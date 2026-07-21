Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan tai nạn 3 thiếu niên đi xe máy tử vong

Từ một vụ việc có dấu hiệu do tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 thiếu niên tử vong, cơ quan chức năng vào cuộc phối khẩn trương điều tra và tạm giữ 6 đối tượng liên quan.

Theo đó, lúc 1h15 ngày 13/7, Trực ban Công an tỉnh nhận được tin báo về vụ việc có dấu hiệu tai nạn giao thông trước số nhà 234 Nguyễn Chí Thanh (thuộc tổ 7, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) khiến 3 nạn nhân đi trên cùng 1 xe máy tử vong.

Các đối tượng rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường khu vực Pleiku dẫn đến tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Hội Phú, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan xác minh.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, các chứng cứ thu thập, kết hợp làm việc với những người liên quan, lực lượng chức năng xác định có nhiều dấu hiệu bất thường. Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

Nhóm của Thắng đã dùng dao và chai bia mang theo để tấn công nhóm khác. Ảnh: Ngọc Sơn

Diễn biến vụ việc theo điều tra ban đầu. Tối 12/7, nhóm của Đặng Hữu Thắng (SN 2006, trú tại xã Chư Păh) cùng Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 2011), Nguyễn Hoàng Gia Khang (SN 2012), Lê Xuân Nhật Phú (SN 2012, cùng trú tại xã Biển Hồ) điều khiển xe máy lên khu vực Pleiku. Nhóm 2 là Huy chở Khang, Phú trên cùng 1 xe máy và dùng khẩu trang che biển số vào khu vực Pleiku để vui chơi.

Khi đến khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, nhóm của Thắng nhập vào cùng nhóm 4 xe máy khác trong đó có Nguyễn Duy Cường (SN 2008, trú tại phường Thống Nhất) điều khiển xe máy đã dùng khẩu trang che biển số chở theo Hà Ngọc Hải (SN 2010, trú tại phường Thống Nhất). Trong đó, Cường mang theo 1 con dao tự chế để ở trước xe và chở theo 1 két vỏ chai bia Heineken. Sau đó, Cường chia cho mỗi người ngồi sau trong nhóm 2-3 vỏ chai bia rồi chạy qua nhiều tuyến đường.

Nhóm Thắng nẹt pô trêu chọc nhóm 2 xe máy đi ngược chiều. Ảnh: Ngọc Sơn

Tại ngã 4 Bà Triệu - Hùng Vương, nhóm của Thắng gặp 1 nhóm 2 xe máy đều sử dụng khẩu trang che BKS với khoảng 6 nam thanh niên lưu thông theo hướng ngược lại. Lúc này, 2 xe máy đã đuổi theo nhóm của Thắng chạy từ đường Hùng Vương ra đường Trường Chinh rồi đến ngã tư Lâm nghiệp.

Nhóm của Thắng đã dùng vỏ chai bia ném về phía 2 xe máy, song nhóm kia vẫn tiếp tục bám đuổi và cầm gạch ném về phía nhóm của Thắng. Cường chở Hải bỏ chạy theo hướng khác, trong khi nhóm của Thắng với 4 xe máy rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh bỏ chạy với tốc độ cao.

Khi đến trước nhà 234 Nguyễn Chí Thanh, xe máy BKS 82B2-425.xx do Khang điều khiển chở sau Phú, Huy đã bị ngã, lao lên vỉa hè tông vào vách tường nhà người dân. Cả 3 nạn được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng Bảo, Mạnh, Lâm, Thịnh, Thủy, Quyết để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Ảnh Ngọc Sơn

Xét thấy có dấu hiệu phạm tội, Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương truy xét, triệu tập 6 đối tượng đi trên 2 xe máy tham gia vào vụ rượt đuổi trên gồm: Ngô Đình Bảo (SN 2009), Phạm Thế Mạnh (SN 2009, cùng trú tại phường Thống Nhất; Đỗ Hoàng Lâm (SN 2009), Trần Lê Bảo Thịnh (SN 2008), Đinh Ksor Quyết (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Thủy (SN 2009, cùng trú tại phường Pleiku).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trong quá trình truy đuổi, Thủy đã ném 1 viên gạch về phía xe máy của Khang làm xe mất lái dẫn đến tai nạn khiến 3 nạn nhân tử vong.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng Bảo, Mạnh, Lâm, Thịnh, Thủy, Quyết để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.