. Việc các gói thầu xây lắp đạt được mức tiết kiệm 5% là một tín hiệu khả quan. Mặc dù vậy, việc lặp đi lặp lại một con số cố định ở mọi gói thầu, vắng bóng sự chênh lệch mang lại một bức tranh thiếu sự vận động tự nhiên của thị trường cạnh tranh thực chất.

Xã Nha Bích: Nhà thầu Thiên Phú trúng gói thầu xây dựng hơn 3,4 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thiên Phú vừa trúng gói thầu xây dựng giá hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Nha Bích với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đạt khoảng 1,03%.

Ý nghĩa dân sinh và tiến trình thiết lập hồ sơ pháp lý

Dự án Đầu tư xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thể dục thể thao Ấp 1, xã Nha Bích được triển khai trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đối với người dân nông thôn, một không gian sinh hoạt chung, nơi trẻ em có khu vui chơi và người cao tuổi có điều kiện rèn luyện sức khỏe là công trình mang ý nghĩa an sinh xã hội thiết thực. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ nguồn vốn ngân sách xã, thuộc danh mục đầu tư công trực tiếp, đòi hỏi quy trình triển khai phải cực kỳ chặt chẽ và chịu sự giám sát từ nhiều cấp.

