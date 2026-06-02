Khởi tố nhóm thanh niên truy đuổi, dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh rủ nhau điều khiển xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường, khiến 1 nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Ngày 2/6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 12 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cụ thể, các bị can dưới 18 tuổi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: N.H.P. (SN 2009), N.H.H. (SN 2009), N.V.T. (SN 2009), N.B.L. (SN 2009), M.V.Q. (SN 2009), M.V.N. (SN 2010), N.B.L. (SN 2009) - cùng ngụ phường Trần Phú, N.H.A. (SN 2009, ngụ phường Thành Sen), V.V.N. (SN 2009), N.B.Đ. (SN 2009), N.P.D.C. (SN 2009) - cùng ngụ xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Riêng Võ V.H. (SN 2007, ngụ xã Toàn Lưu) bị bắt tạm giam.

Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 4/2026, một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn Hà Tĩnh đã lập nhóm messenger để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao trên các tuyến đường trong thành phố. Các đối tượng còn chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Vào rạng sáng 01/5, nhóm này điều khiển 7 xe máy chở nhau mang theo hung khí, chạy với tốc độ 70 - 90 km/giờ trên nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, nẹt pô, quẹt hung khí xuống mặt đường tạo tia lửa và tiếng động lớn, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Đáng chú ý, khi phát hiện 2 thanh niên đang lưu thông trên đường, nhóm này cho rằng bị khiêu khích nên tổ chức truy đuổi. Trong lúc rượt đuổi, nhiều đối tượng dùng chai thủy tinh ném xuống đường để uy hiếp, ép các nạn nhân dừng xe.

Hậu quả là xảy ra va chạm giao thông khiến 1 người bị chấn thương sọ não, gãy đùi, hôn mê, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu; nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng có sự bàn bạc, phân công vai trò, chuẩn bị và chế tạo hung khí từ trước, sau đó cùng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến đường.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.