Xã hội

Tài xế ô tô lùi xe, tông vào trụ bơm xăng của cửa hàng gây cháy lớn

Tài xế ô tô nghi nhầm chân ga và phanh, lùi trúng trụ xăng cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 gây cháy dữ dội. May mắn không gây thiệt hại về người.

Gia Đạt

Ngày 21/9, anh Nguyễn Nam Hải - nhân viên cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1, đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) cho biết, tại cửa hàng vừa xảy ra sự việc tài xế ô tô cho xe lùi trúng trụ xăng.

550741542-831920045832371-6493145837115432957-n.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra vào hơn 16h ngày 20/9, thời điểm này có xe ô tô biển số Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm xăng đổ xuống, bùng cháy dữ dội. Lúc này đang có nhân viên và một số người dân đi xe máy chờ tiếp nhiên liệu. Rất may mọi người đều kịp thời thoát ra ngoài.

Khi ngọn lửa bùng lên, nhân viên cây xăng lập tức sử dụng các bình chữa cháy được trang bị sẵn khống chế nhanh đám cháy. Sự việc khiến trụ bơm xăng hư hỏng, khả năng sẽ phải thay thế. Một chiếc xe máy của người dân bị hư hỏng nhiều bộ phận, đang được để lại ở hiện trường. Các khách hàng và nhân viên cửa hàng đều không bị ảnh hưởng đến sức khỏe sau sự cố nói trên.

Nhận định ban đầu, có thể là do tài xế ấn nhầm chân ga và phanh nên mất kiểm soát về tốc độ, lùi đổ cây xăng. Theo ghi nhận, hiện trụ bơm xăng đã được dựng lại như hiện trạng ban đầu, phủ bạt quanh thân trụ. Việc kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường. Cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 hoạt động được khoảng 8/9 năm nay, thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC. Đây là lần đầu cửa hàng gặp sự cố như trên.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
