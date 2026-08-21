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Quân sự - Thế giới

Tàu tốc hành gây tai nạn ở Nhật, 4 người tử vong

Bốn người đang làm công việc dọn cỏ trên đường ray ở Nhật Bản thì bất ngờ bị một đoàn tàu đâm trúng, dẫn tới tử vong.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát tỉnh Tochigi cho biết vụ tai nạn xảy ra tại ga Shin-Kanuma, phía bắc Tokyo, trên tuyến Tobu Nikko, vào ngày 20/8 và liên quan đến chuyến tàu tốc hành Spacia X đi Tokyo. 4 nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó được xác nhận là đã tử vong, theo thông tin từ cảnh sát và công ty vận hành đường sắt Tobu.

6 người khác có mặt tại hiện trường và khoảng 50 hành khách trên tàu không bị thương.

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Tàu tốc hành Spacia X dừng lại sau khi va chạm với 4 công nhân tại ga Shin-Kanuma trên tuyến Tobu Nikko ở Kanuma, phía bắc Tokyo, ngày 20/8/2026. Ảnh: Kyodo/AP.

Các quan chức đường sắt cho biết vẫn chưa rõ lý do tại sao các công nhân không rời khỏi hiện trường khi tàu đến gần và những người canh gác làm gì vào thời điểm đó.

Những người làm nhiệm vụ canh gác có trách nhiệm cảnh báo mọi người về đoàn tàu đang đến gần bằng cách vẫy cờ, thổi còi,...

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo AP, tai nạn tàu gây chết người rất hiếm khi xảy ra ở Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng về hệ thống giao thông an toàn và đúng giờ.

Ông Takao Suzuki, người đứng đầu bộ phận kinh doanh đường sắt của Tobu, đã lên tiếng xin lỗi về vụ tai nạn vừa qua.

"Đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn để điều này không bao giờ xảy ra nữa", ông Takao nói.

Các chuyến tàu trên tuyến đã bị tạm ngừng hoạt động trong vài giờ, nhưng dịch vụ được nối lại vào cuối ngày 20/8, giới chức cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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