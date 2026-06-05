Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Trách nhiệm người đứng đầu trong việc phê duyệt gói thầu tại xã Long Hà [Kỳ 4]

Hàng loạt quyết định quan trọng đều mang chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai), đặt ra vấn đề về trách nhiệm người đứng đầu.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, xuyên suốt các dự án hạ tầng được triển khai đầu năm 2026 tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai), ông Phạm Đình Mùi, Phó Chánh Văn phòng là người trực tiếp ký kết, ban hành các quyết định pháp lý cốt lõi.

Hồ sơ cho thấy, ông Phạm Đình Mùi đã ký duyệt từ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt E-HSMT, cho đến các Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (cả đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu) cho nhiều dự án quy mô từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý trong quy trình đấu thầu qua mạng tại các dự án này là sự thiếu vắng cạnh tranh thực chất. Tại dự án đường NT24 (giá hơn 8,4 tỷ đồng), dù đấu thầu qua mạng nhưng chỉ có 2 nhà thầu tham gia, trong đó Công ty TNHH xây dựng cầu đường Tuấn Tú trượt kỹ thuật, nhường đường cho Liên danh gói thầu đường NT.24 đến đường dọc sông Bé trúng thầu.

11a-4257.png
Nguồn MSC

Kịch bản tương tự lặp lại tại dự án Ủi phóng tuyến 02 KCN (giá hơn 4 tỷ đồng), hệ thống ghi nhận chỉ có 2 nhà thầu tham dự, và Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Sông Bé trúng thầu. Sự sụt giảm số lượng nhà thầu tham gia khiến ngân sách chưa đạt được mức giảm giá sâu, chỉ dao động quanh mức 1%.

Không chỉ phê duyệt đấu thầu rộng rãi với tỷ lệ tiết kiệm thấp, ông Phạm Đình Mùi còn liên tục ký các quyết định chỉ định thầu. Gói thầu Xây dựng khuôn viên học tập (hơn 1,9 tỷ đồng) được ông ký chỉ định cho Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Hào Hướng với mức tiết kiệm 0 đồng. Đồng thời, hàng chục quyết định chỉ định thầu các gói tư vấn nhỏ lẻ cũng được vị Phó Chánh Văn phòng này ban hành trong khoảng thời gian ngắn.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nêu quan điểm: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định rất rõ việc phải tăng cường trách nhiệm, gắn với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu thầu. Người ký quyết định phê duyệt phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hiệu quả, minh bạch của dự án. Việc Chủ đầu tư liên tục ký duyệt các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 0% đến 1%, cùng với việc áp dụng chỉ định thầu nếu có dấu hiệu chia nhỏ dự án cần được giám sát, kiểm tra, đánh giá lại năng lực tổ chức mua sắm công".

Mọi chữ ký phê duyệt giải ngân đầu tư công đều phải đặt lợi ích của nhân dân và ngân sách nhà nước lên trên hết, kiên quyết loại bỏ cơ chế ưu ái nhà thầu quen thuộc.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Đồng Nai: Làm gì để gỡ nút thắt minh bạch trong đấu thầu cấp cơ sở hiện nay

Gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu theo Chỉ thị 12

Theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác đấu thầu, pháp luật nghiêm cấm việc chỉ định thầu trong trường hợp không đúng quy định hoặc lợi dụng quy định nhằm mục đích trao thầu cho các nhà thầu "thân hữu, quen thuộc" làm thất thoát ngân sách. Chỉ thị yêu cầu phải gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cơ quan, Chủ đầu tư khi trực tiếp ký duyệt các kết quả thầu thiếu cạnh tranh, tạo cơ chế "xin - cho".

#đấu thầu #Long Hà #trách nhiệm #phê duyệt #minh bạch #ngân sách

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại xã Long Hà: Nhiều dự án có tỉ lệ tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Dù đấu thầu qua mạng hay chỉ định thầu, nhiều gói thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà lại (TP Đồng Nai) có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, thậm chí 0 đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, công tác đấu thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) trong những tháng đầu năm 2026 diễn ra rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, đằng sau hàng loạt quyết định phê duyệt trúng thầu là những con số về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất đáng suy ngẫm.

Mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Thế nhưng, tại nhiều gói thầu do ông Phạm Đình Mùi, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) ký duyệt, tiêu chí "hiệu quả kinh tế" dường như chưa được thể hiện rõ nét.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Dấu hỏi "chia nhỏ" dự án tại xã Long Hà để chỉ định thầu [Kỳ 2]

Thay vì đấu thầu rộng rãi, nhiều dự án tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà lại được chia thành hàng loạt gói thầu nhỏ dưới hạn mức để chỉ định thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các dự án hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai) đang áp dụng một phương thức khá tương đồng: Tách một dự án thành một gói xây lắp và rất nhiều gói dịch vụ tư vấn, phi tư vấn có giá trị nhỏ.

Bằng chứng rõ nét nhất nằm ở dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường NT24, đoạn từ thửa đất ông Nguyễn Văn Mạnh đến đường dọc sông Bé. Căn cứ Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-VPUBND ngày 20/04/2026 do Phó Chánh Văn phòng Phạm Đình Mùi ký, dự án này có tổng cộng 9 gói thầu. Ngoài gói xây lắp chính được đấu thầu rộng rãi, 8 gói thầu còn lại đều được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" hoặc "Chỉ định thầu theo quy định của Bộ Quốc phòng".

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Vai trò của tư vấn và "hệ sinh thái" nhà thầu quen mặt tại xã Long Hà [Kỳ 3]

Từ khâu lập hồ sơ đến thẩm định, một danh sách các công ty quen thuộc liên tục xoay vòng nhận thầu tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, qua trích xuất dữ liệu từ các Quyết định phê duyệt tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai), có một danh sách các doanh nghiệp liên tục trúng các gói thầu chỉ định. Đáng chú ý, các đơn vị này thường xuyên "bắt cặp" và lặp lại vai trò của mình trong nhiều dự án khác nhau.

Ở khâu tổ chức đấu thầu, Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu F16 và Công ty TNHH tư vấn An HCM là hai cái tên quen thuộc được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Chẳng hạn, Công ty cổ phần tư vấn đấu thầu F16 thực hiện đánh giá cho dự án Xây dựng 04 phòng học lầu trường Long Tân và dự án Ủi phóng tuyến 02 KCN. Trong khi đó, Công ty TNHH tư vấn An HCM thực hiện lập và đánh giá hồ sơ dự án Nâng cấp đường NT24.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới