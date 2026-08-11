Sóng cao tần giúp người bệnh thoát cơn đau dây thần kinh số 5 suốt 12 năm

Suốt 12 năm, người phụ nữ 57 tuổi ở Đà Nẵng sống trong những cơn đau mặt dai dẳng. Bà vượt hơn 800km tìm cơ hội điều trị.

Người bệnh Ngô Thị Thanh Mai, 57 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, bị những cơn đau vùng mặt bên trái hành hạ suốt 12 năm. Dù đã thăm khám và điều trị ở nhiều cơ sở y tế, tình trạng đau vẫn kéo dài.

Người bệnh phải sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài. Những cơn đau dai dẳng khiến bà mất ăn, mất ngủ và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Trong một lần tìm hiểu bà biết đến kỹ thuật đốt sóng cao tần xung đang được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giúp điều trị bệnh, bà đã vượt quãng đường hơn 800km từ Đà Nẵng ra Phú Thọ để điều trị.

Đốt sóng cao tần xung điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS. Vi Trường Sơn, Trưởng khoa Ngoại yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ thăm khám và chẩn đoán bà bị đau dây thần kinh số 5 và chỉ định thực hiện đốt sóng cao tần xung.

Tương tự, bà Mai Thị Ngọc Dung, 40 tuổi, ở Điện Biên chịu những cơn đau xuất hiện từ năm 2022 và tái diễn nhiều lần dù người bệnh đã đi khám, điều trị ở nhiều nơi. Tình trạng đau ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống, có thời điểm thuốc giảm đau không còn đem lại hiệu quả như trước.

Sau khi tìm hiểu, người bệnh vượt quãng đường hơn 500km đến điều trị sóng cao tần xung. Sau khoảng hơn 1 giờ thực hiện điều trị, người bệnh cho biết không còn cảm giác đau và sức khỏe hồi phục nhanh chóng.

Bệnh nhân hết đau sau điều trị - Ảnh BVCC

TS.BS. Vi Trường Sơn cho biết, đốt sóng cao tần xung là một kỹ thuật can thiệp được sử dụng trong điều trị một số tình trạng đau, trong đó có đau liên quan đến thần kinh và một số bệnh lý cơ xương khớp.

Khác với phương pháp đốt nhiệt bằng sóng cao tần liên tục, kỹ thuật cao tần xung sử dụng các xung năng lượng trong thời gian ngắn, nhằm tác động lên cấu trúc thần kinh đích mà hạn chế tổn thương nhiệt kéo dài.

Tuy nhiên, theo TS.BS. Vi Trường Sơn, không phải mọi trường hợp đau mặt đều phù hợp với can thiệp bằng sóng cao tần. Việc lựa chọn phương pháp điều trị đau dây thần kinh số 5 cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá dựa trên đặc điểm cơn đau, nguyên nhân, bệnh lý đi kèm và đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đó.

"Đau dây thần kinh số 5 có thể gây những cơn đau dữ dội, thường xuất hiện đột ngột ở vùng mặt và tái diễn. Khi cơn đau kéo dài, tái phát hoặc ảnh hưởng đến ăn uống, giấc ngủ và sinh hoạt, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, thay vì tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài", TS.BS. Vi Trường Sơn nhấn mạnh.

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