Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố nhóm thanh niên truy đuổi, dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh rủ nhau điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường, khiến 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Hạo Nhiên

Ngày 2/6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, các bị can dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: N.H.P. (SN 2009), N.H.H. (SN 2009), N.V.T. (SN 2009), N.B.L. (SN 2009), M.V.Q. (SN 2009), M.V.N. (SN 2010), N.B.L. (SN 2009) - cùng ngụ phường Trần Phú, N.H.A. (SN 2009, ngụ phường Thành Sen), V.V.N. (SN 2009), N.B.Đ. (SN 2009), N.P.D.C. (SN 2009) - cùng ngụ xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Riêng Võ V.H. (SN 2007, ngụ xã Toàn Lưu) bị bắt tạm giam.

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 4/2026, một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Tĩnh đã lập nhóm messenger để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao trên các tuyến đường trong thành phố. Các đối tượng còn chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

h.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Vào rạng sáng 01/5, nhóm này điều khiển 7 xe máy chở nhau mang theo hung khí, chạy với tốc độ 70 - 90 km/giờ trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô, quẹt hung khí xuống mặt đường tạo tia lửa và tiếng động lớn, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Đáng chú ý, khi phát hiện 2 thanh niên đang lưu thông trên đường, nhóm này cho rằng bị khiêu khích nên tổ chức truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, nhiều đối tượng dùng chai thủy tinh ném xuống đường để uy hiếp, ép các nạn nhân dừng xe.

Hậu quả là xảy ra va chạm giao thông khiến 1 người bị chấn thương sọ não, gãy đùi, hôn mê, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu; nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng có sự bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị và chế tạo hung khí từ trước, sau đó cùng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video ngăn chặn 30 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm.
#Hà Tĩnh #gây rối trật tự #thanh niên #truy đuổi #hung khí #tai nạn giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở Gia Lai đánh người tử vong

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ đánh người tử vong tại khu nhà trọ.

Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người gồm Dương Gia Bảo (SN 2009, trú tại xã Đak Đoa), Nguyễn Tất Đức (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất), Hoàng Đỗ Mạnh Quân (SN 2006, trú tại xã Phú Túc).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 3 đối tượng trên và B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai) đã có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước. 2 bên đã nhắn tin qua lại thách thức nhau.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm thanh niên vác dao rượt đuổi như phim hành động ở Quảng Trị

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi nhau, gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 23/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, rượt đuổi nhau bằng xe máy, gây mất an ninh trật tự tại phường Đông Hà và Nam Đông Hà.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 18/4, rạng sáng 19/4 tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 Quảng Trị (đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà).

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 5 bị can về hành vi giết người ở Đồng Tháp

Do mâu thuẫn vay mượn tiền, 2 nhóm thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp đã dùng hung khí tấn công nhau, khiến một nạn nhân tử vong.

Ngày 02/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 05 bị can, gồm: Nguyễn Võ Đăng Khoa (SN 2006); Nguyễn Khánh Duy (SN 2005); Phan Công Minh (SN 1999); Nguyễn Thanh Tường (SN 2005, cùng ngụ xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Tùng (SN: 2007, ngụ xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Giết người”.

doi-tuong-nguyen-khanh-duy.png
Bị can Nguyễn Khánh Duy...
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), đồng thời đánh dấu một năm TP HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Rạng rỡ tên vàng.