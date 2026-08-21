Tàu sân bay USS George Washington của Mỹ tới Trung Đông

AP dẫn thông tin từ quân đội Mỹ ngày 20/8 cho biết, tàu sân bay USS George Washington hiện đang hoạt động tại Trung Đông, thay thế cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự tại Trung Đông, thông báo trên mạng xã hội rằng tàu sân bay USS George Washington đã đến khu vực vào ngày 20/8. Hiện chưa rõ khi nào tàu USS Abraham Lincoln sẽ trở về Mỹ hoặc liệu tàu có dừng tại cảng nào trên đường về hay không, nhưng hành trình này thường kéo dài hơn 1 tháng.

Tàu sân bay USS George Washington ngoài khơi bờ biển Argentina ngày 30/5/2024. Ảnh tư liệu: AP/Victor R. Caivano.

USS George Washington được điều đến Trung Đông trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc tàu USS Abraham Lincoln triển khai quá lâu, với hơn 250 ngày liên tục trên biển, cùng các báo cáo về căng thẳng, sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn và tình trạng thiếu hụt nguồn cung như thực phẩm...

Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về điều kiện trên tàu USS Abraham Lincoln, điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng đã bị “miêu tả hoàn toàn sai lệch”.

Ông Hegseth đã trò chuyện với thủy thủ đoàn của tàu USS Abraham Lincoln vào tuần trước, và Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đã đến thăm tàu vào cuối tuần qua. Ông Cooper cho biết thủy thủ đoàn “đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, và giờ đây các bạn sẽ được trở về nhà”.

Tổng thống Donald Trump trong tuần này cũng đã giảm nhẹ các báo cáo về điều kiện trên tàu USS Abraham Lincoln, vốn rời cảng ở San Diego vào tháng 11/2025 và đến Trung Đông vào tháng 1/2026.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với một Đô đốc đã nghỉ hưu vào cuối tuần trước, người này kể rằng từng ở trên tàu “trong thời gian lâu hơn nhiều”. Vị Đô đốc này đảm bảo với ông Trump rằng tàu USS Abraham Lincoln “được bảo trì rất tốt”.

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