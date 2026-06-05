Trách nhiệm người đứng đầu trong việc phê duyệt gói thầu tại xã Long Hà [Kỳ 4]

Hàng loạt quyết định quan trọng đều mang chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai), đặt ra vấn đề về trách nhiệm người đứng đầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, xuyên suốt các dự án hạ tầng được triển khai đầu năm 2026 tại Văn phòng HĐND và UBND xã Long Hà (Thành phố Đồng Nai), ông Phạm Đình Mùi, Phó Chánh Văn phòng là người trực tiếp ký kết, ban hành các quyết định pháp lý cốt lõi.

Hồ sơ cho thấy, ông Phạm Đình Mùi đã ký duyệt từ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt E-HSMT, cho đến các Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu (cả đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu) cho nhiều dự án quy mô từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý trong quy trình đấu thầu qua mạng tại các dự án này là sự thiếu vắng cạnh tranh thực chất. Tại dự án đường NT24 (giá hơn 8,4 tỷ đồng), dù đấu thầu qua mạng nhưng chỉ có 2 nhà thầu tham gia, trong đó Công ty TNHH xây dựng cầu đường Tuấn Tú trượt kỹ thuật, nhường đường cho Liên danh gói thầu đường NT.24 đến đường dọc sông Bé trúng thầu.

Nguồn MSC

Kịch bản tương tự lặp lại tại dự án Ủi phóng tuyến 02 KCN (giá hơn 4 tỷ đồng), hệ thống ghi nhận chỉ có 2 nhà thầu tham dự, và Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Sông Bé trúng thầu. Sự sụt giảm số lượng nhà thầu tham gia khiến ngân sách chưa đạt được mức giảm giá sâu, chỉ dao động quanh mức 1%.

Không chỉ phê duyệt đấu thầu rộng rãi với tỷ lệ tiết kiệm thấp, ông Phạm Đình Mùi còn liên tục ký các quyết định chỉ định thầu. Gói thầu Xây dựng khuôn viên học tập (hơn 1,9 tỷ đồng) được ông ký chỉ định cho Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Hào Hướng với mức tiết kiệm 0 đồng. Đồng thời, hàng chục quyết định chỉ định thầu các gói tư vấn nhỏ lẻ cũng được vị Phó Chánh Văn phòng này ban hành trong khoảng thời gian ngắn.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nêu quan điểm: "Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định rất rõ việc phải tăng cường trách nhiệm, gắn với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu thầu. Người ký quyết định phê duyệt phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hiệu quả, minh bạch của dự án. Việc Chủ đầu tư liên tục ký duyệt các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 0% đến 1%, cùng với việc áp dụng chỉ định thầu nếu có dấu hiệu chia nhỏ dự án cần được giám sát, kiểm tra, đánh giá lại năng lực tổ chức mua sắm công".

Mọi chữ ký phê duyệt giải ngân đầu tư công đều phải đặt lợi ích của nhân dân và ngân sách nhà nước lên trên hết, kiên quyết loại bỏ cơ chế ưu ái nhà thầu quen thuộc.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

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